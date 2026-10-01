Deportes

La contundente respuesta de Dembelé cuando le preguntaron por su relación con Mbappé: "No tengo la cabeza para estas cosas a los 29 años"

El delantero del PSG se refirió a las "guerras en redes sociales" sobre un supuesto enfrentamiento con su compañero de ataque en la selección de Francia en vísperas a la entrega del Balón de Oro

Ousmane Dembélé rechazó los rumores de conflicto con Kylian Mbappé durante la conferencia previa al partido de Francia contra Italia por la UEFA Nations League (REUTERS/Paul Childs)
Ousmane Dembélé rechazó los rumores de conflicto con Kylian Mbappé durante la conferencia previa al partido de Francia contra Italia por la UEFA Nations League (REUTERS/Paul Childs)
Guardar

A un día del partido de Francia contra Italia por la UEFA Nations League, Ousmane Dembélé habló en conferencia de prensa con una definición tajante sobre su vínculo con Kylian Mbappé en medio de los rumores sobre la tensión que existe entre ellos. La pregunta llegó desde el primer momento de la conferencia y arrancó una sonrisa del último ganador del Balón de Oro. Dembélé fue directo y aclaró que no piensa comentar lo que calificó como “pequeñas guerras en redes sociales”. Además, el delantero subrayó que su foco está puesto exclusivamente en el campo de juego.

“Como dije, todas esas historias no las comento, no quiero comentarlas. Pequeñas guerras en las redes sociales… Realmente no tengo la cabeza para eso a los 29 años. Estoy concentrado en lo esencial, que es el terreno de juego”, declaró en rueda de prensa, según recogió francés RMC Sport.

PUBLICIDAD

Ante una segunda consulta sobre el tema, Dembélé amplió su respuesta y aportó un dato concreto sobre el estado de la relación con su compañero de ataque en la selección: “Como dije, todas esas historias son de las redes sociales… Hablamos con Kylian Mbappé. Estamos sentados uno al lado del otro en la mesa. No hay ningún problema”. No obstante, el medio francés precisó que, si bien ambos jugadores mantienen su profesionalismo, testigos del grupo tricolor señalaron que ya no exhiben la misma cercanía que antes de sus respectivas apariciones públicas en torno al Balón de Oro.

Dembélé confirmó que se sienta al lado de Mbappé en la mesa de la concentración y descartó problemas de convivencia entre ambos (REUTERS/Omar Havana)
Dembélé confirmó que se sienta al lado de Mbappé en la mesa de la concentración y descartó problemas de convivencia entre ambos (REUTERS/Omar Havana)

El ex jugador del Stade Rennais también fue interrogado sobre el plano táctico y su rol como delantero central con Mbappé desplazado al sector izquierdo en el conjunto que comanda Zinedine Zidane. Lejos de generar polémica, salió en defensa de su compañero. “Es un jugador importante para la selección nacional, ha ayudado al equipo y ha marcado muchos goles”, sostuvo. “También hay muchos jugadores que pueden destacarse y que juegan en los mejores equipos del mundo. Es un equipo. No se gana con uno, dos o tres jugadores, sino con un grupo”, agregó.

PUBLICIDAD

La tensión entre ambos se instaló a raíz de declaraciones cruzadas en torno al Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebrará el 26 de octubre en Londres. Mbappé había afirmado en una entrevista con France Football que él “siempre fue visto como el elegido”, en contraposición a la trayectoria de Dembélé, marcada por lesiones. El delantero del Real Madrid también respaldó sus posibilidades de ganar el trofeo, al sostener que no hubo nadie mejor que él en la última temporada. Dembélé, actual ganador del galardón, había respondido días atrás que nunca fue “el elegido” pero que su trabajo lo llevó a la cima. La concentración de los Bleus, previa al duelo del viernes ante Italia, puso a los dos delanteros frente a frente por primera vez desde el cruce mediático.

Francia llegará al duelo frente a Italia como líder del Grupo 1 de la Nations League con 6 puntos, producto de sus victorias previas ante Bélgica (1-0) y Turquía (1-0). La Azzurra viene de un triunfo en Bursa ante la selección turca por 4-1 y buscará dar otro golpe en París.

Temas Relacionados

Ousmane DembéléKylian MbappéBalón de OroUEFA Nations LeagueSelección de Francia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

Phil Mickelson, campeón de seis Majors de golf, atraviesa un delicado momento a sus 56 años

Una leyenda del deporte ingresó a un centro de rehabilitación por “trauma familiar” y adicciones: “Causé mucho daño”

La grave lesión que sufrió un futbolista de Boca Juniors en la práctica: se perderá lo que resta del año

Tomás Belmonte se golpeó en el entrenamiento del jueves y quedará relegado del cierre de 2026 debido a que será intervenido quirúrgicamente

La grave lesión que sufrió un futbolista de Boca Juniors en la práctica: se perderá lo que resta del año

El plan que Lionel Messi ya puso en marcha para el día del retiro del fútbol: los cinco clubes bajo su órbita

El astro, de 39 años, tendrá su despedida de la selección argentina este martes ante Benín. Mientras, continúa cultivando su faceta empresarial con la compra de un nuevo equipo en España

El plan que Lionel Messi ya puso en marcha para el día del retiro del fútbol: los cinco clubes bajo su órbita

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego del accidente en Bakú, el argentino de Alpine correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Sepang. La actividad se podrá ver por Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Oficial: Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense de España

El equipo de la Segunda División anunció la adquisión en manos de Leo y, de esta manera, el 10 acumula participación activa en cinco clubes

Oficial: Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense de España

MALDITOS NERDS

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

Retrocultura Activa | Another World y Flashback: los hermanos que nunca fueron hermanos

One More Level detalla las armas y poderes de ‘Valor Mortis’ en un nuevo video

Summitsphere llevará ‘Antonblast’ a PlayStation 4 y PlayStation 5 a mediados de octubre

Aegon el Conquistador llegará al cine con una precuela de ‘Game of Thrones’

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

INFOBAE AMÉRICA

Cobre Panamá volvería a producir: lo que falta definir es bajo qué modelo

Cobre Panamá volvería a producir: lo que falta definir es bajo qué modelo

Cómo será el nuevo comando de guerra autónoma del Pentágono y qué papel tendrá Elon Musk

Grupo de expertos en derechos humanos pide a la OEA priorizar a Nicaragua en su reunión del 2 de octubre

Economía salvadoreña creció 5.1% en el segundo trimestre de 2026

Sembrando autonomía financiera: La exitosa primera exportación de la red de cafetaleras hondureñas