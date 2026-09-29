Política

Se reúne la mesa política: la discusión más urgente que hay entre dos sectores del Gobierno por un proyecto clave

Los integrantes de la mesa chica del Gobierno se encontrarán esta tarde en Casa Rosada. Se buscará poner en claro los próximos pasos con el proyecto de Discapacidad. Ante las quejas de Economía, en la pata política aseguran: "Van a tener que poner la plata". Las diferencias que existen puertas adentro

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
Guardar

Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse las caras a las 13:00 en Casa Rosada para retomar las conversaciones sobre la estrategia del oficialismo de cara a las próximas semanas, tanto en el plano de la gestión como en el legislativo. Estaba previsto que asistieran todos los participantes habituales de la cumbre, la cual preside y convoca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La convocatoria surge en medio de un contexto particular para la administración libertaria. Hay deliberaciones puertas adentro sobre cómo deben ser los próximos pasos del Gobierno tanto en materia de política económica como de acción política.

PUBLICIDAD

La discusión que cristaliza esas diferencias es la que ocurre con el proyecto de Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza consensuó y dictaminó en conjunto con la oposición dialoguista la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía está conversando con actores del oficialismo para ver cuál es el gasto fiscal que supondría incluir esas modificaciones en el proyecto de Presupuesto para 2027.

La semana pasada, integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo, se quejaron fuera de los micrófonos porque habría poco margen fiscal como para sostener la normativa que el oficialismo libertario negoció en Diputados. Eso fue respondido puertas adentro por ese sector al decir que los cambios negociados no afectaban en mayor cuantía a las arcas fiscales y que “lo único que se cambia es sacarle el carácter de emergencia a la Discapacidad”.

PUBLICIDAD

Caputo y Menem no se vieron la semana pasada en la reunión de Mesa Política porque el primero estaba en Nueva York junto a Javier Milei. Mientras tanto, hubo contactos entre varios de sus laderos como la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (quien lleva parte de las negociaciones por esa temática con otros bloques aliados) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Aún así, ni el ministro ni el presidente de la cámara baja se vieron las caras.

Un hombre con saco oscuro, camisa clara y un broche de la bandera de Argentina habla ante un micrófono delante de una pantalla
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ofrece un discurso durante el encuentro empresarial CFO Summit frente a una pantalla con información financiera.

Tres integrantes de la reunión de la Mesa Política convalidaron las discusiones que existen por esa cuestión. Algunos les bajan el tono. “Yo no hablaría de internas ni de dilemas, sino de discusiones propias de la dinámica de la política de un gobierno. Cada uno defiende la parte que le toca y mira. Siempre hubo tensiones de este estilo en todos los gobiernos. La mesa política está para zanjar esas discusiones”, afirma uno de ellos en diálogo con Infobae.

Al respecto del inconformismo del Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de poder recortar más en el área de Discapacidad, un integrante del ala política respondió de manera contundente: “Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto. No hay más quilombo que eso”.

La mano derecha de una de las figuras de la mesa política confirmó las tensiones que se viven entre integrantes de la esfera económica y la política. “Está todo muy raro. Es un todos contra todos muy confuso”, describen.

Esta discusión no deja de ser una cuestión que, en realidad, plasma un matiz mayor. Los que están del lado del ministro de Economía recuerdan su súplica en una reunión de la mesa política, en la que pidió acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados. Esa visión es compartida por el asesor presidencial Santiago Caputo. La fundamentación de esa postura es que aquella cuestión contribuirá a calmar las expectativas de los mercados y que ayudará a bajar la incertidumbre política de cara al año próximo.

Se trata de una discusión similar a la del huevo y la gallina, porque en el ala política afirman que esa visión peca de ingenua. En rigor, indican que son pocos los actores de la oposición que estarán dispuestos a rubricar un acuerdo con el Gobierno estando a un año de las elecciones. “Justamente lo que están haciendo es especular si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar. Hay charlas encaminadas, pero no es algo tan sencillo como plantean”, puntualizan. Son varios de ellos los que, en privado, piden que existan ciertas políticas para dinamizar la situación económica.

