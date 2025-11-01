El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul y Davoo Xeneize

Lionel Messi apareció junto a Luis Suárez en una transmisión en vivo en la que participaron los reconocidos streamers La Cobra y Davoo Xeneize y causó furor entre los usuarios. El campeón del mundo, que esta noche jugará ante Nashville con Inter Miami por el pase a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, estuvo unos minutos al aire, donde compartió algunas anécdotas con Rodrigo De Paul, quien se sumí después.

Con el mate en su mano y el buzo de Inter Miami, Messi salió a escena al lado de Suárez en el Watch Party del encuentro entre Montevideo Boca Juniors y el Deportivo LSM de la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La primera intervención de Leo fue para decir el resultado del partido, que estaba 2-0 en favor del equipo que fundaron los jugadores de Las Garzas. “Justo llegué”, dijo el rosarino al tiempo que llegaba el tercer tanto de su club.

En medio de la distendida charla que tuvo como host a Rafa Cotelo, Messi opinó sobre el Truco uruguayo, el famoso juego de cartas que es furor en la concentración de la selección argentina. “No los entiendo a los uruguayos, los vi jugar un par de veces, pero es muy diferente”, dijo el rosarino en cuanto a las reglas. “Que haya una carta que tenga más valor al ancho de espadas le quita credibilidad”, aportó Davoo Xeneize.

Luego, el creador de contenidos relacionados a Boca reconoció que no le gusta el mate, lo que provocó algunas risas tímidas de Messi, que estaba dando un sorbo a la típica infusión argentina. En la charla, el futbolista le preguntó a Davoo por sus comienzos en el streaming y si además del Xeneize era hincha del Real Madrid, algo que lo incomodó por unos instantes. Volviendo al mate, el rosarino reveló que lo toma amargo, con yerba uruguaya, pero que de chico lo endulzaba porque su madre lo bebía de esa manera: “De grande lo empecé a tomar amargo por el tema de la azúcar y quedó”. Y contó una anécdota con el Kun Agüero en la Copa América de 2015 de Chile. “Se le ocurrió meterle miel, hasta en el agua le ponía. Lo tomábamos, pero qué se yo...”.

Lionel Messi contó cómo le gusta tomar el mate

Comenzado el segundo tiempo del duelo que ganaba cómodamente 6-0 el Deportivo LSM, irrumpió en escena Rodrigo De Paul, desde la concentración del Inter Miami. “Esto empezó muy temprano, recién me levanto”, rezongó El Motorcito. El mediocampista aprovechó para felicitar a Davoo por haber ganado el premio Idolo a mejor streamer. “¿A vos no te dieron nada, Cobra? ¿Ni una nominación?”, se metió Messi, despertando las risas entre los presentes.

Aprovechando la intervención de De Paul, a quien le encanta estar vestido con las últimas tendencias de la moda, Davoo Xeneize le pidió una recomendación para asistir a la próxima gala de los premios Martín Fierro digital y le aconsejó un look de traje bordó con puntitos que lució Messi para recibir un Balón de Oro. “No, ese es negro. Estuve cuatro años seguidos que metí cosas diferentes. Siempre estuve bien (vestido), el pelo por ahí cambiaba”, sentenció Leo, mientras sus compañeros se reían de su vestimenta. “Tenés que tomar un poco de sol para diciembre, para estar más quemadito”, soltó el 10 al streamer, cerrando un clima distendido antes de jugar un partido importante con Inter Miami.

Los trajes que usó Messi en el Balón de Oro