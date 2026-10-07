El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección: “Hay noches que explican una vida entera”

Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos en la despedida de Lionel Messi (Instagram @antoroccuzzo)

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Luego de la emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental ante Benín, Antonela Roccuzzo publicó unas sentidas palabras para resumir lo que sintió anoche en el retiro de su esposo con la camiseta albiceleste. La rosarina, que estuvo presente en la cancha junto a sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) y familiares, compartió una galería de imágenes de la inolvidable jornada.

“Hay noches que explican una vida entera. Y anoche fue una de esas. Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años. Ese amor te lo ganaste. Lo construiste con tu forma de ser, con tu humildad, con tu compromiso y con el corazón que dejaste siempre por esta camiseta. Qué orgullo haber recorrido este camino a tu lado y qué emoción verte cerrar una etapa tan enorme de tu vida de esta manera. ¡Gracias por enseñarnos tanto! Te amamos, Leo Messi. ¡Siempre con vos!“, escribió Roccuzzo.

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El posteo de Antonela Roccuzzo

Antonela fue una pata clave en la carrera de Lionel y lo acompañó en toda su trayectoria, no sólo en la Selección, sino en cada club que Messi representó. Desde Barcelona y París Saint-Germain, hasta Inter Miami, donde se desempeña actualmente el delantero de 39 años. El posteo en sus redes sociales remarcó la importancia que tuvo Messi en el fútbol y en su vida.

Roccuzzo no estuvo sola en el estadio de River Plate. En el palco designado, estuvo junto a su círculo familiar más cercano, sus hijos y la mamá de Messi, Celia Cuccittini. El grupo viajó desde Rosario para asistir al encuentro. La esposa del futbolista que terminó su carrera con la Albiceleste tras 208 partidos, 125 goles y 68 asistencias, se emocionó durante un video de reconocimiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y luego sonrió, cantó junto a los hinchas y grabó con su celular la ovación de las 86 mil personas que colmaron el recinto.

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En medio de todos los saludos al gran capitán argentino sorprendió el mensaje de Cristiano Ronaldo, con quien Messi compite por llegar a los mil goles. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el portugués de 41 años en el posteo que realizó el rosarino previamente.

Lionel Messi junto a sus hijos en su despedida de la Selección (Instagram @antoroccuzzo)

El futbolista publicó una carta en Instagram para ampliar las palabras que había pronunciado ante más de 90.000 personas en Núñez. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, escribió. El mensaje incluyó una referencia a todo lo que no pudo expresar durante la despedida: “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

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También agradeció a su entorno más cercano: “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”. Messi extendió el reconocimiento a “mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos”. En ese tramo recordó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Lionel Messi levanta los brazos para saludar al público que lo fue a despedir

El delantero también agradeció a los clubes donde jugó por permitirle sumarse a las convocatorias del seleccionado. “Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección”, expresó.

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La despedida incluyó una mención religiosa y una declaración final a quienes lo acompañaron durante su recorrido: “Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.