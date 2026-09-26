Guatemala

La policía guatemalteca captura Urias López Galeano, reclamado por Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico y se convierte en el extraditable número 35

El colombiano, de 58 años, fue interceptado este sábado en la ruta RN-10 de Sacatepéquez por agentes antinarcóticos, quienes incautaron una camioneta y un teléfono durante el procedimiento de seguridad

Dos agentes policiales sostienen a un hombre esposado, rodeados por imágenes de un avión, paquetes sellados, un vehículo y un mapa.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian a un detenido por narcotráfico en el marco de operativos que acumulan treinta y cinco capturas con fines de extradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó este sábado a Urias López Galeano, colombiano de 58 años conocido como “Carlos” e “Indio”, requerido por Estados Unidos para su extradición por tres cargos vinculados con el tráfico de cocaína.

El operativo se realizó en la ruta RN-10, en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica interceptaron al detenido. Durante la diligencia, las autoridades consignaron una camioneta con placas P-706KJG y un teléfono celular.

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La orden de aprehensión responde a una solicitud estadounidense por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia con cocaína; fabricación y distribución de esa misma cantidad, y conspiración para poseerla con intención de distribuirla. López Galeano quedó a disposición de las autoridades guatemaltecas, que deberán tramitar el procedimiento judicial de extradición.

Un hombre con camisa a cuadros está escoltado por dos agentes de policía armados y encapuchados junto a un vehículo policial
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó al colombiano Urias López Galeano, requerido por Estados Unidos por tres cargos de tráfico de cocaína. (PNCdeGuatemala)

Treinta y cinco detenidos requeridos para extradición en 2026

La captura elevó a 35 personas el registro de detenidos con solicitudes de extradición durante 2026, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. La institución indicó que más de 21 aprehensiones están relacionadas con delitos de narcotráfico y otras 13 con distintos delitos.

El desglose divulgado por la fuerza de seguridad sumaba hasta el viernes 34 casos, dato que cambia con la detención de López Galeano registro institucional que lo ubica en el número 35 del total de personas detenidas este año. Los operativos buscan localizar a requeridos por tribunales de otros países y ponerlos ante la justicia guatemalteca para que se defina cada solicitud.

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La actuación de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica se extiende por rutas terrestres, aeropuertos y puntos de tránsito bajo vigilancia. Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público en causas ligadas al traslado, la recepción y la distribución de cocaína.

El caso de Mauro Morales Martínez ante la justicia de Florida

Antes de la detención de López Galeano, Mauro Ismael Morales Martínez había sido arrestado en Teculután, Zacapa, con fines de extradición a Estados Unidos. Su captura ocurrió en el kilómetro 122 de la carretera al Atlántico, en el estacionamiento de un supermercado de esa jurisdicción del nororiente guatemalteco.

Morales Martínez, conocido como “Melito”, “Melito de Zacapa” y “Ojudo”, es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II. La fiscalía sostiene que actuó con intención, conocimiento y motivos razonables para creer que el cargamento sería ingresado ilegalmente a territorio estadounidense.

Entre enero y agosto de 2026, aquella detención había llevado el número de capturas con fines de extradición a 34. De ese total, 21 personas eran reclamadas por Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, según los datos entonces divulgados por la Policía Nacional Civil.

La investigación oficial identificó a Morales Martínez como uno de los principales líderes al servicio de traficantes guatemaltecos entre aproximadamente 2012 y 2023, citado por Infobae. Las pesquisas del Ministerio Público lo vinculan con la coordinación del transporte terrestre de cargamentos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia con destino a Guatemala.

Las autoridades también señalaron que mantenía vínculos con estructuras de narcotráfico activas en el nororiente del país. Para la policía, su arresto permite avanzar en la identificación de conexiones y capacidades logísticas de esas organizaciones.

Capturas en el aeropuerto y en Sacatepéquez

Wilson Mendoza Barberan, exfuncionario público ecuatoriano de 61 años, fue detenido el 19 de agosto en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. Estados Unidos también lo requiere ante el Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir cocaína.

La coincidencia entre el tribunal requirente y la naturaleza de los cargos sitúa su caso en la misma serie de solicitudes que alcanzó a Morales Martínez. Ambas aprehensiones fueron ejecutadas en puntos de tránsito distintos: una terminal aérea y un corredor vial del nororiente del país.

El 20 de mayo, las fuerzas de seguridad arrestaron a Eddie Waldemar Pineda Velásquez, de 48 años, cerca de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. El Ministerio de Gobernación afirmó entonces que dirigía una estructura que recibía cocaína oculta en carga contenerizada llegada desde Sudamérica, con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez.

Pineda Velásquez fue el extraditable número 25 del año. La sucesión de arrestos ubica a la SGAIA en operaciones desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hasta las rutas del nororiente y el altiplano central, dirigidas contra estructuras relacionadas con el traslado y la recepción de cocaína.

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