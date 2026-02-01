Deportes

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera para ver el encuentro entre Boca y Newell’s

Willem Dafoe, quien está de visita en el país para promocionar su película The Souffleur, observó el duelo entre el Xeneize y la Lepra desde uno de los palcos

El reconocido actor de Hollywood aprovechó su visita al país para visitar el estadio del Xeneize

El reconocido actor estadounidense Willem Dafoe aprovechó su estadía en Argentina para visitar La Bombonera. La estrella de Hollywood dijo presente en el estadio del Xeneize en uno de los palcos para disfrutar el encuentro entre Boca Juniors y Newell’s por la tercera jornada del Torneo Apertura. El artista se encuentra en Buenos Aires por el estreno de The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki.

La transmisión oficial del partido entre el equipo dirigido por Claudio Úbeda y la Lepra rosarina capturó a Willem Dafoe en un palco. El actor, de 70 años, es conocido en la escena del cine por múltiples papeles. Entre los más destacados se encuentran el Duende Verde (Norman Osborn) en Spider-Man, el sargento Elias en Platoon, y sus roles en The Lighthouse, La última tentación de Cristo, The Florida Project y Pobres criaturas.

Willem Dafoe miró el partido
Willem Dafoe miró el partido con la camiseta titular de Boca Juniors

Noticia en desarrollo...

Willem DafoeBoca JuniorsNewell'sTorneo AperturaLiga Profesional de Fútbol

