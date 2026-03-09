Deportes

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Será una parte de la ampliación del estadio Alberto J. Armando. Si se concretan los permisos, la obra se llevará a cabo en 2026

Remodelación de La Bombonera

No hay dudas que uno de los temas que mantiene en vilo a todos los hinchas de Boca Juniors es la ampliación de la Bombonera. En los últimos años, desde que Jorge Ameal fue elegido presidente y también desde la gestión de Juan Román Riquelme como máxima autoridad, el estadio Alberto J. Armando sufrió modificaciones edilicias evidentes con las que además de renovar su fachada, accesos y zonas internas, también se aumentó un tanto la capacidad con algunos retoques (mínimos hasta ahora). Este año, por primera vez en dos décadas, el histórico escenario del fútbol argentino agrandaría su capacidad ostensiblemente gracias a la construcción de una cuarta bandeja, instancia previa a la obra mayor.

Según pudo averiguar Infobae y por las maquetas oficiales a las que accedió, la Bombonera contará con una nueva bandeja, inferior a las tres que rodean el campo de juego hoy, que sumarán 6 mil asientos y serán destinados completamente a sectores de plateas. En paralelo, se removerán definitivamente las butacas que quedaban en el sector K (antiguamente popular y, de un tiempo a esta parte, plateas que otra vez se fueron quitando) y se ganará capacidad para más espectadores, por lo que oficialmente la Bombonera pasaría a contar -en esta primera instancia- con un aforo de aproximadamente 67 mil (actualmente es de 57 mil).

La directiva boquense ya envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur, puesto que depende de una primera aprobación para la colocación de columnas en el sector lindero a la Bombonera donde están las vías del tren. En estos pilotes se montarán 18 ascensores que serán los que conectarán a los fanáticos hacia el nuevo sector. La última palabra la tendrá la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), que también deberá levantar el pulgar para que todo se inicie, desarrolle y concluya en tiempo y forma.

¿Cuáles son los plazos para la construcción de la cuarta bandeja? En Boca no se aventuran a dar precisiones, pero sí especulan con que durante el parate mundialista (principios de junio, al término del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Liebrtadores), momento en que ya estaría listo el grueso de la obra en la Platea L, donde se ampliarán los accesos, pasillos y construirán un patio de comidas, más los avances en el gimnasio para socios de la calle Brandsen, arrancarán los trabajos en la zona paralela a la calle Irala a la altura de donde intersecta Pinzón (entre Aristóbulo del Valle y Brandsen).

Exclusivo: así quedaría la cuarta
Exclusivo: así quedaría la cuarta bandeja de la Bombonera

Un dato no menor es que el equipo no tendría que mudar su localía en esta primera instancia, aunque sí lo haría el año que viene, cuando se concluya con el Master Plan. Vale aclarar que en los próximos días se instalará el vidriado y una pantalla led de 30 metros en la puerta principal (Brandsen 805), detalles finales de labores que comenzaron a principios de diciembre de 2025, así como también la ampliación de lugares en el sector de estacionamiento, pavimentación e iluminación.

A mediadios del año pasado, este medio había anticipado lo que sería el Master Plan para la ampliación de la Bombonera, con el traslado del campo de juego a unos metros para el sector de las vías, la reducción de la Platea L, la mudanza de los bancos de suplentes, la construcción de un nuevo túnel para ambos equipos, la optimización del espacio en populares para agrandar el aforo en esos sectores, el montaje de un techo con pantalla 360 y, fundamentalmente, la demolición de los palcos reformados en 1995 sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea.

Todas estas modificaciones se respetarán, pero se llevarían a cabo después de la construcción de la cuarta bandeja, obra que finalizaría en 2026. Respecto a los sectores preferenciales que fueron inaugurados durante la presidencia de Mauricio Macri hace ya más de dos décadas, ese espacio será destinado para dos sectores de plateas de menor tamaño que las actuales más la edificación de nuevos palcos (pasarán de 86 a 240 en total) en ese lugar, con una altura que estaría a la par de la cuarta bandeja.

El plan ideal de la dirigencia xeneize es que la tercera bandeja, en su totalidad, sea sector popular. Esto se debe a que Boca ganaría los cupos mínimos requeridos por FIFA por cantidad de butacas con las dos plateas restantes, la cuarta bandeja y el sector de palcos. En definitiva, con la construcción de la cuarta bandeja, la modificación de los sectores populares, la chance de cambiar a popular toda la tercera bandeja, la edificación de dos nuevas plateas sobre calle Iberlucea y los 240 nuevos palcos, el nuevo aforo de la Bombonera rondaría en el futuro en los 80 mil espectadores. Para Riquelme es, sin lugar a dudas, una carta importante pensando en las elecciones de fines de 2027.

ASÍ SERÁ LA NUEVA BOMBONERA:

Remodelación de La Bombonera: así
Remodelación de La Bombonera: así quedaría en el futuro la cuarta bandeja, la columna con ascensores, el techo y la pantalla
Otra de las columnas con
Otra de las columnas con ascensores (serían 18 en total)
Boca requiere la aprobación de
Boca requiere la aprobación de Ferrosur y CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
Así se vería el sector
Así se vería el sector externo de la Bombonera
Una vez que se concluya
Una vez que se concluya con la Platea L, procederán a la construcción de los ascensores y la cuarta bandeja
La Platea L contará con
La Platea L contará con nuevos accesos, pasillos y patio de comidas
Así quedará la nueva puerta
Así quedará la nueva puerta principal de la Bombonera en calle Brandsen
Los nuevos accesos al club
Los nuevos accesos al club en Brandsen 805

