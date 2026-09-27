Guatemala

Guatemala y Estados Unidos retomarán mesas técnicas contra redes criminales transnacionales la próxima semana

La agenda bilateral abordará seguridad fronteriza, narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción y delitos digitales, con el propósito de compartir evidencias, vincular expedientes y formular procesos de alcance internacional entre autoridades de ambos países

Cuatro hombres con traje y corbata posan de pie frente a las banderas de Guatemala y Estados Unidos
Guatemala y Estados Unidos reanudarán mesas técnicas para investigar a las estructuras criminales transnacionales.(US Embassy Guatemala)
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Guatemala y Estados Unidos retomarán la próxima semana las mesas técnicas de cooperación para fortalecer investigaciones contra estructuras criminales transnacionales, después de la visita de una delegación de fiscales federales estadounidenses que acordó líneas de trabajo sobre narcotráfico, seguridad fronteriza, migración irregular, lavado de dinero, corrupción y ciberdelincuencia.

La delegación reunió a nueve fiscales y representantes de nueve distritos federales de Estados Unidos, además de Brian Skaret, fiscal general adjunto encargado de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense. La agenda concluyó en Guatemala, pero los equipos de ambos países continuarán las reuniones dentro de sus respectivas competencias.

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El objetivo de la visita fue ampliar la cooperación internacional frente al crimen organizado y otros delitos que atraviesan las fronteras nacionales. El Ministerio Público de Guatemala informó que las autoridades definieron áreas de coordinación para mejorar el intercambio de información y las investigaciones conjuntas.

El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna, agradeció la disposición de las autoridades estadounidenses. Sostuvo que el trabajo entre las instituciones permitirá reforzar la coordinación frente a grupos criminales con operaciones en más de un país.

Un hombre con traje, corbata y anteojos habla detrás de un podio transparente junto a dos banderas de Guatemala
Guatemala y Estados Unidos reanudarán mesas técnicas para investigar a las estructuras criminales transnacionales.(Diario de Centroamérica)

<b>Una agenda contra redes criminales transnacionales</b>

Las conversaciones incluyeron la seguridad fronteriza, el narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes. También abordaron el lavado de dinero, la corrupción, la ciberdelincuencia en redes sociales y otras actividades asociadas con estructuras delictivas transnacionales.

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La próxima ronda de mesas técnicas buscará avanzar sobre esos temas tras el cierre de la visita. El Ministerio Público señaló que la cooperación se mantendrá dentro del marco de la ley, con respeto por la soberanía nacional y las atribuciones de cada organismo participante.

La representación estadounidense incluyó a Ryan R. Raybould, del Distrito Norte de Texas; Jay R. Combs, del Distrito Este de Texas; Aaron F. Reitz, del Distrito Sur de Texas; Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas; y Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona.

También participaron Ryan Ellison, primer fiscal federal adjunto del Distrito de Nuevo México, y John Sarcone, primer fiscal federal adjunto del Distrito Norte de Nueva York. La comitiva sumó a C. John Grivner, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de Florida, y a Victor White, fiscal federal ejecutivo adjunto del Distrito Sur de California.

Los representantes de Texas procedieron de sus cuatro distritos federales: Norte, Este, Sur y Oeste. La delegación incorporó además funcionarios de Arizona, Nuevo México, Nueva York, Florida y California.

Un hombre habla en un podio junto a las banderas de Guatemala y de Estados Unidos, personas sentadas en traje y arreglos florales
Guatemala y Estados Unidos reanudarán mesas técnicas para investigar a las estructuras criminales transnacionales. (Ministerio Público de Guatemala)

Fiscales de nueve distritos federales en Guatemala

La presencia de funcionarios de distintos distritos federales permitió reunir competencias vinculadas con regiones fronterizas y con jurisdicciones de diversos puntos de Estados Unidos. La participación de Skaret añadió la representación del área de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

El Ministerio Público afirmó que la continuidad de las reuniones forma parte de su estrategia para fortalecer la investigación y la persecución penal del crimen organizado. La institución incluyó en ese objetivo la lucha contra toda forma de criminalidad y la narcopolítica.

La cooperación prevista contempla el intercambio de información entre Guatemala y las instituciones estadounidenses. Esa coordinación estará orientada a investigaciones sobre organizaciones que operan más allá de las fronteras y actividades ilícitas vinculadas con esas redes.

Las mesas técnicas se reanudarán la próxima semana con equipos del Ministerio Público y de las instituciones de Estados Unidos. La agenda conjunta mantendrá los temas definidos durante la visita de la delegación federal.

Un hombre en traje habla tras un atril con el escudo del Ministerio Público de Guatemala ante un grupo de personas sentadas
Un orador pronuncia un discurso desde un atril con el emblema del Ministerio Público de Guatemala frente a varias autoridades e invitados. (US Embassy Guatemala )

Fiscal de Estados Unidos Brian Skaret, advierte que no habrá refugio seguro para las redes criminales transnacionales

En un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Brian Skaret, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, advirtió en Guatemala que habrá “tolerancia cero” y “absolutamente ningún refugio seguro” para las organizaciones criminales que amenacen a comunidades estadounidenses. El mensaje acompañó una visita de fiscales federales y agentes especializados destinada a reforzar las investigaciones, las extradiciones y el rastreo de recursos ilícitos antes de que esas redes extiendan sus operaciones hacia Estados Unidos.

La delegación reunió por primera vez en Guatemala a cinco fiscales federales designados por el presidente Donald Trump y a fiscales principales de nueve distritos federales estadounidenses. También participaron altos funcionarios de la División Penal del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

La visita buscó afianzar la coordinación bilateral contra cárteles, traficantes de migrantes y personas, redes de lavado de dinero y estructuras que facilitan sus actividades. Las autoridades estadounidenses plantearon que la persecución no se limitará a quienes ejecutan delitos, sino que alcanzará a facilitadores, protectores y políticos vinculados al narcotráfico.

Una estrategia centrada en las fronteras y el dinero ilícito

Las organizaciones criminales aprovechan las fronteras como corredores para sus operaciones, mientras que los fiscales de ambos países las consideran espacios de cooperación. Skaret afirmó que investigadores estadounidenses y guatemaltecos compartieron pruebas, conectaron causas judiciales y siguieron el rastro del dinero para localizar a prófugos y llevarlos ante la justicia.

“Los criminales ven las fronteras como una oportunidad. Los fiscales, en cambio, miran esas mismas fronteras y ven socios”, sostuvo el funcionario. Añadió que la estrategia apunta a perseguir a las redes cerca de los territorios donde operan, antes de que “el daño llegue a nuestras comunidades”.

El trabajo conjunto contempla la preparación de expedientes que podrían ser juzgados en tribunales estadounidenses. Entre sus objetivos figuran ampliar la cantidad de causas penales, elevar su solidez probatoria, acelerar las extradiciones y consolidar alianzas entre autoridades de distintos países.

“Y eso significa más casos, mejores casos, extradiciones más rápidas y alianzas internacionales más sólidas”, señaló Skaret. La advertencia abarca a organizaciones que actúan en todo el hemisferio occidental y que representan amenazas para Guatemala, Estados Unidos y otros países de la región.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió las declaraciones del funcionario el viernes por la noche a través de su cuenta oficial en X. En el video, Skaret remarcó que Washington mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a las estructuras delictivas transnacionales.

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