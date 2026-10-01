Honduras

Honduras: en marcha operativos contra estructuras señaladas por narcotráfico y vínculos con la Pandilla 18

El Ministerio Público puso en marcha la Operación “Taranis” e investigan presuntos vínculos con tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, almacenamiento de armas y asociación para delinquir

Las pesquisas abarcan delitos de tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos y secuestros.
Las diligencias pretenden recolectar pruebas que permitan desmantelar la capacidad operativa de las organizaciones.
Guardar

El Ministerio Público (MP) desplegó este jueves 1 de octubre la Operación “Taranis”, un operativo con 15 allanamientos en distintos puntos de Honduras como parte de una investigación contra estructuras señaladas por su presunta participación en actividades de crimen organizado.

Las diligencias se concentran principalmente en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, donde se ejecutan 12 allanamientos. Los otros tres registros se desarrollan en colonias del Distrito Central.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información divulgada por el organismo judicial, las acciones están dirigidas contra los grupos identificados como “Los Escoto” y “Mito Padilla”, a los que las investigaciones atribuyen presuntos vínculos delictivos con integrantes de la Pandilla 18.

La mayor parte del operativo se desarrolla en Guayape, departamento de Olancho, donde los equipos de investigación ingresan a 12 viviendas previamente identificadas.

Los otros tres allanamientos fueron programados en sectores del Distrito Central, como parte de una investigación que, tendría conexiones entre actividades desarrolladas en distintas zonas del país y la capital.

Las autoridades buscan localizar indicios que permitan documentar las actividades investigadas y fortalecer los expedientes relacionados con los presuntos integrantes de estas estructuras.

Los delitos investigados

Según el MP, las pesquisas relacionan a las estructuras investigadas con tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos, secuestros y asociación para delinquir.

El MP sostiene que las actividades atribuidas a estos grupos tendrían presencia en zonas de Guayape y Orica, Francisco Morazán, y que algunas de sus conexiones se extenderían hacia sectores del Distrito Central.

PUBLICIDAD

Esos señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán sustentarse mediante los elementos obtenidos durante los allanamientos, que luego serán presentados ante las autoridades judiciales.

Uno de los objetivos de los allanamientos es localizar armas que, de acuerdo con las investigaciones estarían en poder de integrantes de estas organizaciones. Entre el armamento mencionado por las autoridades figuran fusiles AK-47, AR-15 y M-16.

Los agentes realizan registros en los inmuebles incluidos en las órdenes judiciales con el propósito de localizar y asegurar armas, municiones y otros elementos relacionados con las investigaciones. Además del armamento, los equipos buscan pruebas vinculadas con el tráfico de drogas y el almacenamiento de sustancias ilícitas.

Las pesquisas abarcan delitos de tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos y secuestros.
Las pesquisas abarcan delitos de tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos y secuestros.

Estructura de los grupos

Las diligencias no se limitan a la búsqueda de armas o drogas. Los investigadores también pretenden obtener elementos que permitan establecer cómo estarían organizadas las estructuras bajo investigación.

Los allanamientos pueden aportar información sobre posibles integrantes, comunicaciones, documentos, bienes u otros indicios que contribuyan a determinar las actividades atribuidas a los grupos.

El Ministerio Público explico que uno de los objetivos de la operación es afectar la capacidad operativa de las organizaciones investigadas y avanzar en la judicialización de los casos.

Qué se sabe de “Los Escoto” y “Mito Padilla”

Según el comunicado “Los Escoto” y “Mito Padilla” tendrían presuntos nexos con la Pandilla 18 y estarían vinculadas a actividades delictivas investigadas en Olancho, Francisco Morazán y el Distrito Central.

Las autoridades también sostienen que estos grupos habrían generado temor entre habitantes de las zonas donde presuntamente operan.

Las pesquisas abarcan delitos de tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos y secuestros.
El Ministerio Público ejecutó la Operación Taranis con quince allanamientos en distintos puntos de Honduras.

