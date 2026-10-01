La contundente respuesta de Dembelé cuando le preguntaron por su relación con Mbappé: "No tengo la cabeza para estas cosas a los 29 años"

Ousmane Dembélé rechazó los rumores de conflicto con Kylian Mbappé durante la conferencia previa al partido de Francia contra Italia por la UEFA Nations League (REUTERS/Paul Childs)

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A un día del partido de Francia contra Italia por la UEFA Nations League, Ousmane Dembélé habló en conferencia de prensa con una definición tajante sobre su vínculo con Kylian Mbappé en medio de los rumores sobre la tensión que existe entre ellos. La pregunta llegó desde el primer momento de la conferencia y arrancó una sonrisa del último ganador del Balón de Oro. Dembélé fue directo y aclaró que no piensa comentar lo que calificó como “pequeñas guerras en redes sociales”. Además, el delantero subrayó que su foco está puesto exclusivamente en el campo de juego.

“Como dije, todas esas historias no las comento, no quiero comentarlas. Pequeñas guerras en las redes sociales… Realmente no tengo la cabeza para eso a los 29 años. Estoy concentrado en lo esencial, que es el terreno de juego”, declaró en rueda de prensa, según recogió francés RMC Sport.

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Ante una segunda consulta sobre el tema, Dembélé amplió su respuesta y aportó un dato concreto sobre el estado de la relación con su compañero de ataque en la selección: “Como dije, todas esas historias son de las redes sociales… Hablamos con Kylian Mbappé. Estamos sentados uno al lado del otro en la mesa. No hay ningún problema”. No obstante, el medio francés precisó que, si bien ambos jugadores mantienen su profesionalismo, testigos del grupo tricolor señalaron que ya no exhiben la misma cercanía que antes de sus respectivas apariciones públicas en torno al Balón de Oro.

Dembélé confirmó que se sienta al lado de Mbappé en la mesa de la concentración y descartó problemas de convivencia entre ambos (REUTERS/Omar Havana)

El ex jugador del Stade Rennais también fue interrogado sobre el plano táctico y su rol como delantero central con Mbappé desplazado al sector izquierdo en el conjunto que comanda Zinedine Zidane. Lejos de generar polémica, salió en defensa de su compañero. “Es un jugador importante para la selección nacional, ha ayudado al equipo y ha marcado muchos goles”, sostuvo. “También hay muchos jugadores que pueden destacarse y que juegan en los mejores equipos del mundo. Es un equipo. No se gana con uno, dos o tres jugadores, sino con un grupo”, agregó.

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La tensión entre ambos se instaló a raíz de declaraciones cruzadas en torno al Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebrará el 26 de octubre en Londres. Mbappé había afirmado en una entrevista con France Football que él “siempre fue visto como el elegido”, en contraposición a la trayectoria de Dembélé, marcada por lesiones. El delantero del Real Madrid también respaldó sus posibilidades de ganar el trofeo, al sostener que no hubo nadie mejor que él en la última temporada. Dembélé, actual ganador del galardón, había respondido días atrás que nunca fue “el elegido” pero que su trabajo lo llevó a la cima. La concentración de los Bleus, previa al duelo del viernes ante Italia, puso a los dos delanteros frente a frente por primera vez desde el cruce mediático.

Francia llegará al duelo frente a Italia como líder del Grupo 1 de la Nations League con 6 puntos, producto de sus victorias previas ante Bélgica (1-0) y Turquía (1-0). La Azzurra viene de un triunfo en Bursa ante la selección turca por 4-1 y buscará dar otro golpe en París.

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