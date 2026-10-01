Costa Rica

Costa Rica: Matina acumuló 33 homicidios en 2026 y el 82% habría sido por ajustes de cuentas

La violencia homicida se desplazó desde Carrandí hacia los distritos de Matina y Batán, que concentraron los casos más recientes investigados por el OIJ

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
Los 13 homicidios registrados entre agosto y septiembre en Matina correspondieron a ajustes de cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los 13 homicidios registrados entre agosto y septiembre representaron cerca de cuatro de cada 10 asesinatos cometidos en el cantón de Matina durante 2026. La totalidad de los expedientes de ese período fue clasificada como ajuste de cuentas o venganza, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recopiladas por El Observador.

El incremento también cambió la distribución de los crímenes dentro del cantón. Carrandí, que había concentrado más de la mitad de los homicidios durante los primeros siete meses del año, no registró nuevos casos desde agosto, mientras los ataques pasaron a concentrarse en los distritos de Matina y Batán.

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El distrito de Matina registró ocho homicidios entre agosto y septiembre, luego de haber contabilizado tres entre enero y julio. Batán sumó los otros cinco asesinatos del período, por lo que ambos distritos reunieron los 13 casos ocurridos durante esos dos meses.

Las víctimas más recientes fueron una mujer de apellido Willesly, de 28 años, y un hombre de apellido Mendoza, de 20. Los dos estaban dentro de una vivienda en Batán cuando dos hombres ingresaron y les dispararon varias veces, de acuerdo con la información preliminar del OIJ.

Los ataques armados se desplazaron del distrito de Carrandí hacia las comunidades de Matina y Batán. (Cortesía: Milenio)
Los ataques armados se desplazaron del distrito de Carrandí hacia las comunidades de Matina y Batán. (Cortesía: Milenio)

El 82% de los homicidios fue clasificado como ajuste de cuentas o venganza

El cantón de Matina acumuló 33 homicidios en 2026. El 82% de los casos fue clasificado como ajuste de cuentas o venganza, mientras el resto de los expedientes figura como indeterminado.

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Los datos recabados por El Observador muestran que la mayor parte de los homicidios mantuvo esa clasificación durante el año. El OIJ vinculó la posibilidad de una escalada de violencia con disputas por actividades ilícitas en la zona.

Entre las personas asesinadas predominan los hombres. El registro contabilizó 28 víctimas hombres, cuatro mujeres y un caso consignado como desconocido, una relación equivalente a siete hombres asesinados por cada mujer.

El director interino del OIJ, Michael Soto, había advertido sobre ese riesgo tras la captura de Alejadro Arias Monge, alias Diablo, ocurrida el 24 de julio. El detenido controlaba la venta de drogas, el contrabando de cigarrillos y licor, además de puntos de lotería clandestina.

En la inmediatez, en el mediano o largo plazo podría haber algún tipo de escalada de violencia”, afirmó Soto. La advertencia aludía a la posibilidad de que surgieran conflictos tras la detención de Arias Monge.

El 82% de los 33 asesinatos reportados en el cantón durante el año obedeció a venganzas o ajustes de cuentas. (AP Foto/Matt Rourke, File)
El 82% de los 33 asesinatos reportados en el cantón durante el año obedeció a venganzas o ajustes de cuentas. (AP Foto/Matt Rourke, File)

El jerarca interino del OIJ relacionó esa eventual escalada con las actividades que, según la información disponible, controlaba el detenido en la zona. La hipótesis policial se incorporó al análisis de los homicidios que se registraron posteriormente en Matina y Batán.

El doble homicidio de padre e hijo ocurrió el 23 de septiembre

El 23 de septiembre fueron asesinados un padre y su hijo, ambos de apellido Dobson, de 58 y 21 años. Los dos viajaban en bicicleta cuando varios sospechosos los interceptaron.

Las víctimas corrieron cerca de 100 metros para escapar, pero los atacantes las persiguieron y les dispararon en reiteradas ocasiones. El hecho ocurrió durante los dos meses que concentraron 13 homicidios en el cantón.

La concentración territorial de los casos dejó a Carrandí sin nuevos asesinatos desde agosto y trasladó los registros recientes hacia Matina y Batán. En esos distritos se produjeron todos los homicidios contabilizados entre agosto y septiembre.

El OIJ mantiene investigaciones sobre los ataques, incluida la muerte de Willesly y Mendoza dentro de la vivienda en Batán y el doble homicidio de los Dobson.

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