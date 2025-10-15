Deportes

Franco Mastantuono quedó entre los 25 nominados al premio Golden Boy: los únicos dos argentinos que lo ganaron

El jugador del Real Madrid con pasado en River Plate es uno de los candidatos a quedarse con el galardón al mejor futbolista Sub 21

Guardar
Franco Mastantuono, del Real Madrid,
Franco Mastantuono, del Real Madrid, el único argentino nominado al premio Golden Boy 2025 (AP Photo/Miguel Oses)

Franco Mastantuono se erige como una de las jóvenes figuras del fútbol mundial y este miércoles quedó ratificado como uno de los 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy, que reconocerá al mejor jugador Sub 21 en ligas de Europa. El mediocampista ofensivo de 18 años, que llegó al Real Madrid hace dos meses proveniente de River Plate, es el único argentino que integra la nómina.

El presente deportivo de Mastantuono ameritó su presencia en la lista de finalistas para el premio que otorga anualmente el prestigioso medio italiano Tuttosport y que tiene como último ganador al español Lamine Yamal. El jugador del Barcelona, quien estuvo cerca de obtener el Balón de Oro 2025 (quedó en manos del francés Ousmane Dembélé), no podrá quedarse otra vez con el premio Golden Boy, ya que por una regla de la organización no puede repetirse el primer puesto.

Entre los nominados para el galardón que se entregará en diciembre, además de Mastantuono hay otros jóvenes jugadores del Real Madrid como el defensor neerlandés Dean Huijsen (20 años) y el mediocampista turco Arda Güler (20). Entre algunas de las figuras que ya tuvieron participación en la selección mayor de sus respectivos países se encuentran nombres destacados como el del español Pau Cubarsí (18), los franceses Désiré Doué (20) y Warren Zaïre-Emery (19); el brasileño Estevao (18); el italiano Francesco Pio Esposito (20); el inglés Myles Lewis-Skelly (19); el turco Kenan Yildiz (20) y el neerlandés Jorrel Hato (19), entre otros.

El ex jugador de River, oriundo de la localidad bonaerense de Azul, disputó 64 partidos oficiales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, donde además marcó 10 goles y dio 6 asistencias. En agosto de 2025 fue transferido al Real Madrid en 51.7 millones de dólares, según constató el club de Nuñez, y lleva jugados 9 encuentros (1 gol y 1 asistencia) en el conjunto de Xabi Alonso. Además, Mastantuono fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, con la que participó en 3 cotejos. Cabe destacar que en la última gira por Estados Unidos quedó desafectado por una lesión muscular.

Franco Mastantuono durante un partido
Franco Mastantuono durante un partido de Champions League con el Real Madrid ante el Kairat Almaty (REUTERS/Pavel Mikheyev)

Entre las estrellas del fútbol mundial que lograron ganar el premio Golden Boy a lo largo de la historia (se entrega desde 2003) se encuentran: Wayne Rooney (superó a Cristiano Ronaldo en 2004), Cesc Fábregas (2006), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Joao Félix (2019), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024).

Párrafo aparte para los argentinos que lograron quedarse con el premio Golden Boy. Lionel Messi ganó el galardón en 2005 tras superar en la votación final a Rooney y a Lukas Podolski. El campeón del mundo logró dos segundos puestos (2006 y 2007) luego de quedar por detrás de Cesc Fábregas y su compatriota Sergio Kun Agüero. El ex delantero de Independiente también entró en el podio en 2008, cuando el primer puesto fue para el brasileño Anderson Oliveira.

Lamine Yamal con el premio
Lamine Yamal con el premio Golden Boy 2024 (REUTERS/Albert Gea)

LOS 25 FINALISTAS DEL PREMIO GOLDEN BOY 2025:

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG)
  • Arda Güler (Real Madrid)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ethan Nwaneri (Arsenal)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Geovany Quenda (Sporting de Portugal)
  • Estevao (Chelsea)
  • Leny Yoro (Manchester United)
  • Senny Mayulu (PSG)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
  • Victor Froholdt (Oporto)
  • Lucas Bergvall (Tottenham)
  • Archie Gray (Tottenham)
  • Mamadou Sarr (Estrasburgo)
  • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Francesco Pio Esposito (Inter de Milán)
  • Rodrigo Mora (Oporto)
  • Giovanni Leoni (Liverpool)
  • Aleksandar Stankovic (Brujas)

Temas Relacionados

Franco MastantuonoGolden BoyReal MadridSelección ArgentinaLionel MessiSergio Agüerodeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y el combinado cafetero pujarán por un boleto a la definición del certamen. Desde las 20, por Telefe y DSports

Argentina se enfrentará a Colombia

Lautaro Martínez quedó cerca del podio en la tabla de goleadores de la selección argentina: la figura a la que igualó

El delantero surgido de Racing festejó por duplicado en la victoria sobre Puerto Rico y logró una notable marca personal

Lautaro Martínez quedó cerca del

Francisco Cerúndolo brilló en Hong Kong y se consagró campeón de la Ultimate Tennis Showdown

El argentino consiguió el título en Asia al vencer a Adrián Mannarino, Andrey Rublev y Jenson Brooksby. Se aseguró su participación para la Gran Final de diciembre

Francisco Cerúndolo brilló en Hong

Vinicius fue procesado por “perturbar” a los vecinos tras su extravagante fiesta de cumpleaños: las penas que podría afrontar

El delantero estrella de la selección brasileña y el Real Madrid atraviesa un problema judicial luego de los festejos de sus 25 años en Rio de Janeiro

Vinicius fue procesado por “perturbar”

Crece la polémica en el juicio entre McLaren y un ex piloto: la “rídícula” acusación por la llegada de Oscar Piastri a la escudería de F1

El español Alex Palou, que fue demandado por el equipo con sede en Woking, apuntó a Zak Brown por la elección del piloto australiano cuando estaba en Alpine

Crece la polémica en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
A qué edad el cerebro

A qué edad el cerebro alcanza su máximo rendimiento, según científicos

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un miembro de los Hells Angels explicó el motivo de la visita del club de motos a La Plata: “Tenemos que agasajarlos”

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El presidente del Banco Central espera que el swap con EEUU por USD 20.000 arranque en las próximas dos semanas

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump dijo que está

Donald Trump dijo que está evaluando autorizar ataques por tierra contra cárteles de Venezuela

Israel entregó a Hamas los restos de otros 45 palestinos

Estados Unidos y Brasil retoman el diálogo tras meses de tensión: funcionarios se reunirán este jueves

Francia y Estados Unidos pidieron que se respete la democracia en Madagascar tras el golpe militar

Crisis en Madagascar: el líder golpista anunció que jurará como presidente tras derrocar a Andry Rajoelina

TELESHOW
Como dos gotas de agua:

Como dos gotas de agua: la imagen que reveló el increíble parecido entre Valentina Cervantes y su madre

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

¿Brenda Asnicar con nuevo romance?: el romántico regalo del italiano Gianluca Ginoble en pleno recital de Il Volo

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"