Los hoteles históricos de Holguín en 2026: tarifas arbitrarias, habitaciones sin agua y un patrimonio que se cae a pedazos

Una pintura al óleo ilustra fachadas desgastadas de un hotel antiguo y automóviles clásicos en una calle de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los hoteles históricos de Holguín atraviesan en 2026 una crisis de infraestructura y gestión: huéspedes denuncian falta de agua, equipos averiados, cierres prolongados y cobros que oscilan entre 750 y 2,500 pesos por habitación sin criterios transparentes, mientras la oferta urbana se reduce frente al desarrollo turístico de las playas.

La ciudad llegó a tener unos 17 hoteles y alrededor de 200 habitaciones en enero de 1959. Tauler, Royal, Patayo y Majestic figuraban entre los establecimientos más representativos de una red que había comenzado a formarse en 1820 con la fonda La Viajera, destinada a comerciantes y viajeros.

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El problema actual combina el desgaste de edificios con más de medio siglo de antigüedad y la falta de reparaciones integrales. Habitaciones sin agua corriente, desperfectos en baños, redes hidráulicas deterioradas, fallas eléctricas y sistemas de climatización inutilizados forman parte de las quejas recogidas por Cubanet.

Miguel Suárez, un huésped que se alojó recientemente en dos hoteles del centro de Holguín, denunció diferencias arbitrarias en las tarifas del Don José. “En el hotel Don José cobran lo que les da la gana porque se quedan con la diferencia. Hay un descontrol con los precios, tienen habitaciones de 750, de 900, de 2.000 y hasta de 2,500 pesos”.

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El visitante relató que intentaron cobrarle 1,000 pesos por una habitación cuyo precio era de 900, una diferencia que atribuyó a un cobro ilegal. También cuestionó que los huéspedes fueran obligados a comer en el Turquino: “Allí la comida es pésima, la mayoría de las veces lo que hay es arroz amarillo y embutido”.

Habitaciones sin agua y equipos fuera de servicio

El hotel Turquino, antiguo Tauler, concentra algunas de las denuncias más graves. Carlos Mendoza afirmó que las habitaciones carecen de agua, los ventiladores y televisores están rotos y los pocos aires acondicionados en funcionamiento producen ruido sin enfriar.

Los hoteles históricos de Holguín enfrentan una crisis de infraestructura y gestión con problemas de agua y cobros sin criterios transparentes. (Imagen retomada de CubaNet)

“El Hotel Turquino es un desastre, el peor de toda la ciudad”, sostuvo Mendoza. El edificio fue uno de los referentes de la hotelería holguinera antes de que, tras 1959, los establecimientos pasaran a ser intervenidos y administrados por el Gobierno.

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El Majestic conserva habitaciones en mejores condiciones y cuenta con aires acondicionados que funcionan, según Jorge Ramírez. Sin embargo, el abastecimiento de agua sigue sin resolverse: los huéspedes deben subir cubos por las escaleras para asearse.

Ramírez también denunció restricciones en el buró de reservaciones, donde solo permiten estadías de cuatro o cinco noches. A su juicio, esa limitación busca derivar a los visitantes al Turquino, cuya baja calidad aleja a quienes necesitan alojamiento en el centro urbano.

La red tradicional perdió además varios de sus inmuebles. Héctor Silva señaló que el Praga, antiguo Patayo, lleva años cerrado por una reparación que no avanza y del que incluso fueron sustraídas las persianas. El hotel Los Ángeles fue destinado a trabajadores del comercio como vivienda.

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El desplazamiento de la hotelería urbana hacia las playas

La actividad hotelera de Holguín se expandió durante las primeras décadas del siglo XX, impulsada por la apertura de la Carretera Central en 1931. La vía facilitó la llegada de visitantes y consolidó una oferta formada por mesones, hostales, casas de huéspedes y cafés que desde el siglo XIX atendían a militares, funcionarios y viajeros nacionales y extranjeros.

El Tauler pasó a llamarse Turquino, el Royal se convirtió en el Santiago y el Patayo fue rebautizado como Praga. El Majestic mantuvo su denominación original, aunque hoy comparte los problemas de agua que afectan a otras instalaciones de la ciudad.

La red hotelera de Holguín surgió en 1820 con la fonda La Viajera y llegó a contar con 17 establecimientos en enero de 1959. (Imagen retomada de CubaNet)

Un trabajador del sector, que pidió no ser identificado por temor a represalias, explicó que los hoteles citadinos no recibieron reparaciones sistemáticas en cubiertas, estructuras, carpintería, baños, climatización, electricidad ni redes hidráulicas. Entre 1980 y 1990, las inversiones turísticas provinciales se concentraron en los polos de playa orientados al visitante internacional.

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La recuperación del Saratoga, el Caballeriza y el Esmeralda bajo la marca Hoteles E representa una alternativa distinta, aunque sus precios se cobran en divisas. El Caballeriza cuesta entre USD 40 y USD 50 por noche con desayuno; el Saratoga, entre USD 50 y USD 60, también con desayuno, mientras que el Esmeralda no ofrece servicio de habitación.

“La mayoría de los cubanos no podemos hospedarnos en los hoteles que cobran en dólares porque aquí solo pagan en pesos cubanos”, afirmó Mendoza. “Tenemos que seguir sufriendo con todos los males de los hoteles en moneda nacional”.