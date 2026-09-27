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Juana Viale volvió a lucirse al reemplazar a Mirtha Legrand y le dedicó unas sentidas palabras: "No se lo pierde"

En una nueva emisión del programa de la icónica conductora, su nieta mostró su look diseñado por Evangelina Bomparola y, además, aprovechó para referise a ella frente a las cámaras

Con un conjunto blanco de crepe, Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, y sorprendió a los televidentes al presidir su icónica mesaza (La Noche de Mirtha – El Trece)
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Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei, Juana Viale volvió a ponerse al frente de su histórica mesa televisiva. La conductora tomó nuevamente el lugar de su abuela en la emisión del sábado por la noche de La Noche de Mirtha (El Trece) y combinó la conducción del programa con uno de los momentos que ya forman parte de su sello: la presentación de su look frente a las cámaras. Esta vez, además, aprovechó el inicio de la emisión para enviarle un mensaje afectuoso a la diva, que siguió el programa desde la clínica.

Con aplausos del público y su habitual energía, Juana ingresó al estudio y saludó a quienes estaban del otro lado de la pantalla. “¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? ¿Les gusta?”, expresó. “Último fin de semana de septiembre ya, así que hice asistencia perfecta. Me tuvieron en su casa sábado y domingo. Mañana vamos a estar, así que no se pierdan”, anunció.

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Después, la conductora habló de la salud de Mirtha y le dedicó unas palabras frente a la cámara. “Y la abuela, que está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, contó. Con una sonrisa, agregó: “Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?”. Luego volvió a saludarla y precisó que la diva observaba la emisión desde el Sanatorio Mater Dei. “Un besito muy grande a ella que está ahí desde la clínica viéndonos”, dijo.

Juana Viale volvió a lucir un diseño de Evangelina Bomparola y aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a su abuela (Imagen Ilustrativa Infobae)
Juana Viale volvió a lucir un diseño de Evangelina Bomparola y aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a su abuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sucede cada vez que ocupa la conducción del ciclo, Juana también reservó unos minutos para explicar en detalle la ropa que eligió para la noche. La conductora lució un pantalón de crepé de seda vegetal combinado con un top asimétrico, un diseño que incluyó un escote con lazo y un pañuelo irregular incorporado a la prenda. “Es espectacular, es como un pañuelito, pero está enganchado en la remera. No se te pierde el pañuelo, muchachos, muy bien”, describió, con el tono descontracturado que suele utilizar al presentar sus atuendos.

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Viale también destacó el cinturón que completó la propuesta y se detuvo en la autoría del conjunto. “Y un cinturoncito también ahí que se ve muy lindo, muy bonito. Esto es obra y creación de la señora Evangelina Bomparola”, explicó.

Juana Viale conduce La Noche de Mirtha
La conductora volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y sorprendió con un look total-white (Prensa de Juana Viale)
Juana Viale conduce La Noche de Mirtha
Juana Viale tomó el lugar de Mirtha, presentó su look y contó que la diva siguió el programa desde la clínica ((Prensa El trece))
Juana Viale conduce La Noche de Mirtha
“La abuela está mejorando muy bien”: el afectuoso mensaje de Juana Viale para Mirtha Legrand ((Prensa El trece))
Juana Viale conduce La Noche de Mirtha
Mientras Mirtha Legrand se recupera, Juana Viale sostuvo la conducción de la tradicional mesa televisiva ((Prensa El trece))

En ese sentido, también nombró a quienes estuvieron a cargo de su peinado y su maquillaje. “Y me peinó Juan Fojo que me hizo un medio recogido con trenza, con batido, con batidos de coco”, bromeó mientras cantó parte de la frase y provocó risas en el estudio. “Con todo”, completó. Después mencionó a Cris Sepúlveda, quien realizó su maquillaje con delineados en tonos negros y marrones.

“Estoy fresca esta noche maravillosa. Me vine, dormí, descansé. Hoy no hice nada para venir acá, para regalarles este programa a todos ustedes”, comentó Juana, fiel a su estilo espontáneo. Antes de continuar con la emisión, también invitó a la audiencia a seguir las redes sociales del programa.

El vínculo de Juana con la moda también quedó reflejado en la edición del domingo anterior, cuando volvió a ocupar el lugar de Mirtha en el tradicional almuerzo. Con el comienzo de la primavera como referencia, la conductora saludó a la audiencia y habló sobre el cambio de estación. “¡Hola, hola! Yo pensé que la estábamos ensayando toda la situación. ¿Cómo están en sus casas?”, expresó mientras avanzó por el estudio.

Luego presentó el conjunto que eligió para esa emisión. “Mi vestuario maravilloso que tengo hoy, que es un top en crepé de seda colorada con lazos fucsia, con un lazo fucsia”, describió. Mientras la cámara registró el diseño, señaló los detalles que componían la propuesta: “Y un pantalón al tono con tajo y volados que me parece cancherísimo este look”.

Para una nueva entrega de su ciclo dominical, Juana Viale apostó por un conjunto a puro rojo y fucsia (Almorzando con Juana – El Trece)

Como también ocurrió durante la emisión del sábado, la conductora mencionó a los integrantes de su equipo de estilismo. “Me peinó Juan Fojo, que me hizo un semirecogido, media cola. Y me maquilló Cris Sepúlveda. Hicimos un esfumadito rosado”, explicó, entre las dificultades propias del relato en vivo y sus comentarios sobre el resultado final.

Entre la conducción, los mensajes para Mirtha y la presentación de sus looks, Juana Viale volvió a ocupar la mesaza con su estilo personal mientras su abuela continúa con su recuperación. La conductora mantuvo así la continuidad de los programas del fin de semana y volvió a mostrar la combinación de espontaneidad, humor y moda que caracteriza sus apariciones en pantalla.

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