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Martin Menem
Maximiliano Luna

La nueva edición de la mesa política de este martes buscará tratar cara a cara la situación de Discapacidad ante un contexto que apremia. Un grupo de legisladores que acompañó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza advirtió que podría retirarle su respaldo al oficialismo si no recibe precisiones sobre las partidas previstas para garantizar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

El planteo fue dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Los diputados pidieron que se informe el monto destinado a cubrir las prestaciones contempladas en el proyecto antes de que avance el debate por el Presupuesto 2027.

La nota fue firmada por Eduardo Falcone y Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Los cuatro habían acompañado el despacho de mayoría sobre discapacidad, después de que el oficialismo aceptara parte de las propuestas planteadas por esos espacios. Los legisladores reclamaron que las partidas queden detalladas de forma explícita para despejar la incertidumbre de las organizaciones que representan a personas con discapacidad.

Desde el bloque libertario sostienen que las partidas necesarias ya están incorporadas en el Presupuesto. De acuerdo con esa posición, los recursos para pensiones están contemplados y la discusión se concentra en la modalidad de pago de determinadas prestaciones. Los legisladores que firmaron el reclamo advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el proyecto llegue al recinto. La sesión todavía no fue convocada. El Gobierno tendrá margen para negociar con los bloques aliados antes de la votación, en un escenario donde el respaldo de esos diputados resulta necesario para sostener su posición en la Cámara baja.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaCámara de DiputadosLey de emergencia en discapacidadMartín MenemLuis CaputoJavier MileiDiscapacidadKarina Milei

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reforma del BCRA: “El objetivo es preservar el valor de la moneda”, afirmó el senador Agustín Monteverde

El legislador de La Libertad Avanza explicó los cambios que impulsa el proyecto y destacó el impacto que, según planteó, tendrán en la estabilidad del organismo

Reforma del BCRA: “El objetivo es preservar el valor de la moneda”, afirmó el senador Agustín Monteverde

Quirno explicó cómo Argentina busca frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas: “Vamos a ir al Tribunal del Mar”

El canciller confirmó que el Gobierno inició un arbitraje internacional por el proyecto Sea Lion y advirtió que solicitará medidas provisionales si Londres no detiene las operaciones previstas en la isla

Quirno explicó cómo Argentina busca frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas: “Vamos a ir al Tribunal del Mar”

El Gobierno evita un choque diplomático con Chile y “monitorea” la misión comercial entre Punta Arenas y empresarios de Islas Malvinas

“Tenemos acuerdos vigentes con Chile y esperamos que respeten esos tratados como lo hacemos nosotros”, planteó el canciller Pablo Quirno. El encuentro de negocios comenzó el lunes, continúa este martes, y participan proveedores de las petroleras Navitas y Rockhopper, a cargo de Sea Lion

El Gobierno evita un choque diplomático con Chile y “monitorea” la misión comercial entre Punta Arenas y empresarios de Islas Malvinas

Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja

El legislador fue hallado sin vida esta mañana en su casa. Hace dos semanas había estado internado por una afección cardíaca. Su última participación fue en la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja

El búnker del Papa en Buenos Aires: la Nunciatura donde León XIV tendrá sus reuniones fuera de agenda

Durante cuatro noches de noviembre, el Palacio Fernández Anchorena de avenida Alvear será la residencia del Pontífice y el escenario de sus encuentros más reservados

El búnker del Papa en Buenos Aires: la Nunciatura donde León XIV tendrá sus reuniones fuera de agenda

DEPORTES

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

TELESHOW

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

“No empujar, no gritar, no correr”: cómo protegerse durante un terremoto en El Salvador

“No empujar, no gritar, no correr”: cómo protegerse durante un terremoto en El Salvador

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Tres hijos, un cuarto con roedores y la ayuda social suspendida: la madre cubana que parte salchichas en tres para que alcancen

Cuánto nos acerca a la Luna y a Marte la prueba exitosa del cohete Starship de Elon Musk

De 15 a 80 años de cárcel: imponen condenas por violencia contra niñas y mujeres en El Salvador