Panamá

De líder a rezagado: Panamá solo capta $792.4 millones de inversión extranjera en el primer semestre

La recuperación se concentró en la banca internacional, mientras otros segmentos recibieron menos recursos. Costa Rica y República Dominicana mantienen una amplia ventaja como destinos de capital extranjero.

Miles de billetes de 100 dólares están esparcidos sobre una mesa de madera. Dos candados de bronce, uno cerrado y otro ligeramente abierto, se ven en el centro.
Las utilidades reinvertidas representaron el 73% del capital extranjero captado en Panamá: ganancias que los propietarios mantienen dentro de las empresas para sostener o ampliar operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Inversión Extranjera Directa (IED) es una de las fuentes que pueden impulsar empleos mejor remunerados, financiar nuevos negocios y traer tecnología. En Panamá, estos recursos sumaron $792.4 millones durante el primer semestre de 2026, aunque la recuperación todavía no alcanzó a todos los sectores ni devolvió al país su antiguo liderazgo centroamericano.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre abril y junio ingresaron $579.1 millones, frente a $213.3 millones en los primeros tres meses. El repunte de 171.5% mejoró el balance después de un inicio de año en el que la inversión había caído 64% interanual.

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La comparación parte de un período especialmente débil. El primer semestre de 2025 cerró con un saldo negativo de $141.8 millones. Al pasar de ese resultado a $792.4 millones positivos en 2026, la diferencia entre ambos períodos fue de $934.2 millones, de acuerdo con las cifras oficiales.

El deterioro anterior se concentró entre abril y junio de 2025, cuando hubo un saldo negativo de $735.1 millones. Las operaciones que restaron inversión superaron a las que sumaron recursos. Ese resultado puede incluir retiros de capital, pagos de préstamos o pérdidas de las empresas.

Las empresas de la Zona Libre de Colón recibieron $193.9 millones en inversión extranjera durante el primer semestre, una reducción de 13.3% frente a 2025. Tomada de Instagram
Las empresas de la Zona Libre de Colón recibieron $193.9 millones en inversión extranjera durante el primer semestre, una reducción de 13.3% frente a 2025. Tomada de Instagram

El mayor cambio ocurrió en los bancos de licencia internacional: pasaron de un saldo negativo de $1,646.4 millones en el primer semestre de 2025 a $77.7 millones positivos este año. La diferencia estuvo vinculada principalmente al resultado de las ganancias que permanecieron dentro de esas entidades financieras.

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En contraste, los bancos de licencia general recibieron $135.3 millones, 72.6% menos que un año antes. Las empresas de la Zona Libre de Colón captaron $193.9 millones, una reducción de 13.3%, mientras la categoría de otras empresas recibió $385.6 millones, tras una caída de 51%.

La inversión extranjera comprende tres grandes componentes. El principal fue la reinversión de utilidades, con $578.5 millones, equivalentes al 73% del total. Son ganancias que corresponden a los propietarios extranjeros, pero que se quedan en las empresas para apoyar su funcionamiento o expansión.

Cuando una empresa reparte ganancias, entrega dinero a sus propietarios; esos pagos se llaman dividendos. Si reparte más de lo que ganó durante el período, o registra pérdidas, la reinversión puede mostrar un saldo negativo, sin que esto signifique necesariamente el cierre de sus operaciones.an

Panamá, antiguo líder de la captación centroamericana, quedó entre los últimos receptores del istmo en el primer trimestre de 2026, antes del repunte de abril-junio. Archivo
Panamá, antiguo líder de la captación centroamericana, quedó entre los últimos receptores del istmo en el primer trimestre de 2026, antes del repunte de abril-junio. Archivo

El segundo componente, acciones y otras participaciones de capital, reúne aportes para adquirir o aumentar la propiedad de una empresa. Después de descontar los retiros, dejó $1.1 millones positivos, frente a un saldo negativo de $41.9 millones en el primer semestre de 2025.

El tercero, denominado otro capital, incluye principalmente préstamos y cuentas entre compañías del mismo grupo. Sumó $212.9 millones, una caída de 8.3%. Puede aumentar cuando una casa matriz financia a su filial y disminuir cuando esta devuelve recursos o paga deudas.

Antes de la pandemia, Panamá lideraba la captación centroamericana y recibió cerca de la mitad de los flujos del istmo en 2018, según el BID. Sus registros históricos muestran más de $4,000 millones anuales entre 2017 y 2019, frente a $1,562.2 millones en 2025.

Ese liderazgo dio paso a una posición entre los últimos lugares de Centroamérica al comenzar 2026. En el primer trimestre, Panamá captó $213.3 millones, por debajo de Guatemala, con $529.7 millones; El Salvador, con $217.9 millones; y Honduras, con $213.4 millones, además de Costa Rica y Nicaragua.

Dos mujeres de negocios en el momento de concretar un acuerdo profesional, sellando un trato con un firme apretón de manos en un entorno de oficina. La fotografía representa la igualdad de género en el lugar de trabajo y la presencia creciente de mujeres en roles de liderazgo y desarrollo empresarial. Demuestra cómo las profesionales femeninas forjan relaciones y acuerdos significativos en su carrera. (Imagen ilustrativa Infobae)
La llegada de inversión puede financiar nuevos negocios, ampliar operaciones y abrir oportunidades de empleo mejor remunerado, además de incorporar tecnología y desarrollar proveedores locales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Costa Rica y República Dominicana se han consolidado como referentes de atracción de capital. Esta última recibió $3,276.5 millones durante el primer semestre, 7.7% más interanual, con energía y turismo como principales destinos. Los nuevos aportes de inversionistas representaron el 67% de esos recursos.

Costa Rica estimó $6,216 millones en inversión directa recibida durante el primer semestre, impulsada parcialmente por una compra empresarial en bebidas, alimentos y comercio minorista. En Panamá, el repunte de abril a junio mejoró el balance, pero los $792.4 millones acumulados todavía quedaron 52.2% por debajo de lo captado en igual período de 2024.

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