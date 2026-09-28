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Epic Games confirma crossover entre Fortnite y Five Nights at Freddy’s para halloween

Fortnitemares comenzará el 1 de octubre, aunque el crossover podría llegar después del inicio

Fortnite presenta un nuevo tráiler.
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Epic Games confirmó el crossover entre Fortnite y Five Nights at Freddy’s para Fortnitemares, el evento de Halloween del battle royale que comenzará el 1 de octubre. El tráiler oficial muestra a los animatrónicos creados por Scott Cawthon dentro de la isla, con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy como protagonistas, además de elementos relacionados con la pizzería de Freddy Fazbear. La fecha exacta de lanzamiento del contenido todavía no fue anunciada.

Qué muestra el tráiler oficial

El avance presenta a los cuatro animatrónicos clásicos sobre el escenario de la pizzería. Freddy aparece con su micrófono, Bonnie toca la guitarra y Chica lleva su característico cupcake. Foxy también forma parte del grupo, con su garfio como uno de los elementos asociados al personaje.

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La secuencia anticipa que la colaboración incluirá skins, es decir, apariencias cosméticas utilizadas para cambiar el aspecto del jugador sin alterar las mecánicas de la partida. También se observan mochilas, herramientas de recolección y lo que parece ser un gesto realizado sobre el escenario.

La pizzería de Freddy Fazbear tendrá presencia dentro del crossover, aunque Epic Games todavía no aclaró si será una ubicación completa en el mapa, parte de una experiencia temporal o solamente un escenario relacionado con los cosméticos. El edificio ya había generado especulaciones entre los jugadores, que señalaron una construcción de la isla con una estética compatible con la franquicia de terror.

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Fortnitemares distribuirá sus contenidos durante octubre. Por ese motivo, el comienzo del evento el 1 de octubre no garantiza que los animatrónicos aparezcan ese mismo día. Epic Games suele incorporar sus colaboraciones de Halloween de manera escalonada.

Los cosméticos conocidos de cada animatrónico

La información disponible hasta el 27 de septiembre permite anticipar parte de los objetos de cada personaje. La lista combina elementos visibles en el tráiler con otros asociados al lote, pero la tienda completa todavía no fue presentada oficialmente.

Freddy tendría una skin con variante withered, nombre utilizado para los diseños deteriorados de Five Nights at Freddy’s 2. Su contenido incluiría una mochila con dos bombillas, zapatillas temáticas y un pico con forma de micrófono, visible durante el avance.

Bonnie también contaría con una variante withered y una mochila que incorpora su guitarra. El instrumento podría funcionar como herramienta de recolección, aunque ese uso todavía no fue detallado. Chica recibiría su propia apariencia deteriorada, una mochila con el cupcake y un pico basado en ese accesorio.

La skin de Foxy está prevista junto con un pico con forma de garfio. Todavía no está claro si tendrá estilos alternativos o una mochila propia. Entre los contenidos adicionales figura un cosmético para vehículos SUV, pero tampoco se conoce su diseño final.

La música de los videos abrió otra posibilidad: la incorporación de pistas de improvisación de The Living Tombstone, grupo responsable de algunas de las canciones creadas por fans más conocidas de Five Nights at Freddy’s. La presencia de esa música en los avances funciona como indicio, pero las pistas no fueron confirmadas como artículos de la tienda.

Fortnitemares
Fortnitemares

De los rumores a la confirmación de Epic Games

La colaboración acumuló rumores durante años. En 2024, el calendario por el aniversario de Five Nights at Freddy’s generó especulaciones sobre una llegada a Fortnite, pero el anuncio terminó siendo un cruce con Dead by Daylight. Esta vez, la confirmación proviene directamente de la cuenta oficial del battle royale y está acompañada por un tráiler.

Durante las semanas anteriores al anuncio, filtradores reportaron archivos relacionados con la franquicia dentro de Rocket League. Al mismo tiempo, la comunidad examinó el mapa de Fortnite y vinculó uno de sus edificios con una posible pizzería para animatrónicos. Esas pistas ganaron peso después de la publicación del video oficial.

Los jugadores ya habían recreado Five Nights at Freddy’s mediante el modo creativo de Fortnite desde 2023. Esas experiencias hechas por la comunidad permitían reproducir parte de la dinámica de vigilancia y supervivencia antes de que Epic Games cerrara un acuerdo oficial para incorporar los personajes.

El crossover estará disponible dentro de Fortnite, incluida su versión para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Epic Games aún debe publicar el contenido definitivo del lote, sus precios y el día en que Freddy, Bonnie, Chica y Foxy llegarán a la tienda durante Fortnitemares.

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