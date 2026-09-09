Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

Lionel Messi y sus tres hijos con la camiseta del UE Cornellá, uno de los clubes que compró en España: ahora se convertirá en propietario del Eldense (Foto: @ue_cornella)

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Lionel Messi dará un nuevo paso en su faceta empresarial y se convertiría en los próximos días en propietario del Club Deportivo Eldense. La entidad que milita en la Segunda División del fútbol español se transformará en la quinta institución deportiva bajo la órbita del crack argentino que actualmente tiene distintos roles en Leones FC de Rosario en Argentina, Deportivo LSM con Luis Suárez en Uruguay, UE Cornellá de España y el Inter Miami de Estados Unidos.

La noticia se conoció en las últimas horas por intermedio de diversos medios españoles, pero fue el propio alcalde de Elda (Alicante) el que confirmó el avance de las negociaciones: “Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, declaró Rubén Alfaro en rueda de prensa según replicó la Cadena Ser.

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Según especificó el Diario de Alicante, el funcionario ya mantuvo conversaciones con el entorno del legendario capitán de la selección argentina que acaba de anunciar su salida del combinado nacional días atrás. “Tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular”, expresó.

Lo cierto es que para el anuncio formal de la operación restan resolverse varios temas burocráticos. El periódico DSAlicante aclaró que todavía “quedan trámites legales y contractuales y deberá contar con la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD)”, pero sí aseguró que existe ese “principio de acuerdo” para que Messi se convierta “en el máximo accionista” de “uno de los principales clubes del fútbol de la provincia de Alicante”.

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Uno de los procesos que debe resolverse es el “due diligence”, que está “destinado a revisar la situación económica, jurídica y contractual de la sociedad”. Los reportes que brindó el diario deportivo Marca aseguran que “Messi adquiriría el cien por cien de las acciones, sin intervención de terceros” tras algunos rumores que indicaban que podía llevar adelante el proyecto con algunos ex compañeros del Barcelona.

El Club Deportivo Eldense fue fundado por fanáticos del Barcelona y tiene colores similares a los del club culé

En caso de oficializarse finalmente esta compra, una de las preguntas sobre el desembarco de la estructura Messi en el club estará enfocada en saber cómo se gestionará el modelo. Por ejemplo, Leo arribó como estrella del Inter Miami en la MLS con un acuerdo que incluye también su participación accionaria dentro de la entidad. El propio Jorge Mas, uno de los propietarios, reconoció en varias ocasiones que el rosarino de 39 años será parte de la estructura dirigencial tras su retiro: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto. Te hablo de accionista del club. Dueño del club, accionista del club. Creo que eso será duradero. Cinco años, diez, veinte, treinta. Como yo le he dicho, esto también es un proyecto y un legado para poderle dejar a sus hijos y su trayectoria en el fútbol que vaya desarrollando”. En un informe reciente, el diario norteamericano The New York Times especificó que tiene un “porcentaje minoritario” de las Garzas: “Alrededor del 10% estaba estipulado en su primer contrato, y una cantidad adicional no revelada se incluyó en la extensión que firmó en 2025″, informó el periodista Paul Tenorio en ese medio.

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El uruguayo comunicó que el argentino se unirá al proyecto del Deportivo LSM, que jugará en la última categoría del fútbol charrúa

El plan de involucrarse en el mundo del fútbol desde el costado empresarial se profundizó desde su arribo a Estados Unidos y con distintos formatos de trabajo. En 2025, Luis Suárez anunció que el club que había fundado años antes en Uruguay pasaría a sumar a Messi a su estructura y cambiaría de nombre a Deportivo LSM. El rosarino participa de distintas actividades vinculadas a esta entidad, que en este año afrontará por primera vez la Divisional C del fútbol uruguayo (la tercera división) tras conquistar el campeonato de la Divisional D.

