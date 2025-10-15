Franco Mastantuono quedó entre los 25 nominados al premio Golden Boy: los únicos dos argentinos que lo ganaron

Franco Mastantuono, del Real Madrid, el único argentino nominado al premio Golden Boy 2025 (AP Photo/Miguel Oses)

Franco Mastantuono se erige como una de las jóvenes figuras del fútbol mundial y este miércoles quedó ratificado como uno de los 25 candidatos a ganar el premio Golden Boy, que reconocerá al mejor jugador Sub 21 en ligas de Europa. El mediocampista ofensivo de 18 años, que llegó al Real Madrid hace dos meses proveniente de River Plate, es el único argentino que integra la nómina.

El presente deportivo de Mastantuono ameritó su presencia en la lista de finalistas para el premio que otorga anualmente el prestigioso medio italiano Tuttosport y que tiene como último ganador al español Lamine Yamal. El jugador del Barcelona, quien estuvo cerca de obtener el Balón de Oro 2025 (quedó en manos del francés Ousmane Dembélé), no podrá quedarse otra vez con el premio Golden Boy, ya que por una regla de la organización no puede repetirse el primer puesto.

Entre los nominados para el galardón que se entregará en diciembre, además de Mastantuono hay otros jóvenes jugadores del Real Madrid como el defensor neerlandés Dean Huijsen (20 años) y el mediocampista turco Arda Güler (20). Entre algunas de las figuras que ya tuvieron participación en la selección mayor de sus respectivos países se encuentran nombres destacados como el del español Pau Cubarsí (18), los franceses Désiré Doué (20) y Warren Zaïre-Emery (19); el brasileño Estevao (18); el italiano Francesco Pio Esposito (20); el inglés Myles Lewis-Skelly (19); el turco Kenan Yildiz (20) y el neerlandés Jorrel Hato (19), entre otros.

El ex jugador de River, oriundo de la localidad bonaerense de Azul, disputó 64 partidos oficiales bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, donde además marcó 10 goles y dio 6 asistencias. En agosto de 2025 fue transferido al Real Madrid en 51.7 millones de dólares, según constató el club de Nuñez, y lleva jugados 9 encuentros (1 gol y 1 asistencia) en el conjunto de Xabi Alonso. Además, Mastantuono fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, con la que participó en 3 cotejos. Cabe destacar que en la última gira por Estados Unidos quedó desafectado por una lesión muscular.

Franco Mastantuono durante un partido de Champions League con el Real Madrid ante el Kairat Almaty (REUTERS/Pavel Mikheyev)

Entre las estrellas del fútbol mundial que lograron ganar el premio Golden Boy a lo largo de la historia (se entrega desde 2003) se encuentran: Wayne Rooney (superó a Cristiano Ronaldo en 2004), Cesc Fábregas (2006), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Joao Félix (2019), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024).

Párrafo aparte para los argentinos que lograron quedarse con el premio Golden Boy. Lionel Messi ganó el galardón en 2005 tras superar en la votación final a Rooney y a Lukas Podolski. El campeón del mundo logró dos segundos puestos (2006 y 2007) luego de quedar por detrás de Cesc Fábregas y su compatriota Sergio Kun Agüero. El ex delantero de Independiente también entró en el podio en 2008, cuando el primer puesto fue para el brasileño Anderson Oliveira.

Lamine Yamal con el premio Golden Boy 2024 (REUTERS/Albert Gea)

LOS 25 FINALISTAS DEL PREMIO GOLDEN BOY 2025:

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Arda Güler (Real Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Jorrel Hato (Chelsea)

Geovany Quenda (Sporting de Portugal)

Estevao (Chelsea)

Leny Yoro (Manchester United)

Senny Mayulu (PSG)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt (Oporto)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Archie Gray (Tottenham)

Mamadou Sarr (Estrasburgo)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (Inter de Milán)

Rodrigo Mora (Oporto)

Giovanni Leoni (Liverpool)

Aleksandar Stankovic (Brujas)