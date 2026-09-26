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Las reacciones de Russell, Verstappen y Hadjar al ver el choque de Colapinto a Gasly: “¡Los compañeros de equipo!"

Los integrantes del podio en Bakú se impactaron por el incidente que terminó con tres pilotos afuera

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*La reacción de los integrantes del podio ante el error de Colapinto

Luego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, los integrantes del podio reaccionaron al ver la incidencia que terminó con el triple abandono de los dos pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, y Lando Norris (McLaren).

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George Russell, el ganador este sábado con su Mercedes, y los corredores de Red Bull que lo escoltaron, Max Verstappen e Isack Hadjar, se sorprendieron por la maniobra que terminó con tres pilotos afuera. “No, los compañeros de equipo”, se escucha de parte Verstappen.

En el reinicio, al entrar en la primera curva, Colapinto llegó pasado luego de bloquear los neumáticos y chocó a Gasly, que a su vez embistió a Norris. El inglés sufrió daños en su McLaren y quedó afuera de la carrera. El francés corrió la misma fuerte y argentino intentó continuar, pero al ingresar a los boxes el equipo le indició que debía detener el auto por tener el neumático trasero dañado.

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*El error de Colapinto que generó el triple abandono

La incidencia generó la bronca de Pierre Gasly, que por la radio manifestó: “No lo puedo creer”, y luego manifestó su bronca moviendo sus brazos arriba del monoplaza. Luego, en el contacto con lo medios, el francés reconoció que Colapinto pidió disculpas, pero no amplió detalles. La desazón del galo fue rotunda.

Una vez que llegó a los boxes, Colapinto volvió a admitir su falla en diálogo con ESPN y pidió perdón: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo. Un día complicado que venía siendo bueno”.

“No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió”, subrayó. “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, concluyó.

La doble deserción de los corredores de Alpine le impidieron al team galo poder sumar siete potenciales puntos, ya que Gasly era séptimo (6 unidades) y Colapinto décimo (1). La escuadra de Enstone pelea por el quinto lugar en el Campeonato Mundial de Constructores contra Racing Bulls.

El corredor bonaerense era el único piloto que había completado los primeras 14 Grandes Premios. Este sábado una equivocación le impidió aumentar ese récord. También perdió la chance de volver a sumar puntos. El pilarense llevaba 30 carreras dominicales sin abandonos con la escudería de Enstone, desde su debut el 18 de mayo de 2025 en el Gran Premio de Emilia Romaña, en Imola.

*La actuación de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La carrera fue ganada por George Russell (Mercedes), que logró recortarle puntos a su compañero de equipo Antonelli en la pelea por el título. El podio lo completaron los pilotos de Red Bull, el propio Verstappen, e Isack Hadjar, quien regresó tras tres eventos de ausencia por lesión.

La temporada no tendrá descanso y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahréin que tendrá como sede ocasional a Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a albergar una carrera de Fórmula 1 luego de nueve años y será un nuevo escenario para Franco Colapinto.

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