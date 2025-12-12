El emotivo reencuentro de Facundo Mena con el club que lo vio nacer: “Sentí que mi viejo estuvo conmigo”

En las Finales del Interclubes, el tenista representó al Temperley Lawn Tennis Club, donde su papá lo llevaba cuando era chico

Los clubes deportivos, frutos de la tradición asociativa y del esfuerzo colectivo, suelen convertirse en segundas casas, lugares donde las emociones se entrecruzan, el ánimo encuentra sostén y la comunidad se vuelve contención. Aunque, por lo general, el imaginario popular ubica esta idea en el fútbol, múltiples deportes esconden historias que le dan sentido.

Facundo Mena, que en 2020 sufrió la pérdida de Gabriel, su papá, sintió el abrazo del Temperley Lawn Tennis Club y halló una forma de reencontrarse con él desde otro plano. Fue durante la serie de cuartos de final frente al Buenos Aires Lawn Tennis Club, por Las Finales de La Liga de Primera División de la AAT.

“Fue reeditar un poco lo que vivió mi papá, que salió campeón dos veces en el Interclubes. Todos los que vinieron a alentar acá eran amigos suyos. Entonces, para mí, representar al club frente a los amigos de mi viejo es único. Sentí que él estuvo conmigo”, expresó en charla con Infobae.

De chico, Facu dividía sus días entre dos pasiones: el tenis y el fútbol. Con la pelota número cinco, Mena brillaba como delantero: se probó en Banfield y quedó seleccionado. Sin embargo, y aunque el juego lo entusiasmaba, el ambiente no terminó de convencerlo.

Hubo, además, un impulso decisivo: el de su padre, que lo orientó hacia la raqueta. Gabriel Mena fue uno de los mejores juveniles del ranking nacional y con el tiempo llegaría al puesto 430 ATP en singles. Luego del retiro, comenzó una etapa como entrenador en la que trabajó con varios tenistas, entre ellos Gastón Gaudio, Facundo Bagnis y Martín Alund. Murió en 2020, a los 55 años.

Facundo Mena saca durante el cruce frente a Ficovich por el Interclubes (Fuente: Prensa AAT)

“Se lo debo cien por cien a él. Siempre quise seguir sus pasos y eso me acercó al tenis. Fue una pieza fundamental”, contó Facundo.

Durante el cruce con el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Mena abrió la serie y, con una actuación notable, le ganó a Juan Pablo Ficovich por 6-2 y 6-2. “Estoy pasando días increíbles en Argentina. Vivo en Colombia y es hermoso disfrutar del día a día, de los asados, los planes, la gente, el cariño… Uno está acostumbrado a estar solo por el tour. Y poder vivir esto con tu club te hace entrar a la cancha agrandado. No soy solo yo: somos todos los que están acá apoyando”, expresó.

Aunque luego Román Burruchaga en el singles y Andrés Molteni y Federico Gómez en el dobles aseguraron la serie para el club porteño, el actual 328º del ranking ATP relató lo que significó competir con la camiseta de la institución que lo vio crecer durante la Ronda Base y Las Finales. “Fue una locura. Me encontré con gente de Temperley que no veía hace mil años, que se enteraron de que iba a jugar y vinieron. Me emocioné mucho. Yo vivía enfrente, me cruzaba y saltaba el portón. No sé cómo explicar todo lo que siento en estos días”.

El festejo de Facundo Mena tras su victoria con el Temperley Lawn Tennis Club (Fuente: Prensa AAT)

Facundo pertenece a la camada 1992 y debutó profesionalmente en 2009. Diestro, de revés a dos manos, su físico y su drive son los pilares de su juego. En septiembre de 2022, cuando trepó al puesto 127º del mundo, alcanzó el mejor ranking de su carrera. Además, disputó la qualy de los cuatro Grand Slams en singles —la del Australian Open en cinco oportunidades— y conquistó cuatro títulos en el circuito Challenger.

Sin embargo, Mena guarda un deseo dirigido a la ATP: que el circuito tome nota del espíritu y la atmósfera que envuelven al evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT): “Estaría bueno que haya más torneos así, en equipo, para los jugadores que estamos más atrás en el ranking”.