El dueño del Inter Miami dio detalles de los planes de Messi tras su retiro: “Esa fue una de las cosas que lo atrajo a nuestro proyecto”

Las revelaciones de uno de los dueños del Inter Miami sobre el futuro de Lionel Messi

Lionel Messi volvió a agigantar su leyenda con otra noche soñada al guiar al Inter Miami a su primera semifinal de la historia en la Concachampions al imponerse por 3-1 ante Los Angeles FC. No obstante, el futuro del crack argentino en la franquicia estadounidense continúa siendo materia de análisis. Jorge Mas, uno de los propietarios del club, se refirió a la situación del capitán argentino durante una entrevista con el programa local Fútbol de Primera, en la que dejó en claro la importancia que el proyecto tiene para el delantero y anticipó definiciones en los próximos meses.

“Yo le he dicho antes que mi anticipación es que veremos al capitán y diez del equipo siendo Lionel Messi en el estadio nuevo”, afirmó con optimismo el empresario al inicio de la nota. No obstante, luego intentó ser un poco más cauteloso. Según precisó, Messi tiene contrato hasta finales de 2025, pero su continuidad dependerá de una decisión personal: “Tenemos a Lionel firmado este año. Esa es una decisión que le toca a Lionel Messi. En nombre mío, del club, estamos conversando con Lionel sobre el futuro”. Se espera que el Miami Freedom Park sea inaugurado en 2026.

“Lionel, y lo he dicho muchas veces, es de todos los futboleros que yo he visto, Competitivamente una bestia. Es ganar. Y qué lindo ver al mejor jugador de todos los tiempos no perder esa pasión. Creo que Lionel tiene muchos factores que considerar. Uno creo que es su deseo, dado que esté bien de salud, porque está bien de salud, de jugar y defender la Copa Mundial en los Estados Unidos de América con su club, con Argentina“, manifestó, dejando entrever que buscar el bicampeonato mundial podría ser un factor clave en la elección del astro rosarino.

El empresario también destacó la importancia de la familia de Messi en su vida cotidiana en Miami: “Yo creo que para Lionel, un factor muy importante, como él ha dicho antes, era venir a Miami por su familia. Y yo creo que están a gusto. Creo que tanto Antonela como los varones están viviendo una etapa de su vida muy linda”. Mas subrayó que desde el club trabajan para que el jugador y su entorno se sientan cómodos: “Lo que nos ocupa es eso, que Lionel se sienta a gusto, que se sienta bien, que se sienta acogido por nuestra comunidad; y creo que así ha sido”.

Respecto a los plazos para definir el futuro de Messi, Mas fue claro: “Yo creo que todas las estrellas se están alineando para cosas muy buenas, para un futuro muy lindo, para el club, para Lionel. Es una decisión meramente de él. Anticipo que en los próximos 60 ó 90 días ya tenemos que definir eso, porque obviamente el planeamiento de un club es muy importante, con las ventanas que se avecinan”. Además, recordó que Inter Miami tendrá desafíos importantes en el corto plazo, como el Mundial de Clubes de este verano y la Concachampions: “Sé que Leo aspira a ganarlo todo en la MLS”. Y luego, añadió: “Mi deseo siempre fue poder ver a Leonel Messi en el nuevo estadio en el 2026 y ojalá eso se dé”.

En cuanto al vínculo personal que mantiene con Messi, el dirigente describió la relación como cercana y familiar: “Tanto para mí como para mi señora, tenemos una relación con Lionel y Antonela muy especial, muy de familia. Es una relación muy natural, muy fácil”. El empresario enfatizó que el trato que ofrecen al argentino va más allá de un vínculo habitual entre club y jugador: “Siempre yo le he dicho a Lionel, y ojalá que se sienta así, que esto no es una relación entre el presidente de un club, el dueño de un club y un jugador. Lionel Messi vino para ayudarnos a construir este proyecto”.

Jorge Mas develó que Lionel Messi será accionista del Inter Miami (Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports)

En otro fragmento de la nota, Mas develó que una vez que Messi termine su carrera como futbolista, se convertirá en accionista del club: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto”. Y agregó: “Te hablo de accionista del club. Dueño del club, accionista del club. Creo que eso será duradero. Cinco años, diez, veinte, treinta. Como yo le he dicho, esto también es un proyecto y un legado para poderle dejar a sus hijos y su trayectoria en el fútbol que vaya desarrollando”.

Consultado sobre el impacto de Messi en el fútbol estadounidense, fue enfático: “Cuando se escriba la historia de fútbol en este país, Pelé llegando a este país, Beckham, que tuvo un impacto en la liga extraordinario en el 2007 y la llegada de Lionel al Inter de Miami. Pero lo va a cambiar en una manera tan radical que va a ser plasmada para siempre”.

El empresario destacó que Messi logró lo que nunca antes había sucedido en el mercado deportivo de Estados Unidos: “Hoy en día Lionel Messi, por la primera vez en la historia de los Estados Unidos, el mercado comercial más grande del mundo, es el atleta más popular, siendo no americano, argentino y futbolero”. Según Mas, el impacto no solo se refleja en el fútbol, sino también en la proyección de la figura de Messi en el país: “No solamente es el cambio y el impacto de Lionel Messi al fútbol en los Estados Unidos. Es el impacto que ha tenido en los Estados Unidos a Lionel Messi y a la marca, y la leyenda de lo que es Lionel Messi”.

Finalmente, Mas compartió su visión sobre el futuro del club tras la eventual salida de Messi: “Es traer a los mejores jugadores del mundo. Yo siempre voy a tener la visión de que Inter Miami va a tener los mejores cracks”. En ese sentido, explicó que la llegada de Messi fue acompañada de otros refuerzos de jerarquía: “Traer a Lionel Messi solo hubiese sido un desperdicio de su talento y de la oportunidad que se nos presenta. Lo acompaña Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, que además de poder identificar con Leo, cada uno en sí son campeones”.

Mas afirmó que el club seguirá apostando por incorporar figuras internacionales: “Siempre anticipo que el Inter Miami tendrá tres o cuatro o cinco jugadores top, top, top porque siempre vamos a aspirar a ganar. Yo siempre le he prometido a nuestros hinchas que esto es un club que lo que queremos es levantar el trofeo. Punto”.