“Bravo, Milei!”: el elogio de Elon Musk al Presidente argentino por la baja de la inflación durante su gestión

Elon Musk y Javier Milei en la CPAC. REUTERS/Nathan Howard

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El empresario Elon Musk volvió a manifestar públicamente su respaldo al presidente Javier Milei al compartir en X una publicación que destaca la fuerte desaceleración de la inflación en el país desde el inicio de su gestión.

“Bravo @JMilei!”, escribió el magnate al citar el posteo de la cuenta libertaria Rothmus. La publicación compartida por Musk señala que la inflación mensual pasó del 25,5% registrado en diciembre de 2023 al 1,7% de agosto de 2026. El primer dato corresponde al primer mes de la gestión de Milei y el segundo es el último registro difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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El empresario Elon Musk felicita al presidente Javier Milei tras compartir un mensaje con datos del INDEC sobre la evolución de la inflación mensual en Argentina

El mensaje de Rothmus vincula la desaceleración de los precios con la política fiscal del Gobierno. “Como era de esperar cuando el gobierno deja de imprimir pesos para cubrir el déficit”, sostuvo la cuenta, y agregó: “Superávit fiscal primero, luego los precios dejan de galopar”.

También cuestionó a quienes habían definido las políticas de ajuste como un “teatro de austeridad” y afirmó que ahora cuentan con “33 meses de datos del Indec” para explicar la evolución de los precios.

Milei citó el posteo Musk elogiándolo y dijo: “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos...CIAO!“.

El vínculo de Musk con el Presidente argentino tuvo un contacto concreto en forma reciente. Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió en Casa Rosada con directivos de Tesla el pasado 7 de septiembre.

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Por parte de la empresa participaron David Feinstein, Director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, Directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, Jefe de Nuevos Mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.

El mensaje de Musk se inscribe además en una relación de respaldo público que mantiene con Milei de larga data. Ambos se reunieron en varias oportunidades en EEUU y el empresario llegó a recomendar públicamente “invertir en Argentina” luego de uno de esos encuentros.

Milei le regaló una motosierra a Musk (Photo by SAUL LOEB / AFP)

El vínculo también se trasladó a las redes sociales con varios intercambios. En enero de 2025, el fundador de Tesla, SpaceX y dueño de la red social X había escrito “Amo a Javier Milei” al compartir un fragmento de un discurso del Presidente, mientras que Milei respondió: “Me too my friend”.

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En febrero de ese año, además, ambos volvieron a mostrarse juntos durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde el mandatario argentino le regaló a Musk una motosierra.

Musk también ha manifestado interés empresario en el país: después de un encuentro con Milei en 2024, señaló que sus compañías estaban “buscando activamente formas de invertir y apoyar a Argentina”.

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del presidente argentino, Javier Milei (i), y el magnate Elon Musk durante una reunión, este lunes en Nueva York (EE.UU.).EFE/Presidencia de Argentina

En cuanto a la evolución de los precios, el Indec informó que el IPC nacional aumentó 1,7% en agosto, con una inflación acumulada de 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y una variación interanual de 33,5%. “La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo.

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La división de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 2,8%. Le siguió Educación, que avanzó 2,5%. En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones y Prendas de vestir y calzado cayó 0,6 por ciento.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia sobre el índice mensual en todas las regiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía admitió en el proyecto del Presupuesto 2027 un ritmo de desaceleración de precios más lento que el previsto originalmente, postergando la meta de alcanzar una inflación anual de un solo dígito hasta 2029, año en el que proyecta una cifra cercana al 6%.

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El nuevo esquema corrigió sustancialmente las estimaciones anteriores: la previsión de inflación para 2026 subió del 10,1% al 29%, la de 2027 se triplicó del 5,9% al 18%, y la de 2028 aumentó del 3,7% al 10%.