Argentina Week: dos petroleras de Vaca Muerta hicieron anuncios de inversión y las mineras destacaron el RIGI y se jugaron por Milei

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Desde París, Francia - Pan American Energy y TotalEnergies anunciaron inversiones importantes para Vaca Muerta en esta ciudad, en el contexto de Argentina Week, el evento que encabeza Javier Milei y que busca consolidar inversiones europeas en el país.

Para mañana se espera un anuncio similar de Pluspetrol, la petrolera argentina que se quedó con la operación local de ExxonMobil.

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En el rubro minero, el CEO de Glencore, Gary Nagle, destacó el RIGI y cómo bajó el riesgo en el país con el Gobierno de Milei. “Si se reelige, las inversiones se van a multiplicar”, enfatizó. Jerome Pecresse, CEO de Rio Tinto, también destacó el régimen para grandes inversiones.

La minera francesa Eramet avanzan también con nuevos proyectos de inversión y expansión. En una reunión con Karina Milei y Luis Caputo, Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta. La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de USD 350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

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Karina Milei también recibió un anuncio de inversión de la hotelera Huttopia, que anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

Más temprano, el presidente Milei se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

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PAE en Chubut

Pan American Energy, la petrolera de la familia Bulgheroni, anunció el primer RIGI para hidrocarburos convencionales por unos USD 1.200 millones, y para una cuenca de las llamadas maduras. El objetivo es incrementar la producción en Cerro Dragón de petróleo y gas convencional (no el shale de Vaca Muerta).

En la presentación estuvieron Marcos Bulgheroni, CEO de la empresa; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; Jorge Ávila, diputado y gremialista del sector.

“Es un alegrón que esto se haya llevado adelante, es fruto de la política industrial más importante de las últimas décadas, el RIGI”, resumió Caputo.

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Se instalarán 22 plantas de inyección de polímeros, que permiten extraer más petróleo de campos maduros. Por otro lado, se perforarán 100 pozos nuevos y se intervendrán 600 pozos productores.

Francesa

TotalEnergies, por su parte, anunció en París un proyecto de USD 5.000 millones bajo el RIGI para ampliar la producción de petróleo en San Roque, Neuquén. El director ejecutivo de la compañía francesa, Patrick Pouyanné, presentó la iniciativa y la vinculó con la continuidad de las políticas que, según sostuvo, mejoraron las condiciones para invertir en el país.

La empresa produce actualmente el 25% del gas natural destinado al mercado interno y cuenta con más de 300 MW de capacidad instalada. También desarrolla proyectos de energía renovable y opera en la Argentina desde hace casi 50 años.

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Pouyanné destacó que el Gobierno habilitó la distribución de dividendos, una medida que había provocado tensiones con administraciones anteriores. “¿Podemos invertir en la Argentina? Sí, podemos”, afirmó.

Aguada Pichana

El proyecto neuquino todavía está en discusión con el gobernador Rolando Figueroa y apunta a elevar la producción de crudo. Pouyanné señaló que la inversión forma parte de una cartera más amplia de desembolsos previstos por la compañía.

Patrick Pouyanne, presidente ejecutivo de TotalEnergies

Sergio Mengoni, responsable de Total en la Argentina, precisó que la empresa invirtió casi USD 6.000 millones durante las últimas décadas. “Ahora estamos hablando de proyectos en curso por más de USD 10.000 millones”, aseguró.

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En Aguada Pichana, la compañía busca mejorar su capacidad de producción de gas natural, que hoy ronda los 14 millones de metros cúbicos. La meta es alcanzar 16 millones de metros cúbicos, para lo que proyecta inversiones de entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones.

“Para sostener ese nivel de producción, hay que seguir invirtiendo de manera constante. Es lo que requiere el desarrollo no convencional”, explicó Mengoni. El directivo también remarcó que la posibilidad de distribuir dividendos es un factor relevante para comunicar a las compañías internacionales.

La autorización comenzó a aplicarse en 2025, de acuerdo con Mengoni. “Es muy positivo que a partir de este año, 2026, hayamos podido comenzar a distribuir dividendos”, sostuvo.

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La empresa y el presidente Milei denominaron Proyecto Alberdi a la iniciativa que TotalEnergies desarrolla en Tierra del Fuego. El plan contempla una inversión de hasta USD 1.500 millones y se encuentra en una etapa avanzada de estudios.

El desarrollo prevé entre tres y cinco pozos submarinos para explotar el área costa afuera fueguina mediante nueva tecnología. Mengoni señaló que ese proyecto avanza mientras la compañía mantiene sus operaciones de gas, petróleo y generación eléctrica en el país.

Pouyanné afirmó que TotalEnergies estuvo presente “en los buenos tiempos y también en los más difíciles” de la Argentina. Sobre el actual rumbo económico, consideró que la gestión libertaria “ha creado un impulso positivo para invertir en la Argentina”.

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