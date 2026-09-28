Sin reservas, sin protocolos y con Nicaragua sin poder abastecer a sus vecinos: la fractura del modelo agrícola centroamericano

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 del agricultor Felícito Marroquín recogiendo manía (maní) de una cosecha perdida debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). "De la venta de la manía compramos el maíz y el frijol que comemos. La milpa se seca rápido y la manía le hace más 'gancho' (oposición) a la sequía, pero este año no sacamos nada", relata Marroquín a EFE tras perder más de 15.000 quetzales (unos 1.930 dólares) que invirtió en la siembra. EFE/ Alex Cruz

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El frijol nicaragüense que llega a los mercados salvadoreños ilustra el problema de fondo: Centroamérica integró sus mercados agrícolas, pero no construyó los mecanismos para proteger esa integración cuando la crisis golpea a todos los proveedores al mismo tiempo. Así lo plantea un análisis publicado por Divergentes, medio centroamericano de periodismo.

El actual episodio de El Niño funciona como prueba de estrés para todo el modelo regional. La sequía deja al descubierto una contradicción que hasta ahora permanecía oculta: los seis países comercian como un solo bloque, pero responden a las crisis como si fueran economías aisladas.

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El comercio regional pasó del 7% al 30% en seis décadas

El intercambio intrarregional representaba apenas el 7% de las exportaciones de la zona en 1960. Hoy esa proporción ronda el 30%, según el análisis de Divergentes.

La cifra convirtió al propio mercado regional en uno de los principales destinos de las exportaciones centroamericanas. Ningún país produce ya de forma aislada: la disponibilidad de frijol en Costa Rica depende de lo que ocurra en Nicaragua, y los precios del maíz en Honduras no responden solo a la cosecha hondureña.

¿Por qué El Niño afecta más a Centroamérica que sequías anteriores? Porque los países que tradicionalmente compensaban las pérdidas de sus vecinos también están golpeados esta vez.

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El frijol nicaragüense domina actualmente el mercado hondureño debido a la alta demanda. (FOTO: Blogs UNAH)

El mecanismo de respaldo regional se debilita justo cuando más se necesita, y eso convierte una sequía localizada en un problema de toda la cadena de suministro.

Nicaragua, el proveedor que ya no puede sostener a la región

El caso del frijol resume la fragilidad del sistema. Nicaragua ha ejercido durante años el papel de principal proveedor regional del grano y compensaba los déficits que aparecían en otros mercados.

El mecanismo de acción temprana ya opera en El Salvador, Guatemala y Colombia, con medidas para más de 22.000 personas, incluidas transferencias monetarias, agua potable e insumos agrícolas para cultivos y ganado (Foto archivo, cortesía FAO)

Ese respaldo ya no puede darse por seguro. Cuando el país que suele cubrir la escasez enfrenta las mismas limitaciones que sus compradores, la interdependencia deja de operar como ventaja y se transforma en vulnerabilidad compartida, señala Divergentes.

El fenómeno no se limita al frijol. La presión alcanza también a los granos básicos, el café, el ganado y los lácteos, con efectos que llegan hasta las cadenas de procesamiento, los exportadores y los consumidores finales.

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ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra a agricultores trabajando en cultivos de melones en El Jícaro (Guatemala). Sin cosechas y sin agua en los pozos, ni en los agujeros artesanales recubiertos con plástico negro donde intentan recolectar la poca lluvia residual, a los habitantes de estas aldeas solo les queda como salida de emergencia emplearse por días bajo el sol sofocante en las fincas productoras de melón. EFE/ Alex Cruz

Instituciones para comerciar, no para enfrentar la escasez

El diagnóstico central del análisis es directo: la región construyó instituciones para mover mercancías, pero no para administrar crisis alimentarias compartidas. No existe una reserva estratégica regional de alimentos ni protocolos para coordinar políticas de emergencia entre gobiernos.

Ante ese vacío institucional, los incentivos políticos empujan en sentido contrario a la cooperación. Cada gobierno enfrenta la presión de proteger primero a sus propios consumidores y productores, lo que abre la puerta a restricciones de exportación, trabas administrativas o medidas sanitarias con fines proteccionistas.

Estas decisiones no responden necesariamente a una intención de perjudicar a los países vecinos. Surgen de gobiernos que actúan según incentivos nacionales mientras el problema opera a escala regional, según describe el medio.

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Un ganadero observa con preocupación sus campos de maíz secos y su ganado en medio de una severa sequía en Centroamérica, evidenciando el impacto devastador del cambio climático en la agricultura y ganadería regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo climático se convierte en riesgo empresarial

Para las compañías que operan en la región, la crisis agrícola trasciende la pérdida de cosechas. Implica mayores costos de materias primas, interrupciones logísticas, volatilidad de precios y cambios regulatorios difíciles de anticipar.

Divergentes plantea una batería de medidas pendientes: un sistema regional de alerta temprana que combine datos climáticos, productivos y comerciales, reservas coordinadas de maíz y frijol, protocolos que limiten las restricciones comerciales unilaterales en emergencias y mecanismos de financiamiento que actúen antes de que la pérdida agrícola derive en inflación y conflictividad social.

Nada de esto requiere una integración política profunda ni una nueva burocracia regional. Exige, según el planteamiento, reconocer que la realidad económica ya se integró y que las instituciones deben ponerse a la altura de esa realidad.

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El fenómeno de El Niño provocará un aumento de 0.5°C a 1.0°C y sequía en Centroamérica, afectando recursos hídricos, agricultura, energía y salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pregunta que va más allá de los alimentos

La misma tensión que hoy aparece en el sector agrícola se repetirá, advierte el análisis, en la gestión del agua, la energía, las telecomunicaciones y la infraestructura logística. Los riesgos contemporáneos no respetan fronteras, pero las herramientas para administrarlos siguen atadas a ellas.

La sequía actual terminará, como terminaron las anteriores. Pero los fenómenos climáticos extremos seguirán siendo más frecuentes y la volatilidad internacional seguirá presionando la seguridad alimentaria de la región.

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA EL NIÑO EL JÍCARO (GUATEMALA), 16/09/2026.- Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra a Jesús Rodríguez sosteniendo maíz que no se dio en su totalidad debido a la sequía en El Jícaro (Guatemala). Las condiciones de vida en las comunidades de El Jícaro empeoran debido a la falta de vías de acceso, ya que para llegar a las comunidades hay que atravesar cauces de ríos completamente secos y caminos de piedra donde solo es posible transitar a caballo o en vehículos de doble tracción. EFE/ Alex Cruz

La pregunta de fondo, plantea Divergentes, no es cómo responder a este episodio puntual de El Niño. Es si Centroamérica está dispuesta a construir mecanismos permanentes para gestionar vulnerabilidades que ya comparte, o si seguirá funcionando como mercado común solo cuando conviene y como seis economías separadas cuando llegan los riesgos.

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La integración económica de la región ya es un hecho consumado. Lo que queda pendiente, según el medio, es decidir si esa integración tendrá una gobernanza a la altura o si Centroamérica esperará a la próxima crisis para recordar, una vez más, que el mercado llegó antes que las instituciones.