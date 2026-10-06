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Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina

El crack brasileño escribió una carta en sus redes sociales: “No solo Argentina te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has aportado al fútbol”

Neymar y Lionel Messi en una imagen inolvidable tras el título de la Copa América 2021 de Argentina en el Maracaná (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)
Neymar y Lionel Messi en una imagen inolvidable tras el título de la Copa América 2021 de Argentina en el Maracaná (Foto: Reuters/Ricardo Moraes)
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La amistad entre Lionel Messi y Neymar se convirtió en uno de los símbolos del fútbol mundial. El referente de Brasil y el líder de la selección argentina estrecharon un vínculo en Barcelona que se convirtió en una relación de respeto mutuo, con una imagen inolvidable de ambos en el Estadio Maracaná luego de la conquista de la Albiceleste de la Copa América.

Con las postales de esa jornada como emblema, Ney le dedicó un sentido posteo a Leo en sus redes sociales el día de su adiós de la Selección: “Quienes aman el fútbol te han disfrutado a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes de cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz".

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No solo Argentina te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has aportado al fútbol. Gracias por hacer que ame aún más el fútbol; ha sido un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. GRACIAS”, firmó el futbolista brasileño en su perfil seguido por más de 241 millones de personas.

El sentido mensaje de Neymar dedicado a Messi
El abrazo con Messi tras el título de Argentina: una de las dos fotos que eligió Neymar para despedir a su amigo

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