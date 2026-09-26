Cuba

Las autoridades cubanas informan del hallazgo de restos de 13 militares en el túnel de Melones

Los familiares de los fallecidos recibieron fotografías de fragmentos óseos y una solicitud para autorizar una incineración conjunta, aunque los funcionarios admitieron que no pueden realizar análisis genéticos ni asignar cada pieza a una víctima

Las autoridades informaron a los familiares sobre la localización de restos humanos en la Unidad Militar de Melones en Holguín. (Imagen retomada de CiberCuba)
Las autoridades informaron a los familiares sobre la localización de restos humanos en la Unidad Militar de Melones en Holguín. (Imagen retomada de CiberCuba)
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Más de un año después de la explosión en la Unidad Militar de Melones, en Holguín, las autoridades de Cuba informaron a los familiares de los 13 militares muertos que localizaron restos humanos dentro del túnel donde ocurrió el siniestro. Los allegados aún no recibieron los cuerpos y cuestionan que los fragmentos puedan ser identificados o vinculados con certeza a cada víctima.

La comunicación se produjo más de dos meses después de un aviso inicial sobre la aparición de restos en la instalación militar. Durante visitas a las casas de los familiares, funcionarios mostraron fotografías del interior del túnel y de fragmentos óseos, además de pedir autorización para realizar una cremación conjunta.

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La información fue divulgada por CiberCuba a partir de una investigación de elTOQUE. Según la explicación entregada a las familias, los restos corresponderían a los 13 fallecidos, aunque los propios funcionarios habrían admitido que no era posible realizar pruebas de ADN ni determinar qué parte del cuerpo representaban algunos de los fragmentos.

La explosión y el incendio ocurrieron el 7 de enero de 2025 en un almacén de material de guerra. En el lugar quedaron atrapados cuatro oficiales y suboficiales de carrera, junto con nueve jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio.

Nueve días más tarde, las autoridades declararon oficialmente muertos a los 13 hombres. Argumentaron que las altas temperaturas, la acumulación de gases y el riesgo de derrumbes impedían ingresar para recuperar los cuerpos.

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Pintura en acuarela de seis soldados armados que caminan por un camino de tierra entre vegetación tropical y montañas.
Los funcionarios solicitaron autorización a las familias para efectuar una cremación conjunta de los fragmentos hallados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fotografías sin ubicación precisa de los restos

Daliha González Almaguer, hermana del recluta Frank Antonio Hidalgo Almaguer, relató que una de las imágenes mostraba solo pequeños fragmentos de hueso. Explicó que los militares les dijeron que no podían ser identificados mediante ADN ni permitían establecer a qué zona del cuerpo pertenecían.

La familiar cuestionó también la forma en que fueron tomadas las fotografías. “¿Por qué no tiraron la foto en el lugar donde se los encontraron?”, preguntó González Almaguer, citada por el medio.

Las imágenes incluían tanques de guerra y otros objetos almacenados en el túnel, pero no permitían determinar el sitio exacto donde habrían aparecido los restos. Esa ausencia de referencias reforzó las dudas de los familiares sobre la versión oficial.

Julio César Guerrero, padre de José Carlos Guerrero García, rechazó la explicación que recibió. “Sí nos dieron una respuesta, pero como siempre un teatro muy mal ensayado y lleno de mentiras y fotos poco creíbles”, afirmó.

Guerrero sostuvo que no considera confirmado el destino de su hijo mientras no exista una identificación clara. “Para mí siguen desaparecidos”, declaró.

Personas llorando abrazadas junto a retratos de hombres en uniforme militar, velas, flores y una bandera de Cuba sobre una mesa.
Las autoridades explicaron la imposibilidad de realizar pruebas de ADN para vincular los fragmentos óseos con las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso de civiles que reabrió las dudas

La situación adquirió una nueva dimensión cuando un grupo de civiles ingresó sin autorización a la instalación militar en julio y encontró cuerpos en estado de descomposición mientras buscaba armas y materiales abandonados. Los participantes fueron detenidos y permanecen encarcelados.

Ese episodio puso en duda la afirmación oficial de que el lugar resultaba inaccesible y reabrió los interrogantes sobre la falta de recuperación de los restos durante más de un año. Las familias reclaman saber por qué no se logró ingresar antes al túnel.

El caso se suma a denuncias por muertes y desapariciones de jóvenes relacionados con el Servicio Militar Obligatorio. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró al menos 97 muertes o desapariciones entre 2001 y 2026, mientras que Cubalex documentó al menos 78 muertes de reclutas desde 2019.

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