Los 15 allanamientos forman parte de una operación que permanece activa durante este jueves. A medida que avancen los registros, las autoridades podrían informar sobre posibles capturas, decomisos de armas, drogas u otros indicios encontrados en los inmuebles intervenidos.

Los resultados de la Operación Taranis dependerán de los hallazgos obtenidos durante las diligencias y de las acciones judiciales que puedan derivarse de ellos.

La operación es coordinada por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Temas Relacionados

Honduras"TARANIS"investigaciónMinisterioPúblicodrogas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Honduras confirma feriado de la Semana Morazánica del 5 al 9 de octubre para empleados públicos

La Administración Pública tendrá asueto durante toda la semana, aunque los días lunes 5 y martes 6 de octubre serán cargados a vacaciones.

Gobierno de Honduras confirma feriado de la Semana Morazánica del 5 al 9 de octubre para empleados públicos

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación

Cuatro agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol) fueron capturados este miércoles en Honduras, señalados por su presunta participación en el secuestro agravado de un menor de edad, informó el Ministerio Público (MP).

Capturan a cuatro agentes de la Dipol acusados de secuestrar a un menor y exigir USD 22,270 por su liberación

Honduras: Cossette López alerta en la OEA sobre nuevas formas de “secuestro institucional” que amenazan a las democracias

La embajadora de Honduras ante la OEA advirtió sobre procesos que pueden debilitar la separación de poderes y el pluralismo político sin necesidad de una ruptura abierta del orden democrático.

Honduras: Cossette López alerta en la OEA sobre nuevas formas de “secuestro institucional” que amenazan a las democracias

Fuerte lluvia provoca inundaciones y caos vial en la capital de Honduras: varias viviendas y vehículos resultaron afectados

Una intensa lluvia provocó este miércoles inundaciones, calles anegadas y complicaciones viales en distintos sectores del Distrito Central, especialmente en zonas ubicadas al sur de Tegucigalpa, donde el agua y el lodo dificultaron el tránsito y afectaron a residentes.

Fuerte lluvia provoca inundaciones y caos vial en la capital de Honduras: varias viviendas y vehículos resultaron afectados

Alerta alimentaria en Honduras: 79,8% de hogares del Corredor Seco tiene poco margen para comprar comida

Un diagnóstico de World Vision advierte que ocho de cada diez hogares hondureños evaluados tienen capacidad limitada o nula para comprar más alimentos y que la niñez ya muestra señales de deterioro alimentario.

Alerta alimentaria en Honduras: 79,8% de hogares del Corredor Seco tiene poco margen para comprar comida

TECNO

Este robot humanoide mueve las manos como un humano y es capaz de utilizar herramientas como un taladro

Este robot humanoide mueve las manos como un humano y es capaz de utilizar herramientas como un taladro

OpenAI confirma la salida de tres trabajadores por “manejo indebido de información confidencial”

La Unión Europea investiga a Minecraft, Candy Crush y otros videojuegos por incentivar a sus usuarios a gastar dinero

Hackers robaron los datos de más de tres millones de militares estadounidenses durante nueve meses

Tiene 16 años y manejaba desde su habitación una red de ciberestafas millonarias: Cae el jefe de KillSec

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Megan Fox se convierte en la imagen de un tratamiento para la disfunción eréctil: “Tal vez nací para esto”

Johnny Depp luce irreconocible como Ebenezer Scrooge en el nuevo tráiler de su película

El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach tras acusaciones de golpear y estrangular a su pareja

Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey

Anne Hathaway reveló el síntoma “más descabellado” que ha experimentado durante su tercer embarazo

MUNDO

Entre gritos, súplicas y un salto forzado: una mujer cae al vacío desde 79 metros después de que instructores de un centro turístico ruso le doblaran las piernas a golpes

Entre gritos, súplicas y un salto forzado: una mujer cae al vacío desde 79 metros después de que instructores de un centro turístico ruso le doblaran las piernas a golpes

Fallo histórico en Japón: el Tribunal de Tokio reconoce el derecho de un actor sobre su voz clonada con IA

El Ejército de Israel dijo que 170 palestinos presentados como periodistas eran miembros de grupos terroristas

Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”