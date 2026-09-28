‘EA Sports FC 27′ vende bien, aunque decepciona a parte de sus jugadores en Steam

Una jugadora con el número 12 sostiene un balón en el campo durante una representación del videojuego EA Sports FC 27. (EA Sports FC 27)

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EA Sports FC 27, la nueva entrega anual de fútbol de Electronic Arts, salió el 25 de septiembre en todas las plataformas y quedó por debajo de los 100.000 jugadores simultáneos durante sus primeros días en Steam. El título alcanzó un pico de 95.985 usuarios en la tienda de PC y recibió una acumulación masiva de críticas negativas, conocida como review bombing, que llevó su calificación general a Variada pese a mantenerse entre los juegos más vendidos.

Un estreno por debajo de las entregas anteriores

Los datos recopilados por SteamDB muestran que el debut fue ligeramente inferior al de las ediciones recientes. EA Sports FC 25 comenzó con 110.026 jugadores simultáneos, mientras que EA Sports FC 26 registró 100.283 durante su lanzamiento. La nueva entrega, en cambio, llegó a 95.985 en sus primeros días.

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La comparación con EA Sports FC 24 requiere una precisión: su máximo de 107.359 usuarios no ocurrió durante el estreno, sino en enero de 2024. También hay una diferencia considerable entre el debut y el récord posterior de EA Sports FC 26, que alcanzó 160.728 jugadores en julio de 2026, durante las fechas de la final de la Copa Mundial de Fútbol ganada por España.

En el momento registrado por las fuentes, EA Sports FC 27 tenía 26.942 usuarios conectados, frente a los 16.371 de la edición anterior. Estas cifras miden personas jugando al mismo tiempo y no equivalen a ventas totales, por lo que el resultado comercial puede ser más amplio que el pico de actividad. Aun así, el descenso llama la atención porque la cantidad general de usuarios de Steam crece cada año y el juego encabeza las listas de ventas de la plataforma.

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La principal base de jugadores de la franquicia continúa en consolas. El rendimiento en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch podría compensar la caída observada en PC, pero las fuentes no incluyen cifras de ventas o actividad para esos sistemas.

Las quejas sobre la jugabilidad y The Grounds

Gran parte de las reseñas negativas cuestiona la cantidad de cambios frente a la edición anterior. Algunos usuarios describen cada lanzamiento anual como una actualización de plantillas más que como una experiencia independiente. La frecuencia de publicación también aparece entre las críticas: los jugadores consideran que el ciclo de un año limita el tiempo disponible para introducir modificaciones profundas.

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Las quejas más concretas apuntan al funcionamiento de los pases, el nuevo sistema de defensa manual y distintos errores técnicos. En la defensa manual, el usuario debe controlar de forma más directa el posicionamiento y las acciones de los futbolistas, con menos asistencia automática. Los cambios buscaban ofrecer mayor control, pero parte de la comunidad sostiene que la ejecución actual genera movimientos imprecisos o respuestas inconsistentes.

Otra novedad discutida es The Grounds, un espacio central dedicado al multijugador en línea. Su estructura toma como referencia modos sociales como The City, de NBA 2K, y World of Chel, de NHL, donde los jugadores reúnen a sus avatares, acceden a actividades y personalizan su apariencia.

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Algunas reseñas señalan que el área disponible en The Grounds es demasiado pequeña y restringe la exploración a un espacio acotado. También hay críticas contra su sistema económico. Los atuendos para los avatares pueden conseguirse mediante progreso o con FC Points, una moneda adquirida con dinero real. Según los usuarios, comprar artículos con esos puntos resulta más conveniente que reunir la moneda entregada al jugar, lo que aumenta la dependencia de las microtransacciones.

Kylian Mbappé, vistiendo la camiseta del Real Madrid, disputa el balón rodeado por jugadores del Atlético de Madrid en una gráfica de EA Sports FC. (EA Sports FC 27)

Los cambios incluidos y la competencia disponible

Electronic Arts presentó los ajustes de jugabilidad como uno de los principales atractivos de esta edición. Entre ellos aparecen los saques de esquina dinámicos y modificaciones en las acciones de ataque y defensa. El modo Carrera de entrenador también renovó el mercado de fichajes, agregó nuevas tácticas de negociación e incorporó estadísticas generales dinámicas.

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Esos contenidos conviven con la percepción de que las diferencias entre entregas son insuficientes. La tensión resulta visible en Steam: EA Sports FC 27 figura junto a títulos como Wardogs y Dressmaker entre los más vendidos, pero su promedio de reseñas permanece en Variada. El dato muestra una fuerte demanda inicial acompañada por un nivel considerable de insatisfacción entre quienes ya jugaron.

En el género del fútbol, las principales alternativas actuales son los títulos gratuitos eFootball, de Konami, y UFL. Ninguno ha desplazado a EA Sports FC como la serie dominante en ventas y cantidad de ediciones disponibles. 2K Sports prepara un nuevo estudio que podría trabajar en un juego de fútbol, aunque ese proyecto todavía no fue anunciado formalmente y no llegaría en el corto plazo.

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