Otra esfera del fútbol que lo tiene como protagonista se abrió con el crecimiento del Leones de Rosario Fútbol Club en los últimos meses. El club que preside su hermano Matías Horacio Messi tiene además a su hermana María Sol como vocal y a su sobrino Tomás Matías como revisor de cuentas suplentes: desde esta temporada juega en la Primera C del fútbol argentino. La entidad está a seis puntos de la cima de la Zona B en la cuarta división y sueña con alcanzar ese primer puesto que le permitiría jugar por la final para ascender a la Primera B Metropolitana. Más allá de la evidente vinculación familiar, Leo tuvo distintos gestos con la institución como el de ir a ver un partido días después de jugar la final del Mundial 2026 ante España.

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Tras la final del Mundial, el argentino tuvo su primera aparición pública

Más allá de su nexo absoluto con Inter Miami, Leo mostró también una conexión estrecha con el Unió Esportiva Cornellà, el club de Cataluña que compite en la Tercera RFEF y que tuvo el desembarco formal de Messi hace cinco meses. Días atrás, Lionel se mostró con la camiseta del equipo de cara al inicio de la temporada 2025/26 del torneo de la 5ª división de España, una categoría amateur. En el calendario anterior, avanzaron a la “promoción” tras quedar terceros en su zona y cayeron en semifinales contra Badalona en una ajustada serie.

Messi se mostró con la camiseta del Cornellá, en el que desembarcó hace pocos meses (Foto: @ue_cornella)

En este contexto, el desembarco en el Club Deportivo Eldense será un nuevo paso para Messi con un proyecto ambicioso: tiene chances reales de ascender a La Liga de España, la primera división de ese país. Es cierto que la entidad con 105 años de historia no arrancó de la mejora manera en “La Liga Hypermotion” –nombre oficial de la Segunda División– tras caer 3-0 con Almería, empatar 2-2 ante Cádiz, ser derrotado 1-0 por Leganés y sumar otra igualdad con un 0-0 frente a Mallorca en las primeras fechas del certamen.

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Sin embargo, hay que tener en cuenta que son los primeros pasos en esta divisional luego de haber ascendido de manera directa en la temporada 2025-26 junto con Tenerife. Eldense, que había logrado un histórico ascenso a la Segunda División en 2023 tras 60 años, sólo permaneció una temporada en ese momento y volvió a perder la categoría. El regreso fue inmediato: fueron líderes del Grupo II de la “Primera Federación” para volver a subir.

Con un estadio inaugurado en 2012 con capacidad para casi seis mil espectadores –el Municipal Nuevo Pepico Amat–, el club anunció hace apenas tres días la salida del entrenador Claudio Barragán, quien había liderado al equipo al ascenso. Hasta el momento, Josep Ferrando asumió de manera interina el cargo con el foco puesto en la quinta fecha del certamen que disputarán este domingo 13 de septiembre como visitantes ante Sporting de Gijón. Entre medio, se anunció al arribo a préstamo del delantero portugués Dinis Rodrigues proveniente del Napoli de Italia.

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El detalle es que Messi pasará a liderar una entidad fundada en 1921 por fanáticos del FC Barcelona: “Curiosamente, valga como anécdota el hecho de que el C. D. Eldense luciese en su flamante uniforme los colores azul y grana, idénticos a los del F. C. Barcelona, pero actualmente con el calzón de color negro, para distinguirlo así del club catalán. Este hecho fue originado por el motivo de que los fundadores del club zapatero, fueran simpatizantes del equipo culé“, es la narración que realizó el propio club sobre su historia en el sitio oficial. Por lo pronto, desde el Ayuntamiento de la ciudad ya adelantaron que respaldarán el desembarco del proyecto de Messi.

A fines del 2025, en el America Business Forum, la Pulga ya había dado señales de su deseo de profundizar su faceta empresarial cada vez más a medida que sus planes como jugador profesional lentamente empezaban a entrar en un segundo plano: “Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”.

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Semanas más tarde, en una nota con el canal de streaming Luzu, reconoció: “No me veo de técnico. Mánager me gusta, pero si tengo que decir uno de los tres, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, hacerlo crecer, arrancar de abajo y darle la oportunidad a los chicos y a la gente de crecer y hacer un club importante. Si tengo que elegir por dónde ir, creo que es algo de lo que más me llamaría”.