Política

Los docentes universitarios convocaron a un paro para la próxima semana: podría durar entre 48 y 72 horas

La medida de fuerza está anunciada para el miércoles 30 de septiembre. Formará parte de las protestas previas a la quinta Marcha Federal, programada para el 15 de octubre por los sindicatos nacionales del sector

Paro universitario, sede Puán
Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%
Guardar

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La medida de fuerza, resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), será parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Pero habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

Publicación digital en fondo azul con texto sobre una medida de fuerza de docentes universitarios y la Marcha Federal Universitaria
La Federación Nacional de Docentes Universitarios anunció una nueva medida de fuerza (@prensaconadu)

La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinarla con CONADU Histórica, y estará acompañada por acciones para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.

La disputa salarial y la intimación judicial

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

PUBLICIDAD

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

El juez federal Martín Cormick que intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar
El juez federal Martín Cormick que intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar

Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.

Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la cautelar original, que quedó firme.

Placa de color azul con texto en blanco que comunica la realización de un paro docente y muestra logotipos de la organización CONADU
La Federación Nacional de Docentes Universitarios convoca a un paro de actividades de 48 o 72 horas (@prensaconadu)

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.

La Marcha Federal del 15 de octubre

La convocatoria sindical apunta a sostener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo
El 15 de octubre se realizará la movilización universitaria

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva. “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.

Chevalier añadió: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.

Temas Relacionados

Ley de Financiamiento UniversitarioMarcha Federal Universitariaúltimas noticiasparo universitario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta

El ex ministro dijo que recorrió la provincia y observó que el buen momento de la actividad hidrocarburífera “no derrama” en los sectores locales. La respuesta de Figueroa que compartió Milei

“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta

La Justicia de Formosa condenó a cuatro periodistas por una cobertura en una comunidad originaria

La sentencia del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas impuso cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550, por una supuesta infracción al Código de Faltas provincial

La Justicia de Formosa condenó a cuatro periodistas por una cobertura en una comunidad originaria

La economía suma malas noticias y el juego político del Gobierno no alcanza para contrarrestar el impacto

En pocos días, se sucedieron informes del INDEC sobre salarios, ventas, actividad económica y, lo más grave, pobreza. En todos los casos, expusieron datos negativos, de diferente magnitud. El oficialismo no logra modificar el cuadro. Y añade costos por las internas

La economía suma malas noticias y el juego político del Gobierno no alcanza para contrarrestar el impacto

El Estado cambia la forma de auditarse: la SIGEN actualizó sus reglas tras casi 25 años

La actualización del marco que regía desde 2002 incorpora el análisis de riesgos, nuevas herramientas tecnológicas y estándares de calidad

El Estado cambia la forma de auditarse: la SIGEN actualizó sus reglas tras casi 25 años

Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei

Serán tres comicios en 30 días que impactarán de lleno en la política local. La tensión con Lula y el respaldo a Bolsonaro. La apuesta a su alianza estratégica con Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Brasil, Estados Unidos e Israel: las tres elecciones que pondrán a prueba la estrategia geopolítica de Milei

DEPORTES

La advertencia de Flavio Briatore sobre las “medidas” a tomar con Franco Colapinto que generó especulaciones tras su choque con Pierre Gasly

La advertencia de Flavio Briatore sobre las “medidas” a tomar con Franco Colapinto que generó especulaciones tras su choque con Pierre Gasly

Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el último día de competencia: el listado histórico

El error de Franco Colapinto en Bakú llegó en el momento más inoportuno: por qué puede marcar un quiebre en Alpine

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

La penalización que deberá cumplir Franco Colapinto en la próxima carrera tras el choque a Pierre Gasly

TELESHOW

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

El desopilante cruce de Abel Pintos y Ángela Leiva en Es mi sueño: "Me voy siempre hoteada de acá"

El apoyo de Fito Páez a su hija Margarita en su nuevo desafío teatral: “Es una obra muy potente”

El tierno mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo tras la internación de Daniel Osvaldo: “Voy a ser tu pista de aterrizaje”

Benjamín Vicuña habló del video de la China Suárez con su hijo Amancio que generó polémica: “Me preocupa”

INFOBAE AMÉRICA

Robó tornillos y accesorios de un parque fotovoltaico y recibió 12 años de prisión en Cuba

Robó tornillos y accesorios de un parque fotovoltaico y recibió 12 años de prisión en Cuba

Costa Rica advierte sobre los criptoactivos en el financiamiento político y refuerza sus controles

“Mar Tenebroso, Selva Indomable”: el Darién llega al Museo del Canal a través del arte

Fiscal de Estados Unidos tras su visita en Guatemala advierte que no habrá refugio seguro para las redes criminales transnacionales

El periodista nicaragüense Luis Galeano recupera su libertad en Florida tras doce días bajo custodia migratoria