Milei en Francia: el Presidente llegó al Palacio Elíseo y comenzó su encuentro con Emmanuel Macron

El presidente argentino se reunió con su par francés.

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Desde París, Francia - El presidente argentino Javier Milei llegó esta tarde al Palacio Elíseo y fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron.

Milei llegó junto a su hermana Karina en un auto negro, que lo trasladó al interior de la sede del gobierno francés. Lo esperaba una fanfarria militar y ni bien estacionó, Macron se acercó a saludarlo con un abrazo. La secretaria general de la Presidencia, vestida de traje y saco rojo, hizo lo propio con la primera dama Brigitte Marie-Claude Macron.

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Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron recibieron a Javier y Karina Milei en el Palacio Elíseo

Conversaron unos segundos y luego los cuatro subieron las escalinatas y posaron para los fotógrafos.

La visita se da en el contexto de Argentina Week, el evento que organizó la Embajada Argentina en este país, y que busca captar inversiones europeas.

Después de una corta reunión privada entre los mandatarios está previsto un encuentro de trabajo más amplio, con parte de sus gabinetes. El argentino llegó acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud) y también el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador Ian Sielecki.

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