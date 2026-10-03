Guido Justo alcanzó la final en Curitiba y va por otro título en el ATP Challenger

Guido Justo alcanzó una nueva final (Crédito: @institutosports / Challenger de Curitiba)

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Guido Justo sigue en el alza y este domingo tendrá la posibilidad de conseguir un nuevo título para el tenis argentino en el ATP Challenger. Avanzó a la final en Curitiba, Brasil, al derrotar al chileno Tomás Barrios Vera (137°) por 4-6, 6-4 y 6-3 tras una gran remontada.

El nacido en Adrogué, que había comenzado el año en el puesto 372 del mundo, figura ahora 211° en el escalafón en vivo, la mejor posición de su carrera. Si logra el título, ingresará por primera vez al Top 200. Su rival, este domingo, será el brasileño Gustavo Heide, 122° del mundo y primer favorito, quien superó a su compatriota Pedro Boscardin Dias (236°) por 6-2 y 6-3.

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En lo que va del año, el tenis nacional suma 18 títulos en el ATP Challenger. La Argentina es, junto a Francia, el país con más trofeos en el circuito durante 2026.

A los 28 años, Justo atraviesa su mejor temporada. El salto comenzó a consolidarse en febrero, cuando conquistó el AAT Challenger de Tigre y consiguió el primer título de su trayectoria en esta categoría. Desde aquella consagración, comenzó a convertirse en un protagonista habitual de las instancias decisivas del segundo nivel del tenis mundial.

Después del título en Tigre, alcanzó la final del Challenger de Bucaramanga, en Colombia, donde perdió ante el chileno Matías Soto. También llegó a las semifinales de los AAT Challengers de Córdoba y San Miguel de Tucumán, además de lograr la misma performance en Brasov, Rumania. A esa lista se sumó ahora Curitiba entre sus mejores actuaciones en 2026.

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Allí Justo comenzó su recorrido como octavo preclasificado y 239° del mundo. En la primera ronda derrotó al uruguayo Franco Roncadelli (259°) por 7-6 (6) y 6-2. Luego superó al brasileño Pedro Sakamoto (506°) por 6-2 y 6-4 y, en los cuartos de final, eliminó a su compatriota Gonzalo Villanueva (285°) por 6-2 y 6-4, en una hora y 46 minutos.

El triunfo ante Villanueva había significado, además, volver a encadenar tres victorias en un mismo torneo después de más de dos meses. La última vez que lo había conseguido había sido precisamente en Brasov, donde alcanzó las semifinales en julio.

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En semifinales apareció un desafío diferente: Barrios Vera, segundo preclasificado y 137° del ranking mundial. El chileno había llegado a esa instancia después de superar a los argentinos Juan Bautista Torres (276°) y Lorenzo Joaquín Rodríguez (468°), y al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (270°). Además, llegaba con ventaja de 2-0 en el historial frente a Justo, incluido un triunfo en los cuartos de final del Challenger de Concepción de esta temporada.

Guido Justo sigue trepando en el ranking ATP (Crédito: @institutosports / Challenger de Curitiba)

Justo consiguió revertir esos antecedentes y quedarse con el duelo para instalarse en la definición del Challenger 75 de Curitiba, sobre polvo de ladrillo, tras una final cambiante que se extendió durante 2 horas y 58 minutos. Luego de llevarse el primer set, Barrios Vera sacó con ventaja de 4-3 en el segundo. Sin embargo, Justo reaccionó: recuperó el quiebre y en adelante fue dominador del partido.

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El resultado tiene una consecuencia inmediata en el ranking. Justo había comenzado 2026 en el puesto 372 y alcanzó durante la temporada el mejor registro de su carrera: 223°. En Curitiba volvió a superar esa marca.

La evolución resulta todavía más significativa si se observa el punto de partida. En febrero, cuando ganó el Challenger de Tigre, Justo estaba fuera del Top 300 y la conquista le permitió dar un salto importante en el escalafón. Aquella semana derrotó a Lautaro Midón en la final por 4-6, 6-3 y 6-0 y consiguió su primer título en la categoría.

Ese torneo también marcó un cambio en su trayectoria profesional. Justo había atravesado años complicados, incluso un período en el que dejó temporalmente la competencia debido a problemas de ansiedad y ataques de pánico. Su regreso estuvo acompañado por un proceso de reconstrucción personal y deportiva que terminó desembocando en su primera clasificación a un Grand Slam, en el US Open de este año.

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En una entrevista con Infobae antes de aquella experiencia en Nueva York, Justo había contado que después del título de Tigre comenzó a mirar con mayor cercanía las clasificaciones de los Grand Slam y que uno de sus objetivos para el cierre de la temporada era terminar dentro del Top 200. En ese momento ocupaba el puesto 233 y todavía tenía por delante buena parte de la gira sudamericana. Semanas después, está a una victoria de cumplir ese objetivo.