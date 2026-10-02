Más de 48 mil capturas en Panamá en 2026 mientras la violencia armada persiste en las calles

La Policía Nacional informó que 48,407 personas han sido capturadas en Panamá durante 2026, entre ellas 302 por homicidio, 2,272 por microtráfico y 310 por narcotráfico. Cortesía MP

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La Policía Nacional reportó 48,407 capturas en Panamá en lo que va de 2026, como resultado de operativos, acciones preventivas y labores de inteligencia desarrolladas en todo el país.

La institución presentó las cifras como parte de su estrategia de seguridad ciudadana, mientras nuevos episodios de violencia armada continúan registrándose en distintos sectores, entre ellos Villa Lucre, en San Miguelito.

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Del total informado, 31,538 personas fueron aprehendidas por requerimientos mediante oficio, mientras otras 13,985 capturas estuvieron relacionadas con faltas administrativas.

La estadística incluye 2,272 aprehendidos por microtráfico, 310 por narcotráfico y 302 por homicidio, según el balance divulgado este viernes por la institución.

La Policía también informó la incautación de 19,390 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante las operaciones realizadas este año. En materia de armas, sin embargo, dos comunicados oficiales consecutivos presentan cifras diferentes: el publicado el jueves reportó 2,293 armas decomisadas, mientras que el balance divulgado este viernes contabilizó 2,191.

Los operativos desarrollados por la Policía Nacional han permitido retirar más de 2 mil armas de circulación, aunque dos balances oficiales recientes presentan diferencias en la cifra total de decomisos. Cortesía

En el reporte específico sobre armamento, la institución detalló que 967 de las armas incautadas son pistolas y 546 corresponden a fusiles. El inventario incluye además 316 revólveres, 155 escopetas y 102 rifles, junto con 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple.

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En los delitos vinculados con sustancias ilícitas, las capturas por microtráfico superan ampliamente las asociadas al narcotráfico. Ambas categorías acumulan 2,582 aprehensiones durante 2026, mientras los casos de venta de menor escala representan cerca del 88% de ese grupo registrado por la Policía Nacional.

El balance específico de armamento muestra además una fuerte concentración de pistolas y fusiles entre las piezas retiradas de circulación. Ambas categorías suman 1,513 unidades y representan cerca de dos tercios de las 2,293 armas detalladas por la institución en ese reporte.

Las estadísticas divulgadas también dejan una diferencia de 102 armas entre los dos balances oficiales difundidos por la Policía. Mientras un reporte contabiliza 2,191 decomisos, el informe específico sobre armamento eleva la cantidad a 2,293, sin que en la información suministrada se explique la razón de esa variación.

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Un hombre herido de bala logró trasladarse hasta el Hospital Dra. Susana Jones Cano después del ataque registrado en el sector de Villa Lucre. Archivo

Mientras la Policía divulga los resultados de sus operativos, la violencia armada continúa dejando episodios en las calles de Panamá. Uno de los más recientes ocurrió en Villa Lucre, donde un hombre fue atacado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo y los agresores, de acuerdo con reportes preliminares, viajaban en una motocicleta.

Pese a resultar herido, la víctima logró conducir hasta el Hospital Dra. Susana Jones Cano, donde recibió atención médica. El ataque ocurrió en las inmediaciones de una plaza comercial de Villa Lucre, muy cerca de la estación del Metro, un sector de San Miguelito que ya había sido escenario de otro ataque armado semanas atrás.

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El antecedente ocurrió el 25 de agosto en una plaza comercial de la misma zona, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta un automóvil y dispararon contra sus ocupantes. Luis Enrique Bonilla Santo, de 32 años, murió dentro del vehículo, mientras Julissa Esther Guerra Lorenzo, quien estaba embarazada, quedó gravemente herida.

Guerra fue trasladada de urgencia al Hospital Dra. Susana Jones Cano, pero falleció posteriormente debido a las heridas. La muerte de la mujer también significó la pérdida de su embarazo. Más de un mes después del doble homicidio, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con aquel ataque.

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Entre las armas incautadas durante 2026 figuran 967 pistolas, 546 fusiles, 316 revólveres, 155 escopetas y 102 rifles, además de otros tipos de armamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía había señalado posteriormente que mantenía abiertas distintas líneas de investigación por el doble crimen de Villa Lucre, entre ellas posibles vínculos con el crimen organizado y con préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Los investigadores analizaron cámaras de videovigilancia y otros indicios para intentar identificar a los responsables.

El nuevo ataque vuelve a colocar a Villa Lucre bajo atención por hechos cometidos por agresores que utilizan motocicletas para movilizarse y escapar. Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran la magnitud de las operaciones policiales: más de 48 mil capturas y más de 2 mil armas retiradas de circulación durante los primeros nueve meses de 2026.

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