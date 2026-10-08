“Esa camiseta está mal”: el inesperado cruce de Franco Colapinto con un fan en la previa al GP de Singapur de F1

El cruce de Franco Colapinto y un fan por la camiseta de España

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Franco Colapinto protagonizó un momento distendido durante su llegada al paddock del Circuito Urbano Marina Bay, donde este jueves se desarrolló el media day previo al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto de Alpine saludó a decenas de seguidores y firmó autógrafos, hasta que reparó en que uno de los fanáticos llevaba puesta la camiseta de la selección española de fútbol con el dorsal número 19, correspondiente a Lamine Yamal.

“Está mal esa camiseta”, le dijo Colapinto al aficionado en tono de chicana, en referencia a la prenda que exhibía los colores del combinado que derrotó a la Argentina en la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. El joven no tardó en responder para despejar cualquier duda sobre sus lealtades futbolísticas: “¡Yo apoyo a la Argentina!”. El intercambio arrancó risas entre quienes estaban cerca y el piloto completó el autógrafo antes de seguir su recorrido por el paddock.

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La escena quedó registrada en video y circuló rápidamente en redes sociales. La cuenta oficial de Alpine replicó las imágenes acompañadas de un mensaje que resumía el espíritu del cruce: “Puede que estemos en Singapur, pero siempre es Argentina para Franco Colapinto”. El posteo se sumó a la seguidilla de gestos con los que el piloto bonaerense refuerza, carrera tras carrera, su identificación con los colores nacionales ante el público internacional que lo sigue en cada circuito.

El comentario sobre la camiseta no fue casual: Colapinto había manifestado públicamente su malestar tras la derrota de la Argentina frente a España en la final del Mundial. “Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente... Ahora, de repente, se ponen la camiseta cuando ganan; no se la ponen antes. Es una vergüenza”, bromeó en aquel momento en diálogo con ESPN, además de cuestionar que un grupo de hinchas intentó quemar una camiseta de la Argentina con el nombre de Lionel Messi.

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Franco Colapinto correrá por tercera vez en el circuito callejero de Marina Bay (REUTERS/Edgar Su)

Las declaraciones generaron fuertes críticas en España, por lo que el piloto debió disculparse públicamente poco después: “Mis entrevistas este fin de semana no han estado bien. Los españoles me están odiando. Así que te amo, España. Y perdón por mis comentarios”.

Colapinto llega a Singapur tras dos fines de semana complicados, con un abandono en Bakú y una decimotercera posición en Malasia, y buscará revertir la racha en el circuito callejero asiático. En la conferencia de prensa posterior al cruce con el fan, el piloto remarcó la competitividad de su monoplaza: “Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”.

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También destacó la evolución del equipo desde la introducción del paquete de actualizaciones en el Gran Premio de los Países Bajos y afirmó que el objetivo pasa por pelear posiciones de forma constante en distintos tipos de trazado.

El fin de semana de competencia en el Circuito Urbano Marina Bay incluye formato sprint. La Práctica Libre 1 se disputará el viernes 9 de octubre a las 5:30, hora argentina, seguida por la Clasificación Sprint a las 9:30. El sábado 10 se correrá la Carrera Sprint a las 6 y la Clasificación para la carrera principal a las 10, mientras que la competencia definitoria tendrá lugar el domingo 11 a las 9.

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