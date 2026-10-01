El Salvador

Cuatro hombres y un adolescente fueron condenados por abusos sexuales contra menores en El Salvador

Los tribunales de San Salvador, Sonsonate y Morazán emitieron condenas y una medida de internamiento contra cuatro hombres y un adolescente por delitos sexuales contra menores. Los fallos se relacionan con agresiones cometidas en distintos años y zonas del país.

Primer plano de la mano de un hombre adulto cogiendo la mano de una niña pequeña - Abuso sexual infantil (Idehpucp)
Cinco Hombres entre ellos un adolescente fueron condenados por abusar sexualmente contra menores. (Idehpucp)
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso a Jaime Eduardo López Cáceres una condena de 53 años y cuatro meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada y continuada contra dos víctimas. La pena se compone de 26 años y ocho meses por cada una de las niñas, además del pago de USD 2,000 en concepto de responsabilidad civil.

Los abusos ocurrieron en el distrito de San Salvador Centro desde que las víctimas tenían cinco años y se prolongaron hasta que cumplieron 16. La Fiscalía General de la República indicó que el condenado formaba parte del círculo de confianza de la familia y aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con las menores dentro de la vivienda.

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Las víctimas revelaron los hechos en 2025, más de 14 años después de las agresiones. Según la investigación fiscal, López Cáceres ejercía control sobre ellas y las amenazaba de forma constante para evitar que contaran lo sucedido a sus parientes. El tribunal valoró pruebas testimoniales, periciales y documentales antes de emitir la sentencia.

Un padrastro recibió 38 años de prisión por abusos contra una niña en Sonsonate

Por hechos ocurridos en 2014 en la jurisdicción de Acajutla, Sonsonate Oeste, Felipe Reyes Gutiérrez Saavedra recibió una pena de 38 años de prisión. El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate lo declaró culpable por violación en menor o incapaz agravada y continuada, además de agresión sexual agravada, en perjuicio de una niña de diez años.

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La Fiscalía estableció que el acusado era padrastro de la víctima y cometía las agresiones cuando la menor permanecía sola en la vivienda. La investigación también señaló que el procesado aprovechó la hospitalización de la madre de la niña para aumentar los abusos y que manipuló a la víctima para impedir que lo denunciara.

Felipe Reyes Gutiérrez Saavedra recibió una condena de 38 años de cárcel en Sonsonate por abusar de su hijastra durante la hospitalización de la madre. (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)
Felipe Reyes Gutiérrez Saavedra recibió una condena de 38 años de cárcel en Sonsonate por abusar de su hijastra durante la hospitalización de la madre. (Foto archivo, cortesía Centros Judiciales de El Salvador)

Años después, la progenitora interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar tras salir de su condición de salud. En 2025, la víctima denunció las agresiones que sufrió durante su niñez. La representación fiscal presentó elementos probatorios ante el tribunal y Gutiérrez Saavedra cumple la condena en un centro penitenciario del país.

Las agresiones en Nahuizalco fueron detectadas tras una atención hospitalaria

Una menor acudió el 19 de abril de 2026 a un hospital de la zona después de sufrir una agresión sexual. El personal detectó los hechos y alertó a las autoridades, lo que permitió iniciar la investigación contra Faustino Aguilar Cortez, quien fue capturado el 27 de abril de 2026 y enfrentó el proceso en prisión.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate lo condenó a 34 años y ocho meses de cárcel por violación en menor o incapaz agravada y continuada en perjuicio de una menor de edad. Según determinó la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en dos ocasiones durante abril de 2026, dentro de la vivienda de la víctima, en el distrito de Nahuizalco, municipio de Sonsonate Norte.

La investigación indicó que Aguilar Cortez aprovechaba los vínculos de confianza con la familia para tener acceso a la niña. El acusado también intentó silenciar a la víctima mediante manipulaciones. Tras la sentencia, el condenado continuó en prisión para cumplir la pena impuesta.

Un teléfono celular fue usado para llevar a una menor a la vivienda del acusado

La Fiscalía señaló que Israel Isaac Peña Vásquez se acercó a una menor que caminaba hacia su escuela y le ofreció regalarle un teléfono celular. Días después, el acusado le aseguró que tenía el aparato en su vivienda y, según la investigación, la manipuló para que lo acompañara hasta ese lugar.

La acusación estableció que, una vez dentro de la vivienda, Peña Vásquez abusó sexualmente de la víctima de forma reiterada y la amenazó para evitar que relatara lo ocurrido. Los hechos se registraron en 2024, en San Salvador Centro, y el procesado era allegado a la familia de la menor.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador lo condenó a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz en modalidad continuada. La investigación comenzó luego de que la víctima revelara los abusos a sus familiares, quienes presentaron la denuncia correspondiente.

Israel Isaac Peña Vásquez engañó a una menor con la promesa de regalarle un teléfono celular para llevarla a su vivienda en San Salvador. (Cortesía: Freepik)
Israel Isaac Peña Vásquez engañó a una menor con la promesa de regalarle un teléfono celular para llevarla a su vivienda en San Salvador. (Cortesía: Freepik)

Además de la condena, la sentencia estableció el pago de USD 300 por responsabilidad civil. Peña Vásquez fue declarado reo rebelde, por lo que las autoridades emitieron una orden de captura en su contra.

El Juzgado de Menores ordenó 13 años de internamiento en Morazán

Una medida de 13 años de internamiento fue impuesta a un adolescente de 17 años, declarado responsable de violación en menor o incapaz en modalidad continuada. El Juzgado de Menores de San Francisco Gotera emitió la resolución luego de la audiencia de vista de la causa, a la que asistió el joven.

La víctima tenía 12 años cuando ocurrieron las agresiones, según la acusación fiscal. Los hechos se registraron en diciembre de 2025, en el cantón Piedra Parada, distrito de Chilanga, Morazán Sur, dentro de una vivienda donde la menor se encontraba bajo el cuidado de familiares del agresor.

El informe de la Fiscalía indicó que el adolescente visitaba la casa y cometía allí las agresiones sexuales. Con los elementos presentados durante el proceso, el juzgado declaró responsable al joven y ordenó la medida de internamiento.

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