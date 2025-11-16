Johnny Depp asistió al partido de Boca en La Bombonera junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez: el video

Johnny Depp asistió al partido de Boca junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez (Video: ESPN Argentina)

Johnny Depp continúa de visita en la Argentina y este domingo sorprendió al público del país al disfrutar como un hincha más el ambiente futbolístico de La Bombonera, como parte del público que fue a ver jugar a Boca Juniors y Tigre.

El actor apareció en un palco acompañado por su amigo Corcho Rodríguez y por Verónica Lozano, manteniendo su característico estilo: boina, campera de cuero y anteojos de sol de montura gruesa. Allí fue captado por los miles de fanáticos, como de las transmisiones de ESPN y TNT Sports, que destacaron su aparición en el partido.

La presencia de celebridades en el estadio no pasó inadvertida durante estos días, después del eco mediático por la visita de Dua Lipa al Superclásico la semana anterior y de Noel Gallagher de Oasis, quien visitó la cancha xeneize este viernes, luego de visitar en el Cementerio de la Recoleta la tumba de Eva Perón.

Luego de seis días en Argentina, periodo durante el cual se generó expectativa sobre su agenda en el país, la estrella de Piratas del Caribe y El joven manos de tijeras no quiso dejar de disfrutar de un día de una gran pasión argentina.

Un día antes el actor disfrutó de una cena en el hotel Faena Buenos Aires en donde improvisó una intervención musical junto a Jorge “Corcho” Rodríguez en The Library Lounge, el club del hotel conocido por su ambiente íntimo. El actor, quien se encuentra en Argentina para presentar “Modigliani, tres días en Montparnasse”, se entregó por completo al disfrute y la camaradería que marcó la noche.

La jornada, lejos de limitarse a lo ceremonial, sumó un giro inesperado después de la comida principal en el restaurante El Mercado. Allí, Depp compartió mesa con personalidades como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier, según relataron asistentes del encuentro. El actor se mostró especialmente cercano al personal del establecimiento, aceptando retratarse con varios de los empleados, quienes manifestaron gratitud y entusiasmo por la cordialidad de Depp.

Transcurrida la cena, el grupo se trasladó al salón The Library Lounge, donde la atmósfera, acompañada de cócteles y conversación distendida, dio paso a la espontaneidad artística: Depp y Rodríguez tomaron sendas guitarras y comenzaron una sesión de música improvisada, elevando el ánimo colectivo. Apenas unos minutos después, María Campos se sumó con su voz para interpretar el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”, suscitando una reacción genuina entre los presentes. La participación activa de Depp y Rodríguez resaltó la afinidad del actor por la música y reforzó el carácter único de la velada.

La presencia de Depp en el país, motivada por el lanzamiento de su segundo largometraje como director, generó desde el inicio notable expectativa entre el público argentino. Su agenda incluyó, además de la premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse, una masterclass en la ciudad de La Plata junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, quien encarna al célebre pintor en la película. Durante este evento, el intendente Julio Alak le otorgó a Depp la distinción de “Visitante Ilustre”, propiciando otra jornada de gran afluencia y fervor popular en la emblemática Plaza Moreno.

Al referirse a su paso por Buenos Aires en una entrevista exclusiva con Infobae, Depp no dudó en destacar la calidad humana y el legado cultural local: “Me encanta la cultura, la tradición, la pasión por la artesanía. Buenos Aires tiene una energía especial. La dulzura y el afecto de la gente son únicos”, aseguró el ganador del Oscar.

En relación a su nuevo filme y a la figura de Amedeo Modigliani, el director explicó su conexión con el artista: “La conexión que siento con alguien como Modigliani tiene que ver con su intensidad, su hambre, su pasión, su necesidad de superarse. Creo que estaba frustrado intentando hacerlo como artista. Amo el hecho de que haya venido de la nada, de ningún lugar. Nunca vendió una pintura durante su vida, aunque rompía todas las reglas y hacía trabajos históricos. Es fascinante: no podía vender una pintura en vida, y ahora no se consigue una por menos de 200 millones”, describió Depp.