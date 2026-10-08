Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, debutó con un gol en su nuevo equipo: “Estoy feliz”

La lateral inglesa convirtió un gol en su estreno con el club inglés

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Kelci-Rose Bowers continuará su carrera en el fútbol femenino inglés después de acordar la rescisión de su contrato con Hashtag United, club en el que permaneció dos meses. La lateral fue anunciada como nueva incorporación del Real Bedford Women a través de las redes sociales de la institución. Con este cambio, la pareja del argentino Marcos Senesi seguirá compitiendo en la FA Women’s National League Southern Premier Division, categoría que constituye la tercera división de Inglaterra.

El Real Bedford Women presentó a Kelci-Rose Bowers como refuerzo y difundió las primeras declaraciones de la lateral tras su llegada. “Estoy muy emocionada por la oportunidad de unirme al Real Bedford. He escuchado grandes cosas sobre el club y la dirección en la que va, y siento que es un muy buen ambiente para mí para desarrollar y contribuir. He hablado con Charlie y he tenido una conversación muy positiva sobre el club y lo que están buscando”, expresó la jugadora al referirse al diálogo que mantuvo con Charlie Bill, el técnico del equipo inglés.

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Kelci-Rose Bowers fue presentada como refuerzo del Real Bedford Women (@realbedfordwomen)

La futbolista también explicó cuáles son las posiciones en las que se siente más cómoda y cómo define su estilo dentro del campo. “Me siento cómoda jugando de lateral derecha o como carrilera. Describiría mi estilo como trabajador, técnico, directo y de ataque. Siempre busco trabajar duro para el equipo, contribuir tanto a la defensiva como en el futuro, y dar todo lo que pueda en el campo”, comentó Kelci. Además, agregó: “Estoy ansiosa por comenzar y espero ayudar al equipo a lograr sus objetivos esta temporada”.

Por su parte, el técnico Charlie Bill celebró la llegada de la futbolista al plantel de Real Bedford Women. “Kelci es una gran incorporación para nuestro equipo. Ella es una jugadora que estábamos tratando activamente de reclutar en el verano, por lo que es realmente agradable para nosotros haber logrado que la firmen tan temprano en la temporada”, afirmó el entrenador.

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La lateral continuará su carrera en la FA Women’s National League, del ascenso inglés (@realbedfordwomen)

El DT también destacó las condiciones que observó en la lateral inglesa desde su primera presentación. “Ya hemos visto de primera mano la calidad que muestra tanto dentro como fuera de la conexión con la pelota. Esto fue evidente durante su primera aparición el domingo, donde jugó un papel importante en nuestra victoria de regreso. Esperamos seguir trabajando con Kelci”, señaló Bill.

La llegada de Kelci-Rose Bowers tuvo un impacto inmediato en Real Bedford Women: la lateral debutó con un gol en el triunfo por 3-1 frente a Plymouth Argyle en Home Park. “Jugando un papel importante en el cambio del domingo al marcar el gol que nos puso por delante”, manifestó el club inglés en el comunicado que oficializó su incorporación.

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Kelci-Rose Bowers celebró un gol en su estreno con el Real Bedford Women (@realbedfordwomen)

Después del encuentro, las redes de la institución compartieron las sensaciones de la jugadora en un video. “Hola a todos, estoy feliz de haber debutado y marcado un gol. Tengo muchas ganas de seguir adelante. Nos vemos la próxima semana; ¡vamos, Piratas!”, expresó Kelci, quien antes había enfrentado dos veces a Real Bedford durante su etapa en Bournemouth.

La salida de Kelci-Rose Bowers de Hashtag United se produjo apenas dos meses después de su llegada y tras tres partidos oficiales. “El club confirma que Kelci-Rose Bowers ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo. Le dimos la bienvenida a Kelci este verano tras su llegada procedente del Bournemouth, pero lamentablemente la etapa no ha funcionado y el club ha acordado su traspaso a otro equipo de la FAWNL”, informó la institución, que no detalló los motivos deportivos ni personales de la decisión.

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La lateral había finalizó su vínculo con el Hashtag United de mutuo acuerdo y ahora forma parte del plantel ubicado en Bedford (@realbedfordwomen)

En su presentación, Hashtag United destacó que Kelci-Rose Bowers acumulaba 70 partidos y 11 goles con Bournemouth. La entidad también recordó sus convocatorias a las selecciones de Inglaterra desde la Sub-15 hasta la Sub-19 y los títulos que obtuvo con ese club: la FA Women’s National League Division One South West, la National League Plate y la FAWNL Cup.

Antes de su etapa en Bournemouth, la jugadora se formó en las canteras de Chelsea y Southampton, y también tuvo una experiencia en la Universidad Estatal de Luisiana, conocida como LSU. El traslado de la defensora a Londres coincidió con la llegada de Marcos Senesi a Tottenham, tras el cierre de la etapa del argentino en Bournemouth. La pareja se instaló en la capital inglesa, aunque ahora Bowers encontró en Bedford una nueva oportunidad para sostener su carrera.

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La lateral inglesa con pasado en el Bournemouth continuará su carrera en la FA Women’s National League