El crédito se acelera en Panamá: autos y tarjetas ganan terreno, pero las hipotecas no despegan

Los préstamos para comprar automóviles registraron el mayor crecimiento entre los principales créditos de consumo, con un aumento interanual de 10.44% y un saldo de $2,389 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El crédito volvió a tomar impulso en Panamá durante agosto, pero el crecimiento no se repartió por igual entre familias y empresas. Mientras aumentaron con fuerza los préstamos para comprar autos, el uso de tarjetas y el financiamiento personal, las hipotecas permanecieron prácticamente estancadas y sectores como construcción e industria todavía mantienen saldos inferiores a los registrados un año atrás.

Solo durante agosto, los bancos otorgaron $2,497 millones en nuevos créditos, frente a $1,980 millones en el mismo mes de 2025. La diferencia fue de $518 millones y representó un crecimiento interanual de 26%, una aceleración considerable frente al comportamiento observado durante los primeros ocho meses del año, cuando las nuevas colocaciones aumentaron alrededor de 4%.

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Entre enero y agosto, los nuevos préstamos sumaron $17,855 millones y siete de los once sectores analizados aumentaron sus desembolsos durante el último mes.

Empresas financieras, industria y consumo personal estuvieron entre los segmentos que más empujaron el acumulado, mientras hipotecas, construcción, agricultura y comercio registraron retrocesos al comparar los primeros ocho meses de 2026 con igual período de 2025.

Las tarjetas de crédito acumularon un saldo de $2,871 millones, después de crecer 6.45% frente a agosto de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotografía cambia cuando se observa cuánto deben actualmente hogares y empresas. La cartera local alcanzó $66,052.8 millones, apenas 2.08% más que hace un año, lo que muestra que el fuerte aumento de los préstamos nuevos todavía no se traduce en una expansión similar del saldo total.

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Además, casi dos tercios del crecimiento de la cartera local fueron explicados por financiamiento al sector público.

Para las familias, el crédito continúa creciendo principalmente por el consumo. Los hogares acumulaban obligaciones por $35,458 millones, unos $703 millones más que en agosto de 2025.

Dentro de ese monto, el crédito de consumo subió 5.01% hasta $15,442 millones, mientras las hipotecas residenciales bajaron ligeramente, 0.17%, y quedaron en aproximadamente $20,016 millones.

El financiamiento hipotecario residencial mostró una realidad diferente al crédito de consumo, al disminuir 0.17% y situarse alrededor de $20,016 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los préstamos personales siguen representando la mayor parte de esa deuda de consumo, con $10,182 millones y un aumento de 3.43%. Sin embargo, los préstamos para comprar automóviles fueron los que más crecieron, con un salto de 10.44% hasta $2,389 millones.

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Las tarjetas de crédito tampoco se quedaron atrás: sus saldos aumentaron 6.45%, hasta alcanzar $2,871 millones.

Del lado empresarial, la realidad fue más desigual. El crédito corporativo se situó alrededor de $26,285 millones y todavía era 0.55% inferior al de agosto pasado.

Comercio aumentó 1.18% y las actividades financieras y de seguros crecieron 21.28%, pero industria cayó 12.88% y construcción retrocedió 7.02%, dos señales de menor endeudamiento acumulado en actividades importantes de la economía.

Los bancos otorgaron $2,497 millones en nuevos créditos durante agosto, un incremento de 26% frente al mismo mes del año anterior. REUTERS/Sukree Sukplang

Hay, sin embargo, una señal distinta en los préstamos recién aprobados. Aunque la industria mantiene una cartera menor que hace un año, los nuevos desembolsos industriales crecieron 23% entre enero y agosto y solamente durante agosto aumentaron 122%.

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Esto significa que está entrando financiamiento nuevo al sector, aunque todavía no ha sido suficiente para compensar créditos pagados, cancelados o reducidos anteriormente.

¿Y qué está pasando con quienes tienen dificultades para pagar? Los datos muestran una mejoría. La cartera local vencida pasó de $2,147 millones a $2,043 millones y su peso dentro del total disminuyó de 3.3% a 3.1%.

Entre los hogares también hubo alivio: la proporción vencida bajó de 3.0% a 2.8%, aunque esto no significa que el problema de morosidad haya desaparecido.

El otro lado de la historia está en el dinero que los clientes mantienen en los bancos. Los depósitos alcanzaron $120,889.1 millones, $7,731 millones más que un año antes, para un crecimiento de 6.83%.

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La construcción continúa entre los sectores con menor saldo de financiamiento, con una reducción interanual de 7.02%, mientras la industria cayó 12.88%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buena parte de ese avance vino directamente de personas y empresas particulares, cuyas cuentas concentraron $97,545 millones y explicaron casi todo el aumento registrado en las captaciones.

Dicho de manera sencilla, hay más dinero depositado y ese ahorro está creciendo más rápido que los préstamos. Los depósitos de particulares aumentaron 8.38% y representaron 80.7% de todo el dinero captado por los bancos. Además, no se trató únicamente de grandes depósitos a plazo: también crecieron las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, tanto de clientes locales como extranjeros.

Los depósitos a plazo continúan siendo la principal forma de guardar dinero, con $60,404.3 millones, equivalentes al 61.9% de las captaciones de particulares. Sin embargo, las cuentas de ahorro fueron las que avanzaron con mayor velocidad, al crecer 13.68%, mientras los depósitos a la vista subieron 10.09% y los depósitos a plazo aumentaron 6.24% frente al año anterior.

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También está llegando más dinero desde fuera de Panamá. Los depósitos externos aumentaron 9.87% hasta $50,548.2 millones, mientras los internos crecieron 4.75%. Así, el dinero procedente del exterior ya representa 41.8% de los depósitos, frente al 40.7% de un año antes, reforzando el papel internacional de la plaza bancaria panameña.

La cartera vencida local disminuyó de $2,147 millones a $2,043 millones, mientras su participación dentro del crédito total bajó de 3.3% a 3.1%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, agosto dejó una banca con más depósitos, nuevos préstamos creciendo con fuerza y una morosidad ligeramente menor, pero con diferencias importantes debajo de esas cifras.

El consumo de los hogares avanza mientras las hipotecas permanecen estancadas, y algunas actividades empresariales todavía muestran debilidad. El repunte de las nuevas colocaciones será clave para determinar si ese mayor movimiento del crédito logra mantenerse durante los próximos meses.

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