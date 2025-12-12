Tenis

El emotivo reencuentro de Facundo Mena con el club que lo vio nacer: “Sentí que mi viejo estuvo conmigo”

El tenista jugó Las Finales del Interclubes para el Temperley Lawn Tennis Club, donde dio los primeros pasos en el deporte de la mano de su papá Gabriel, ex jugador y entrenador que murió en 2020

Guardar
En las Finales del Interclubes, el tenista representó al Temperley Lawn Tennis Club, donde su papá lo llevaba cuando era chico

Los clubes deportivos, frutos de la tradición asociativa y del esfuerzo colectivo, suelen convertirse en segundas casas, lugares donde las emociones se entrecruzan, el ánimo encuentra sostén y la comunidad se vuelve contención. Aunque, por lo general, el imaginario popular ubica esta idea en el fútbol, múltiples deportes esconden historias que le dan sentido.

Facundo Mena, que en 2020 sufrió la pérdida de Gabriel, su papá, sintió el abrazo del Temperley Lawn Tennis Club y halló una forma de reencontrarse con él desde otro plano. Fue durante la serie de cuartos de final frente al Buenos Aires Lawn Tennis Club, por Las Finales de La Liga de Primera División de la AAT.

“Fue reeditar un poco lo que vivió mi papá, que salió campeón dos veces en el Interclubes. Todos los que vinieron a alentar acá eran amigos suyos. Entonces, para mí, representar al club frente a los amigos de mi viejo es único. Sentí que él estuvo conmigo”, expresó en charla con Infobae.

De chico, Facu dividía sus días entre dos pasiones: el tenis y el fútbol. Con la pelota número cinco, Mena brillaba como delantero: se probó en Banfield y quedó seleccionado. Sin embargo, y aunque el juego lo entusiasmaba, el ambiente no terminó de convencerlo.

Hubo, además, un impulso decisivo: el de su padre, que lo orientó hacia la raqueta. Gabriel Mena fue uno de los mejores juveniles del ranking nacional y con el tiempo llegaría al puesto 430 ATP en singles. Luego del retiro, comenzó una etapa como entrenador en la que trabajó con varios tenistas, entre ellos Gastón Gaudio, Facundo Bagnis y Martín Alund. Murió en 2020, a los 55 años.

Facundo Mena saca durante el
Facundo Mena saca durante el cruce frente a Ficovich por el Interclubes (Fuente: Prensa AAT)

“Se lo debo cien por cien a él. Siempre quise seguir sus pasos y eso me acercó al tenis. Fue una pieza fundamental”, contó Facundo.

Durante el cruce con el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Mena abrió la serie y, con una actuación notable, le ganó a Juan Pablo Ficovich por 6-2 y 6-2. “Estoy pasando días increíbles en Argentina. Vivo en Colombia y es hermoso disfrutar del día a día, de los asados, los planes, la gente, el cariño… Uno está acostumbrado a estar solo por el tour. Y poder vivir esto con tu club te hace entrar a la cancha agrandado. No soy solo yo: somos todos los que están acá apoyando”, expresó.

Aunque luego Román Burruchaga en el singles y Andrés Molteni y Federico Gómez en el dobles aseguraron la serie para el club porteño, el actual 328º del ranking ATP relató lo que significó competir con la camiseta de la institución que lo vio crecer durante la Ronda Base y Las Finales. “Fue una locura. Me encontré con gente de Temperley que no veía hace mil años, que se enteraron de que iba a jugar y vinieron. Me emocioné mucho. Yo vivía enfrente, me cruzaba y saltaba el portón. No sé cómo explicar todo lo que siento en estos días”.

El festejo de Facundo Mena
El festejo de Facundo Mena tras su victoria con el Temperley Lawn Tennis Club (Fuente: Prensa AAT)

Facundo pertenece a la camada 1992 y debutó profesionalmente en 2009. Diestro, de revés a dos manos, su físico y su drive son los pilares de su juego. En septiembre de 2022, cuando trepó al puesto 127º del mundo, alcanzó el mejor ranking de su carrera. Además, disputó la qualy de los cuatro Grand Slams en singles —la del Australian Open en cinco oportunidades— y conquistó cuatro títulos en el circuito Challenger.

Sin embargo, Mena guarda un deseo dirigido a la ATP: que el circuito tome nota del espíritu y la atmósfera que envuelven al evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT): “Estaría bueno que haya más torneos así, en equipo, para los jugadores que estamos más atrás en el ranking”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoInterclubesAATFacundo MenaDeporte-argentino

Últimas Noticias

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

La Liga de Primera División AAT vivió una jornada determinante en el Círculo de la Fuerza Aérea, donde ambos equipos repitieron sus triunfos y sellaron su clasificación al duelo decisivo del sábado

Asociación Deportes Racionales y Ferro

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

Con apenas 19 años, la esperanza del tenis femenino nacional se metió en la clasificación del Australian Open. “De chiquita lo veía por la tele y soñaba con estar”, le dijo a Infobae

Tras un nuevo salto en

El renacer de Federico Gómez, entre la sonrisa de fin de año y las batallas internas: “Callarme me estaba haciendo peor”

Meses atrás, a través de una carta, el Bombardero había pedido ayuda debido a una fuerte depresión. Hace unos días cerró la temporada con un título en Chile y habló con Infobae sobre su pelea

El renacer de Federico Gómez,

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

Con el regreso de la competencia al Círculo de la Fuerza Aérea, quedaron definidos los equipos que pelearán por un lugar en la instancia decisiva del certamen, en una jornada repleta de figuras y grandes partidos

Jornada clave en Las Finales:

Challenger Tour: la puerta de entrada a la élite del tenis que vio brillar a los argentinos en 2025

El país quedó segundo en la suma de títulos en individuales y dobles, solo por detrás de Estados Unidos. La cifra de torneos de esta categoría que se jugaron en el país fue récord.

Challenger Tour: la puerta de
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

Aviones militares de EEUU volaron

Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

De creador del término “dinosaurio” a rival de Darwin: quién fue Richard Owen y por qué su legado transformó a la ciencia victoriana

La Unión Europea aprobó el bloqueo indefinido de USD 228.000 millones en activos rusos para la reconstrucción de Ucrania

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google