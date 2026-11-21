Santiago Espíndola tuvo su debut oficial en River Plate la jornada pasada ante Aldosivi

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La ausencia de Aníbal Moreno, que será operado por una discopatía lumbar, y la baja de Fausto Vera por una tendinitis abrieron una vacante en una zona determinante para River. Frente a Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura, Santiago Espíndola se perfila para ocupar el puesto de volante central en el equipo de Leonardo Ponzio.

El mediocampista de 18 años (categoría 2008) ya tuvo su estreno oficial en la Primera División. Fue en la última fecha de la fase de grupos, el 5 de noviembre, cuando River venció 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata. Aquella tarde, el juvenil fue titular y permaneció 81 minutos en cancha. Por eso, si Ponzio lo confirma para el domingo en el Monumental, no será su debut absoluto, aunque sí afrontará su primera experiencia en una instancia de eliminación directa.

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El encuentro contra Lanús exigirá una respuesta inmediata de un futbolista que hasta hace pocas semanas acumulaba convocatorias sin minutos. Antes de su presentación frente a Aldosivi, Espíndola había integrado cuatro veces el banco de suplentes: ante Sarmiento, Belgrano, Racing y Boca. El cuerpo técnico lo siguió de cerca durante ese período, mientras sumaba rodaje en Reserva y en las selecciones juveniles argentinas.

La posible titularidad llega en un momento condicionado por las bajas en el mediocampo. Moreno no jugará el resto de la temporada porque deberá someterse a una cirugía, mientras que Vera no logró recuperarse a tiempo de una tendinitis en el pie derecho. Ponzio evaluó alternativas como Lucas Silva (no tuvo un buen partido ante Boca en La Bombonera), Mauro Arambarri y Juan Carlos Portillo, aunque el nombre de Espíndola ganó terreno en los últimos entrenamientos.

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Santiago Espíndola junto a Lionel Messi en una de las canchas del predio de la AFA

Santiago Espíndola nació el 17 de marzo de 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires. Allí comenzó a jugar en Argentino de Rojas, hasta que captadores de River lo observaron y lo invitaron a realizar una prueba en Buenos Aires. En 2021, con 13 años, quedó incorporado a las divisiones inferiores del club de Núñez.

Su llegada a River tuvo una particularidad: se presentó como enganche, aunque durante las evaluaciones iniciales fue utilizado como lateral derecho. Más tarde, los entrenadores de las juveniles lo desplazaron a la mitad de la cancha, una posición que se ajustó a su recorrido, su manejo de ambos perfiles y su capacidad para llegar al área rival. El volante también puede actuar como interno por derecha o izquierda. En Reserva mostró esa versatilidad y aportó goles: durante 2026 acumuló 24 partidos y cuatro conquistas. Su presencia en el área fue uno de los aspectos que llamó la atención en el club, junto con la lectura del juego y la seguridad en el primer pase.

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Para describir su función dentro de la cancha, Espíndola mencionó dos modelos que marcaron la historia reciente de River. Por un lado, eligió a Enzo Pérez por su ubicación, recuperación y capacidad para conducir el juego desde el círculo central. También destacó a Enzo Fernández, por sus llegadas al área y participación ofensiva. “Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también”, explicó el mediocampista al sitio oficial del club durante una entrevista concedida el año pasado.

Santiago Espíndola viene de realizar un gran torneo con la selección argentina en los Juegos Suramericanos

El puesto que podría asumir frente a Lanús tiene un peso particular en River. Desde la salida de Enzo Pérez a fines de 2023, el club probó distintas alternativas en el eje del campo. La lesión de Moreno y el problema físico de Vera volvieron a dejar esa función sin sus principales opciones, por lo que Ponzio apostaría por una dupla joven junto a Tobías Andrada.

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El volante de Rojas tuvo experiencias en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 de la Selección Argentina. Formó parte del plantel campeón del torneo de L’Alcúdia en 2025 y luego integró la delegación que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Allí convirtió uno de los goles más relevantes de su recorrido juvenil. En las semifinales ante Perú, anotó sobre el final del partido para darle a Argentina la clasificación al encuentro decisivo.

River renovó recientemente el contrato de Espíndola hasta diciembre de 2030 y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones. La extensión del vínculo mostró la decisión del club de resguardar a un futbolista que todavía transita su etapa de formación y ya sumó sus primeros minutos en la máxima categoría.

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Santiago Espíndola firmó este año una renovación de contrato con una cláusula de 100 millones

El juvenil también recibió una mención internacional. Arsène Wenger, exentrenador de Arsenal y actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), lo incluyó entre los seis jugadores nacidos en 2008 con mayor proyección.

En esa nómina aparecieron el delantero Samuele Inácio, de Borussia Dortmund; el mediocampista Andrea Luongo, de Torino; Johannes Moser, de Red Bull Salzburgo; Ifeanyi Ndukwe, jugador de Liverpool cedido a Levante; y Vasilije Markovic, de Austria Viena.