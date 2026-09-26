De líder a rezagado: Panamá solo capta $792.4 millones de inversión extranjera en el primer semestre

Las utilidades reinvertidas representaron el 73% del capital extranjero captado en Panamá: ganancias que los propietarios mantienen dentro de las empresas para sostener o ampliar operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Inversión Extranjera Directa (IED) es una de las fuentes que pueden impulsar empleos mejor remunerados, financiar nuevos negocios y traer tecnología. En Panamá, estos recursos sumaron $792.4 millones durante el primer semestre de 2026, aunque la recuperación todavía no alcanzó a todos los sectores ni devolvió al país su antiguo liderazgo centroamericano.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre abril y junio ingresaron $579.1 millones, frente a $213.3 millones en los primeros tres meses. El repunte de 171.5% mejoró el balance después de un inicio de año en el que la inversión había caído 64% interanual.

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La comparación parte de un período especialmente débil. El primer semestre de 2025 cerró con un saldo negativo de $141.8 millones. Al pasar de ese resultado a $792.4 millones positivos en 2026, la diferencia entre ambos períodos fue de $934.2 millones, de acuerdo con las cifras oficiales.

El deterioro anterior se concentró entre abril y junio de 2025, cuando hubo un saldo negativo de $735.1 millones. Las operaciones que restaron inversión superaron a las que sumaron recursos. Ese resultado puede incluir retiros de capital, pagos de préstamos o pérdidas de las empresas.

Las empresas de la Zona Libre de Colón recibieron $193.9 millones en inversión extranjera durante el primer semestre, una reducción de 13.3% frente a 2025. Tomada de Instagram

El mayor cambio ocurrió en los bancos de licencia internacional: pasaron de un saldo negativo de $1,646.4 millones en el primer semestre de 2025 a $77.7 millones positivos este año. La diferencia estuvo vinculada principalmente al resultado de las ganancias que permanecieron dentro de esas entidades financieras.

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En contraste, los bancos de licencia general recibieron $135.3 millones, 72.6% menos que un año antes. Las empresas de la Zona Libre de Colón captaron $193.9 millones, una reducción de 13.3%, mientras la categoría de otras empresas recibió $385.6 millones, tras una caída de 51%.

La inversión extranjera comprende tres grandes componentes. El principal fue la reinversión de utilidades, con $578.5 millones, equivalentes al 73% del total. Son ganancias que corresponden a los propietarios extranjeros, pero que se quedan en las empresas para apoyar su funcionamiento o expansión.

Cuando una empresa reparte ganancias, entrega dinero a sus propietarios; esos pagos se llaman dividendos. Si reparte más de lo que ganó durante el período, o registra pérdidas, la reinversión puede mostrar un saldo negativo, sin que esto signifique necesariamente el cierre de sus operaciones.an

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Panamá, antiguo líder de la captación centroamericana, quedó entre los últimos receptores del istmo en el primer trimestre de 2026, antes del repunte de abril-junio. Archivo

El segundo componente, acciones y otras participaciones de capital, reúne aportes para adquirir o aumentar la propiedad de una empresa. Después de descontar los retiros, dejó $1.1 millones positivos, frente a un saldo negativo de $41.9 millones en el primer semestre de 2025.

El tercero, denominado otro capital, incluye principalmente préstamos y cuentas entre compañías del mismo grupo. Sumó $212.9 millones, una caída de 8.3%. Puede aumentar cuando una casa matriz financia a su filial y disminuir cuando esta devuelve recursos o paga deudas.

Antes de la pandemia, Panamá lideraba la captación centroamericana y recibió cerca de la mitad de los flujos del istmo en 2018, según el BID. Sus registros históricos muestran más de $4,000 millones anuales entre 2017 y 2019, frente a $1,562.2 millones en 2025.

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Ese liderazgo dio paso a una posición entre los últimos lugares de Centroamérica al comenzar 2026. En el primer trimestre, Panamá captó $213.3 millones, por debajo de Guatemala, con $529.7 millones; El Salvador, con $217.9 millones; y Honduras, con $213.4 millones, además de Costa Rica y Nicaragua.

La llegada de inversión puede financiar nuevos negocios, ampliar operaciones y abrir oportunidades de empleo mejor remunerado, además de incorporar tecnología y desarrollar proveedores locales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Costa Rica y República Dominicana se han consolidado como referentes de atracción de capital. Esta última recibió $3,276.5 millones durante el primer semestre, 7.7% más interanual, con energía y turismo como principales destinos. Los nuevos aportes de inversionistas representaron el 67% de esos recursos.

Costa Rica estimó $6,216 millones en inversión directa recibida durante el primer semestre, impulsada parcialmente por una compra empresarial en bebidas, alimentos y comercio minorista. En Panamá, el repunte de abril a junio mejoró el balance, pero los $792.4 millones acumulados todavía quedaron 52.2% por debajo de lo captado en igual período de 2024.

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