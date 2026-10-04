La doble cachetada en el partido amistoso entre México y Estados Unidos que da la vuelta al mundo: “Le aplaudió la cara”

Mateo Chávez golpeó a su rival en la cara antes de ser expulsado

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El defensor mexicano Mateo Chávez protagonizó el momento más escandaloso de la jornada futbolística tras ser expulsado por propinarle una doble cachetada al estadounidense Sebastian Berhalter, en el partido amistoso donde Estados Unidos venció categóricamente a México por 3-0. El insólito altercado ocurrió al minuto 67 del encuentro, dejando al Tri con diez hombres y sumido en una crisis de resultados bajo el mando de Rafael Márquez, quien asumió las riendas del equipo tras concluir su etapa como auxiliar de Javier Aguirre en el ciclo mundialista de 2026.

El incidente se desencadenó luego de una durísima entrada de Chávez (actual jugador del AZ Alkmaar de los Países Bajos). Berhalter reaccionó inmediatamente reclamándole la acción con un fuerte empujón con ambas manos. Fuera de sí, el lateral mexicano respondió de una manera nunca antes vista en una cancha de fútbol: le pegó dos manotazos al mismo tiempo, con las palmas abiertas, directamente en las mejillas al norteamericano.

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La agresión provocó una trifulca campal entre los futbolistas de ambos planteles, obligando al cuerpo arbitral a intervenir rápidamente. El colegiado principal no dudó y le mostró la tarjeta roja directa a Chávez, quien posteriormente se tomó la situación con ligereza al recrear y explicar la agresión de forma distendida en una charla con Jorge Campos.

Estados Unidos goleó 3-0 (Reuters)

Como era de esperarse, la insólita acción de Mateo Chávez encendió las redes sociales. Las opiniones de los usuarios e hinchas se dividieron inmediatamente entre la burla, la justificación de la violencia y la indignación por el papelón internacional: Algunos internautas dejaron de lado la deportividad para mofarse del jugador estadounidense, asegurando que “El mayor triunfo de hoy es Berhalter recibiendo un doble cachetazo” o afirmando con ironía que “Se merecía otras 2”.

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Hubo quienes defendieron la reacción del mexicano apelando a la provocación previa: “El jugador de EE. UU. lo empujó primero con las dos manos, a toda acción hay una reacción”. Otros prefirieron tomárselo a broma debido a la particular técnica de la agresión: “Debería dedicarse a la lucha libre”, mientras que otro usuario resumió el momento de forma muy gráfica al comentar que Chávez simplemente “Le aplaudió la cara” a Berhalter.

Más allá del escándalo disciplinar, el desarrollo del partido fue una pesadilla táctica para el combinado nacional. Estados Unidos superó en todas las líneas a México y selló una victoria por 3-0 que refleja el flojo nivel defensivo del Tri. Los errores individuales costaron caro, y la inferioridad numérica provocada por la expulsión de Chávez terminó por sepultar cualquier intento de remontada en el último tercio del juego.

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Las críticas no tardaron en llegar para el director técnico Rafael Márquez, quien enfrenta serios cuestionamientos por la alarmante fragilidad futbolística del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

El Tri cierra una fecha FIFA para el olvido, donde la preocupante derrota futbolística quedó totalmente eclipsada por una preocupante e insólita falta de conducta. A lo largo de la ventana de encuentros amisotos los mexicanos no lograron obtener una victoria. En sus dos presentaciones previas no pasaron del 1-1 tanto con Colombia como con Perú.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino, en tanto, viven una situación totalmente distinta tras haber goleado a los peruanos 4-1 y a los chilenos 4-2.

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