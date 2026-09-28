El gobierno de Kicillof no descarta una foto con Milei durante la visita del Papa, pero reclama los fondos adeudados

La crisis por la inundación en Bahía Blanca fue la última foto entre Milei y Kicillof

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El gobierno de Axel Kicillof no descartó que el gobernador coincida con el presidente Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, afirmó que no existen objeciones a un cruce institucional, aunque aclaró que los actos por la gira papal no serán el ámbito para discutir los reclamos pendientes de la Provincia ante la Nación.

“Respecto de una posible foto con Milei, nosotros no tenemos ningún problema”, sostuvo Bianco este lunes desde la Sala de Conferencias de la Gobernación provincial en La Plata, al ser consultado sobre un acercamiento Milei-Kicillof.

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El funcionario explicó que Kicillof participará en las actividades que se acuerden con el Vaticano y señaló que la administración bonaerense ya trabaja en la organización junto con el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Asesores del Gobernador. De hecho, el propio Bianco mantuvo una reunión multidistrital en la que también participó la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de ordenar la logística ante la llegada del Papa.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco

Javier Milei y Axel Kicillof coincidieron por primera vez el 19 de diciembre de 2023, cuando el Presidente recibió en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al entonces jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; volvieron a participar de una convocatoria nacional el 8 de marzo de 2024, en una reunión con mandatarios provinciales organizada en la Casa Rosada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos; y el 12 de marzo de 2025 coincidieron en Bahía Blanca, durante la emergencia provocada por el temporal e inundación del 7 de marzo, cuando Milei recorrió la ciudad y Kicillof encabezaba el operativo de asistencia de la provincia.

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La agenda de León XIV incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En ese marco, el Gobierno nacional decretó un feriado nacional para el 9 de noviembre y estableció jornadas no laborables diferenciadas en los distritos que el pontífice visitará durante su estadía.

La posibilidad de una coincidencia entre Kicillof y Milei surge en una agenda que tendrá actos oficiales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores. El presidente recibirá al Papa el domingo 8 de noviembre en la Casa Rosada, luego de su llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

La Provincia prepara su participación en las actividades con el Vaticano

Bianco aseguró que el Ejecutivo bonaerense tiene previsto intervenir en todas las instancias que se definan con las autoridades eclesiásticas. “El gobernador va a participar en todas las actividades”, afirmó al referirse a las negociaciones abiertas para cerrar el cronograma.

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Según explicó, la Provincia articula el operativo con el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Jefatura de Asesores, que concentra las cuestiones relacionadas con los cultos religiosos. El dispositivo deberá contemplar la llegada de peregrinos y la coordinación de las actividades previstas en territorio bonaerense, entre ellas la misa que León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Kicillof con el intendente de Luján, Leo Boto en la basílica donde el Papa dará una multitudinaria misa

La recorrida del Papa comenzará el 8 de noviembre. Tras aterrizar a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay, visitará el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín. Luego se reunirá con Milei en la Casa Rosada y participará de un acto en el Palacio Libertad con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. Luego, el lunes 9 de noviembre, el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Ahí participará el gobernador bonaerense. Seguidamente, presidirá a las 11:30 una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín y participará de vísperas en la Catedral Metropolitana.

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Mientras tanto, el Gobierno nacional formalizó el cronograma de feriados mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito ante la magnitud de los eventos previstos.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la misa en Palermo. El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, donde el Papa celebrará una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. El miércoles 11 será jornada no laborable solo en la provincia de Buenos Aires, debido a la misa de cierre en Luján que prevén en el gobierno provincial será multitudinaria.

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Además, el decreto firmado por Milei creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá como objetivo planificar, articular y conducir las tareas necesarias para el desarrollo de la gira apostólica. Estará encabezado por un funcionario con rango de secretario, que ejercerá el cargo ad honorem, y tendrá vigencia de hasta 12 meses.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20 mil voluntarios para colaborar con el operativo. Según informó, ya había alrededor de 14 mil inscriptos. También anticipó que quienes participen tendrán acceso gratuito a la red SUBE durante los días de la visita.

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“Más allá de lo que cada uno piensa sobre el Presidente, es un presidente constitucional en un sistema democrático votado por el pueblo”, sostuvo Bianco. Pese a mostrar predisposición ante un eventual encuentro con Milei, el ministro de Gobierno bonaerense diferenció una posible aparición compartida en una ceremonia de una reunión formal entre los gobiernos nacional y provincial. “Ese no va a ser el contexto para tener una reunión de gestión de trabajo”, remarcó. Recordó que Kicillof pidió públicamente “cinco o seis veces” una audiencia con Milei. También afirmó que él mismo solicitó una reunión con su par nacional, Diego Santilli, para revisar asuntos vinculados con la administración de la Provincia.

Santilli con los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca)

A la par, 13 gobernadores de distintas provincias y buena sintonía con el gobierno nacional se preparan para participar de la Argentina Week París. Como contó Infobae, los mandatarios que formarán parte de la comitiva son: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). La Casa Rosada buscará, entre otros puntos, regresar de la gira con la garantía de que los gobernadores se moverán en el Congreso para eliminar las PASO.

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Mientras, en Buenos Aires, el ministro de Gobierno volvió a cuestionar los recortes dispuestos por la Nación y aseguró que el Gobierno nacional le debe a Buenos Aires $28,4 billones. El reclamo por esos recursos forma parte de la agenda que el Ejecutivo provincial pretende discutir con la Casa Rosada desde la primera etapa de la gestión de Javier Milei. Una pretensión que, de momento, es infructuosa.