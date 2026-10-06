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Con los históricos y una de las caras nuevas: la formación de Argentina para la despedida de Messi

La Selección jugará un amistoso contra Benín en el Monumental, con el que cerrará su brillante etapa en la Albiceleste

Messi, en todos los formatos, en el Monumental: también como llavero-muñeco (REUTERS/Rodrigo Valle)
Messi, en todos los formatos, en el Monumental: también como llavero-muñeco (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Esta noche, Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental de Núñez, ante Benín, en un amistoso que cierra más de dos décadas de historia con la camiseta celeste y blanca. Con 207 partidos y 125 goles en su haber, el rosarino pisará por última vez el césped del Monumental como futbolista de la Albiceleste.

La formación ya está definida: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Un equipo con los históricos, para una noche que va más allá del fútbol.

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El contexto que rodea al partido le da una dimensión particular a la alineación que eligió Lionel Scaloni. Otamendi, el zaguero que levantó la Copa del Mundo en Qatar junto al capitán, también se despide esta noche del combinado nacional. Dos pilares del ciclo más exitoso de la Albiceleste en décadas comparten, así, el último partido. Detrás de ellos, Tagliafico, otro sobreviviente de aquel camino que incluyó la Copa América de 2021, la Finalissima 2022 y el título mundial del 2022.

En el mediocampo, la columna vertebral que sostuvo al equipo campeón del mundo: De Paul, Fernández y Mac Allister conforman una línea que aprendió a funcionar con precisión casi quirúrgica a lo largo de los años. Y arriba, la delantera más letal de Sudamérica: Álvarez y Lautaro Martínez flanqueando al número 10, en lo que será la última vez que el trío comparta cancha con la camiseta argentina. El nuevo en la estructura es Agustín Giay, ex San Lorenzo y actual jugador del Palmeiras, ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

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La noche tendrá su propia ceremonia antes del pitazo inicial

Uno de los momentos más esperados del partido será la entonación del himno nacional. El elegido para cantarlo es Fabio Santana, un excombatiente de Malvinas con una trayectoria musical que se interrumpió durante los años de la guerra con Inglaterra. Su historia, inevitablemente, se mezcla con la de un Messi que representó a la Argentina durante 21 años y que recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires pocas horas antes del partido, en el predio de la AFA en Ezeiza.

El propio capitán anticipó el tono de la noche con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”. Pocas palabras, todo el peso.

En las tribunas del Monumental también habrá caras conocidas: Ángel Di María —retirado de la Selección hace dos años—, junto a excompañeros como Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa, estarán presentes para despedir al capitán desde el otro lado de la línea de cal. Una postal que grafica el lugar que Messi ocupa dentro del grupo humano que construyó a lo largo de una década.

Lionel Messi sostiene un gran marco con un diploma universitario acompañado por tres hombres en traje
Lionel Messi exhibe junto a autoridades universitarias y dirigentes deportivos el diploma de doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (@Argentina)

Argentina cierra una era que empezó con la derrota y terminó con todo

El retiro de Messi de la selección argentina se anunció tras la derrota en la final del Mundial ante España en Nueva Jersey. Desde la AFA, sin embargo, lo convocaron para este encuentro final, que se juega al margen de cualquier competencia oficial y tiene como único propósito el del homenaje. El rosarino aceptó.

La despedida recibió reconocimiento de referentes de todos los ámbitos. También Neymar, figura histórica del fútbol brasileño con quien el capitán tejió una amistad en Barcelona que se convirtió en símbolo del vínculo entre las dos selecciones más importantes de América del Sur, se sumó a los homenajes.

El partido ante Benín —seleccionado de África Occidental dirigido por Gernot Rohr— es el tercero y último de la ventana FIFA, tras las victorias por 4-0 sobre Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso. Cuando Messi salga al césped esta noche, lo hará por 208ª y última vez con la camiseta de Argentina.

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