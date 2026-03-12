Boca Juniors dio otro importante paso camino a su sueño de ampliar la Bombonera

Es un paso burocrático, pero otro paso firme al fin. Boca Juniors recibió esta tarde la notificación oficial por parte de la de la empresa concesionaria Ferrosur Roca SA con la aprobación del proyecto presentado para levantar cuatro columnas que contendrán escaleras y ascensores y conectarán vía aérea las terceras y cuartas bandejas del estadio sin tocar los rieles del tren ni el trazado del ferrocarril. En los próximos días, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) deberá levantar el pulgar definitivo para avanzar al proceso material, que incluirá la presentación de planos y posible licitación.

Fuentes importantes ligadas a la entidad boquense confiaron en que la próxima semana podrían tener novedades de la CNRT, ente que es regulado por el Gobierno Nacional. Y son optimistas. Entienden que el estudio completo por parte de las máximas autoridades de Ferrosur era lo más complejo y que, teniendo el OK de la empresa que confirmó que las obras en el estadio Alberto J. Armando no perjudicarán en absoluto el recorrido de un tren que, vale aclarar, no pasa los días de partido, su sueño es cada vez más realizable.

Infobae tuvo acceso a renders y videos oficiales en los que se ve, al detalle, cómo es el proyecto que Juan Román Riquelme tiene guardado bajo doce llaves y sería anunciado en el futuro a corto o mediano plazo de forma oficial. El mismo contempla dos instancias: 1) el montaje de cuatro columnas con acceso a la tercera y cuarta bandeja, una estructura que se construirá sin necesidad de mudar la localía y generará más de 6.000 lugares; y 2) la demolición de los palcos de la calle Dr. del Valle Iberlucea para dar espacio a dos plateas preferenciales y pasar a tener de 32 a 216 palcos, etapa que sí requerirá que el primer equipo juegue de local en otro estadio. Este segundo paso, que incluirá también un techo que cubrirá al público y una pantalla 360, recién se planifica para 2027.

El tren de Ferrosur recorrería el tramo entre la Bombonera y las columnas que se construirán

La propuesta fue resultado de más de dos años de trabajo técnico, legal y estructural previos a su presentación ante la CNRT y las autoridades de turno. En una etapa inicial, Riquelme consideró la compra de terrenos vecinos al estadio para ampliar la estructura, pero descubrieron que aproximadamente la mitad de los lotes está bajo régimen de protección patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que veda su demolición o alteración. Además de la protección legal, existen lotes con hipotecas, embargos, sucesiones detenidas y propiedades sin título completo o en disputa, incluso casos de intrusiones y ocupaciones irregulares. Esta situación forzó a Boca a adaptar el proyecto y limitarlo estrictamente al perímetro autorizado por el código urbano vigente, dejando intactas las viviendas aledañas.

Para iniciar la obra, el club incluirá en sus presentaciones ante el gobierno nacional todos los requisitos normativos: planos arquitectónicos, memorias de cálculo, estudios de impacto ambiental, planes de evacuación y circulación, así como documentación técnica relativa a seguridad y regulación contra incendios.

El proyecto de ampliación de Boca, ideado por el equipo de arquitectos avalado por Riquelme y su mesa chica, prevé la remodelación integral del estadio Alberto J. Armando para recibir hasta 80 mil personas en 2027, mediante la construcción de la cuarta bandeja, la implementación de ascensores, y modificaciones internas y externas que optimicen el acceso, la circulación y la experiencia de espectadores. Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, estarían concluidos los trabajos en la Platea L, que contará con nuevo patio de comidas, el restaurante Hard Rock Café y la puerta principal, que contará con una pantalla de 30 metros, todas obras que avanzan en paralelo.

Remodelación de La Bombonera

En última instancia, el plan prevé un avance tecnológico: el techado de las tribunas, con el fin de mejorar tanto el resguardo ante las condiciones climáticas como la acústica interna. Una pantalla led circulará a lo largo del perímetro interior, y el campo de juego se desplazará cuatro metros hacia las vías del tren para ganar espacio sin alterar la altura del césped ni la fosa perimetral de seguridad.

Las intervenciones en el área de circulación incluyen la unificación del acceso de los equipos de acuerdo a los estándares FIFA, el traslado de los bancos de suplentes junto a la Platea L y la relocalización del gabinete de VAR para cumplir la normativa internacional. Quedará suprimido el ingreso tradicional para el equipo visitante junto al arco de la orientación norte.

La fase final de la intervención contempla la remodelación completa de las populares bajas del estadio. Se modificarán las pendientes para incrementar la cantidad y altura de escalones, acercar las tribunas a los arcos y crear más ubicaciones para el público. Boca confirmó que el proyecto incluyó “estudios isotópicos detallados de la visual del campo de juego, que consideran la distancia, el ángulo de visión, la altura de las filas y la pendiente de las tribunas”, con el objetivo declarado de preservar “la experiencia visual emblemática de la Bombonera”.