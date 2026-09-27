Histórico: el tenis argentino ganó ocho medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi consiguieron medallas para el tenis nacional (Crédito: Gustavo Villordo)

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El tenis argentino tuvo una destacada actuación en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe, disputados sobre las canchas de polvo de ladrillo del Hipódromo Óvalo, ubicado en el corazón del Parque Independencia de Rosario, con un total de ocho medallas.

La delegación nacional consiguió quedarse con los tres lugares del podio en singles masculino: Lautaro Midón se consagró campeón y ganó la medalla de oro, Juan Manuel La Serna obtuvo la de plata y Luciano Ambrogi alcanzó la de bronce. Además, Jazmín Ortenzi se quedó con la de plata y Luciana Moyano con la de bronce en singles femenino.

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La final de caballeros la disputaron dos de las grandes promesas del tenis nacional. Midón, ocupa el puesto 197 del escalafón mundial, mientras que La Serna (280°) hace una semana fue sparring del equipo argentino de Copa Davis que derrotó a Turquía como local en Neuquén por 3-1, por el Grupo Mundial I.

El duelo entre dos grandes amigos quedó en manos del correntino, que venció al catamarqueño en sets corridos por 6-3 y 6-2. “Es la primera vez que gano una medalla de oro individual. Siempre había perdido las finales y siento que hoy me saqué una espina. Es una felicidad absoluta. Es muy lindo que los Juegos se hayan podido hacer acá, en Argentina. Además, tuve la posibilidad de que vinieran mi familia y gente de Corrientes a apoyarme”, fueron las palabras del flamante campeón.

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Cabe destacar que los finalistas del singles masculino de los Juegos Suramericanos, Midón y La Serna, también fueron los dos primeros ganadores de la Beca Galperin al Mérito, cuya primera edición, realizada en 2025, premió a los tenistas argentinos menores de 22 años que más puntos ATP sumaron en torneos internacionales disputados en el país. Midón terminó en el primer lugar, con 110 puntos, y recibió 60.000 dólares, mientras que La Serna fue segundo, con 53 unidades, y obtuvo 40.000 dólares.

Lautaro Midón Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi le dieron las medallas al tenis nacional (Crédito: Gustavo Villordo)

La iniciativa impulsada por Marcos Galperin, con el aval y la supervisión de la Asociación Argentina de Tenis, continúa en 2026 con un nuevo formato. Se mantienen los premios de 60.000 y 40.000 dólares para los dos primeros del ranking, pero se sumarán cuatro participantes al Masters al Mérito Marcos Galperin, que se disputará durante La Semana del Tenis. Los cinco mejores del ranking y un invitado competirán por 35.000 dólares adicionales, de acuerdo con sus resultados en el torneo.

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Por la medalla de bronce, Ambrogi (319°) tuvo un destacado encuentro al vencer al venezolano John Echeverria por 7-6(5) y 6-3.

En la rama femenina, Jazmín Ortenzi (151° ranking WTA) cerró su participación en los Juegos Suramericanos con la medalla de plata. La tenista nacional, nacida en Chilecito, La Rioja, tuvo una destacada semana en Rosario, aunque cayó en la final frente a la peruana Dana Guzmán (484°) por 6-0 y 6-3.

Por su parte, Luciana Moyano (563°) fue otra de las representantes argentinas que logró subirse al podio. La cordobesa se quedó con la medalla de bronce tras vencer a la guyanesa Sachia Vickery, (688°) quien se retiró cuando el marcador estaba 6-2 y 2-0 a favor de la argentina.

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Medallas en dobles

Jazmín Ortenzi y Luciana Moyano en la premiación de los Juegos Suramericanos (Crédito: Gustavo Villordo)

La dupla femenina conformada por Luisina Giovannini (210°) y Ortenzi se quedó con la medalla de oro tras derrotar en la final a las chilenas Jimar Gerald (832°) y Antonia Vergara (388°) por 6-2 y 6-4.

No obstante, Midón y La Serna obtuvieron la medalla de plata al caer en el partido decisivo frente a los colombianos Juan Sebastián Gómez (607°) y Cristián Rodríguez (1719°) por 2-6, 7-6(11) y 10-7.

En el dobles mixto, Ambrogi y Moyano también conquistaron la medalla de plata luego de perder en la final frente a los chilenos Fernanda Labraña (452°) y Matías Soto (246°) por 6-3 y 6-2.

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Esta edición dejó un dato histórico para el tenis argentino siendo la tercera vez que la delegación nacional alcanza las ocho medallas en los Juegos Suramericanos, después de haberlo logrado en 1978 y 1998. Sin embargo, la comparación debe hacerse teniendo en cuenta que por entonces había más posibilidades de subir al podio ya que se podían conseguir hasta 12 medallas, mientras que en esta edición el máximo era de nueve.

La diferencia se explica porque anteriormente también se disputaban las competencias por equipos masculina y femenina y cada país podía presentar dos parejas en el dobles mixto.

Eddie Fiumara, Director Deportivo de la Asociación Argentina de Tenis

Sobre los logros conseguidos, el Director Deportivo de la Asociación Argentina de Tenis, Eddie Fiumara, expresó: “Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 nos dejan la enorme satisfacción de haber visto al tenis argentino como protagonista y representando a nuestro país de la mejor manera. La dimensión de esta actuación queda reflejada en un dato contundente: la final de singles masculino fue íntegramente argentina y hubo presencia nacional en las definiciones de todas las modalidades”.

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En ese sentido, Fiumara destacó el trabajo que existe detrás de cada resultado y remarcó el valor que tienen las medallas obtenidas: “Estos resultados tienen un significado muy especial. Detrás de cada medalla hay jugadores, entrenadores, equipos de trabajo, planificación y muchas horas dedicadas al desarrollo de nuestros tenistas”.

El director deportivo también puso el foco en el compromiso de los representantes argentinos durante la competencia: “Quiero destacar especialmente el compromiso de cada uno de los jugadores y jugadoras, de las chicas y los chicos que representaron a la Argentina y asumieron ese desafío con enorme responsabilidad, entrega y profesionalismo. Cada partido, cada entrenamiento y cada instancia de competencia reflejó el orgullo de vestir nuestra bandera”.

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Por último, Eddie extendió el reconocimiento a todos los integrantes del equipo que hicieron posible esta actuación y valoró el trabajo que se realiza para el crecimiento de la disciplina: “Los logros pertenecen principalmente a los jugadores, que representan nuestra bandera en la cancha, pero también a todos los que trabajamos por el crecimiento del tenis argentino. Seguimos trabajando y construyendo, con la convicción de continuar apostando al tenis argentino”.