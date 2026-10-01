Honduras: en marcha operativos contra estructuras señaladas por narcotráfico y vínculos con la Pandilla 18

Las diligencias pretenden recolectar pruebas que permitan desmantelar la capacidad operativa de las organizaciones.

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El Ministerio Público (MP) desplegó este jueves 1 de octubre la Operación “Taranis”, un operativo con 15 allanamientos en distintos puntos de Honduras como parte de una investigación contra estructuras señaladas por su presunta participación en actividades de crimen organizado.

Las diligencias se concentran principalmente en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, donde se ejecutan 12 allanamientos. Los otros tres registros se desarrollan en colonias del Distrito Central.

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De acuerdo con la información divulgada por el organismo judicial, las acciones están dirigidas contra los grupos identificados como “Los Escoto” y “Mito Padilla”, a los que las investigaciones atribuyen presuntos vínculos delictivos con integrantes de la Pandilla 18.

La mayor parte del operativo se desarrolla en Guayape, departamento de Olancho, donde los equipos de investigación ingresan a 12 viviendas previamente identificadas.

Los otros tres allanamientos fueron programados en sectores del Distrito Central, como parte de una investigación que, tendría conexiones entre actividades desarrolladas en distintas zonas del país y la capital.

Las autoridades buscan localizar indicios que permitan documentar las actividades investigadas y fortalecer los expedientes relacionados con los presuntos integrantes de estas estructuras.

Los delitos investigados

Según el MP, las pesquisas relacionan a las estructuras investigadas con tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos, secuestros y asociación para delinquir.

El MP sostiene que las actividades atribuidas a estos grupos tendrían presencia en zonas de Guayape y Orica, Francisco Morazán, y que algunas de sus conexiones se extenderían hacia sectores del Distrito Central.

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Esos señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán sustentarse mediante los elementos obtenidos durante los allanamientos, que luego serán presentados ante las autoridades judiciales.

Uno de los objetivos de los allanamientos es localizar armas que, de acuerdo con las investigaciones estarían en poder de integrantes de estas organizaciones. Entre el armamento mencionado por las autoridades figuran fusiles AK-47, AR-15 y M-16.

Los agentes realizan registros en los inmuebles incluidos en las órdenes judiciales con el propósito de localizar y asegurar armas, municiones y otros elementos relacionados con las investigaciones. Además del armamento, los equipos buscan pruebas vinculadas con el tráfico de drogas y el almacenamiento de sustancias ilícitas.

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Las pesquisas abarcan delitos de tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos y secuestros.

Estructura de los grupos

Las diligencias no se limitan a la búsqueda de armas o drogas. Los investigadores también pretenden obtener elementos que permitan establecer cómo estarían organizadas las estructuras bajo investigación.

Los allanamientos pueden aportar información sobre posibles integrantes, comunicaciones, documentos, bienes u otros indicios que contribuyan a determinar las actividades atribuidas a los grupos.

El Ministerio Público explico que uno de los objetivos de la operación es afectar la capacidad operativa de las organizaciones investigadas y avanzar en la judicialización de los casos.

Qué se sabe de “Los Escoto” y “Mito Padilla”

Según el comunicado “Los Escoto” y “Mito Padilla” tendrían presuntos nexos con la Pandilla 18 y estarían vinculadas a actividades delictivas investigadas en Olancho, Francisco Morazán y el Distrito Central.

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Las autoridades también sostienen que estos grupos habrían generado temor entre habitantes de las zonas donde presuntamente operan.

El Ministerio Público ejecutó la Operación Taranis con quince allanamientos en distintos puntos de Honduras.

Los 15 allanamientos forman parte de una operación que permanece activa durante este jueves. A medida que avancen los registros, las autoridades podrían informar sobre posibles capturas, decomisos de armas, drogas u otros indicios encontrados en los inmuebles intervenidos.

Los resultados de la Operación Taranis dependerán de los hallazgos obtenidos durante las diligencias y de las acciones judiciales que puedan derivarse de ellos.

La operación es coordinada por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

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