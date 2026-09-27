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Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

El hacker portugués accedió a documentos confidenciales del club inglés que le pusieron bajo el foco

El hacker y dueño de Football Leaks, Rui Pinto (Hatlaczki Balazs/ REUTERS)
El hacker y dueño de Football Leaks, Rui Pinto (Hatlaczki Balazs/ REUTERS)
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Rui Pinto pasó de ser un joven portugués aficionado a la informática y antiguo estudiante de Historia a convertirse en uno de los nombres más controvertidos del fútbol mundial. Su historia comenzó a ganar notoriedad en 2015, cuando creó Football Leaks, una plataforma desde la que comenzó a difundir información sobre presuntas irregularidades operativas y contables en el deporte de élite. Ahora, ha sido el encargado de destacar la polémica del Manchester City.

Durante sus primeros años, Pinto actuó bajo el seudónimo de “John”. Desde esa identidad consiguió acceder sin autorización a los sistemas de distintos clubes, agencias de representación y organismos deportivos europeos. El resultado fue la acumulación de millones de archivos, entre ellos correos electrónicos, contratos secretos y documentos relacionados con operaciones económicas y transferencias. El caso adquirió una dimensión internacional en 2018. Ese año, una gran cantidad de la documentación recopilada por Pinto llegó a la revista alemana Der Spiegel. Las informaciones publicadas a partir de aquellos archivos pusieron el foco en el Manchester City y en presuntas maniobras destinadas a eludir las normas del Fair Play Financiero de la UEFA.

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Según los documentos filtrados, el club habría inflado supuestamente determinados contratos de patrocinio procedentes de Emiratos Árabes Unidos y ocultado pagos paralelos destinados a entrenadores y futbolistas. Aquella documentación terminó siendo uno de los elementos que impulsaron una posterior investigación formal de la Premier League sobre las cuentas y operaciones del conjunto de Mánchester. El proceso desembocó en la formulación de 115 cargos por presuntas infracciones financieras contra el Manchester City. Así, el nombre de Pinto quedó ligado a una investigación que puso bajo el foco las estructuras económicas de uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.

El escudo del Manchester City (AP/Jon Super)
El escudo del Manchester City (AP/Jon Super)

Pero mientras las filtraciones de Football Leaks generaban repercusión en el mundo del deporte, Pinto también comenzaba a afrontar su propia batalla ante la Justicia. En 2019 fue detenido en Budapest y posteriormente extraditado a Portugal. Allí fue acusado de acceso ilícito a datos, violación de correspondencia y tentativa de extorsión a un fondo de inversión. En 2023 fue condenado a cuatro años de prisión en libertad condicional. Más tarde, su relación con las autoridades cambió de escenario: comenzó a colaborar activamente con organismos franceses y portugueses, entregó discos duros cifrados adicionales y entró en un programa de protección de testigos después de ser absuelto recientemente de cientos de cargos adicionales.

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Su figura sigue generando opiniones enfrentadas dentro y fuera del fútbol. Para sus defensores y para las plataformas anticorrupción, Pinto representa una figura vinculada a la transparencia y a la fiscalización del poder económico en el deporte. Su trayectoria, al mismo tiempo, está marcada por los accesos no autorizados a sistemas informáticos y por las causas judiciales derivadas de sus actuaciones.

En este contexto, la ministra británica de Cultura y Deporte, Lisa Nandy, defendió en El Corriere della Sera la necesidad de resolver rápidamente el caso: “Hay que llegar a una conclusión rápida para restablecer la confianza en el fútbol. La Premier League tiene derecho a autogobernarse, pero las reglas deben aplicarse y ser respetadas por todos”.

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Rui Pinto sobre el caso Manchester City

El propio Rui Pinto también habló con el diario italiano sobre el significado de las revelaciones de Football Leaks: “Una decisión histórica para el fútbol inglés, y una que corona el trabajo que he realizado a través de Football Leaks. Hoy, todos sabemos que, mediante manipulaciones estructurales y maniobras financieras, el Manchester City no simplemente eludió las reglas, las convirtió en una mera formalidad, desafiando cualquier intento de preservar la integridad de la competición. Ese fraude meticulosamente orquestado quedará finalmente sujeto a castigo, y el impacto no será solo turbulento, sino devastador... No puedo evitar recordar las palabras de Pep Guardiola en su primera rueda de prensa como entrenador del City: “Abróchense los cinturones de seguridad”.

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