Marta Minujín sorprendió a su sobrino Juan con un Oscar casero y celebró su recorrido internacional

El divertido encuentro de Marta y Juan Minujín

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La visita de Juan Minujín al atelier de su tía, Marta Minujín, terminó con una escena que rápidamente circuló en redes sociales: la artista le entregó una estatuilla casera inspirada en los premios Oscar para celebrar el recorrido internacional del actor.

El intérprete, conocido por su trabajo en producciones argentinas y extranjeras, compartió imágenes del encuentro con la referente del arte contemporáneo. “Finalmente el Oscar. El más significativo”, escribió al mostrar el obsequio que recibió durante la visita en Buenos Aires.

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El encuentro se produjo luego de la participación de Juan Minujín en actividades vinculadas a Without Blood, la película dirigida por Angelina Jolie. En ese proyecto compartió elenco con figuras como Salma Hayek y Demián Bichir, una experiencia que amplió la presencia del actor argentino en producciones de alcance internacional.

A su regreso al país, Minujín pasó por el espacio de trabajo de su tía. La entrega de la estatuilla se integró al universo visual que caracteriza a la artista, habituada a transformar objetos cotidianos y símbolos de la cultura popular en intervenciones y acciones artísticas.

Marta Minujín sorprendió a su sobrino Juan Minujín (Instagram)

La reacción del actor puso el foco en el vínculo familiar y en el tono lúdico del gesto. La publicación sumó comentarios de seguidores y colegas, que destacaron la singularidad del reconocimiento. El “Oscar” casero funcionó como una celebración del camino profesional de Juan Minujín, sin perder el sello personal de Marta Minujín.

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Con más de seis décadas de trayectoria, Marta Minujín construyó una obra asociada a instalaciones, performances y piezas de gran escala. Entre sus trabajos más conocidos figuran El Partenón de libros, El Obelisco de pan dulce y La Torre de Babel de libros, intervenciones que dialogan con la literatura, la arquitectura y el espacio público.

La visita volvió a reunir dos trayectorias desarrolladas en campos distintos. Mientras la artista sostiene una presencia central en el arte contemporáneo argentino, Juan Minujín continúa sumando proyectos en cine y televisión, tanto en el país como en producciones internacionales.

El actor difundió el obsequio en sus redes sociales y calificó a la pieza como el premio más significativo (Instagram)

El vínculo entre Juan Minujín y Marta Minujín también tuvo una expresión editorial. En 2021, el actor impulsó un proyecto de mapas para colorear a partir de una experiencia familiar con un planisferio adquirido en Estados Unidos. La propuesta buscó recuperar el dibujo como actividad compartida y ofrecer una alternativa al tiempo frente a las pantallas.

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La iniciativa surgió después de que el intérprete advirtiera que no encontraba en la Argentina un mapa de esas características. A partir de ese interés, el proyecto se orientó a crear piezas que combinaran geografía, juego y exploración visual, con materiales pensados para chicos y adultos.

Marta Minujín le entregó a Juan Minujín una estatuilla casera inspirada en los premios Oscar durante una visita a su atelier en Buenos Aires (Instagram)

El desarrollo de la propuesta también remitió a los recuerdos de Juan Minujín con su padre, con quien dibujaba durante su infancia. Esa experiencia familiar fue uno de los puntos de partida para sostener el lugar de la ilustración y la creatividad manual en el proyecto.

Uno de los lanzamientos asociados a la iniciativa fue un mapa dedicado a la vida y la obra de Marta Minujín. La pieza propone un recorrido ilustrado por intervenciones de la artista y permite que cada usuario las coloree o las modifique a partir de su propia mirada.

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El material reúne referencias a trabajos como La Menesunda, El Partenón de libros prohibidos, El pago de la deuda externa argentina a Andy Warhol, El Obelisco de pan dulce y el Lobo Marino de alfajores, instalado en Mar del Plata. La selección vincula obras realizadas en distintos momentos de la trayectoria de Minujín y traslada su lenguaje visual a un formato de participación.

El mapa fue concebido luego de varios intentos de ambos por encontrar un proyecto en común. La elección de un soporte intervenible permitió acercar el repertorio de la artista a públicos de distintas edades mediante el dibujo y el color.

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