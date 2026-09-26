Las mejores imágenes de El Salvador, la única selección de Centroamérica que ganó en la primera jornada de Liga de Naciones

Brayan Gil celebra su segundo gol de la noche ante la selección de Martinica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El Salvador inició su participación en la Liga de Naciones de Concacaf con una victoria por 3-1 ante Martinica, en un partido disputado la noche del viernes 25 de septiembre. El equipo dirigido por la selección salvadoreña resolvió el encuentro en la primera parte, cuando alcanzó una ventaja de tres goles y controló el desarrollo ante un rival con pocas respuestas ofensivas

Brayan Gil fue la figura de la noche con un doblete, mientras que Harold Osorio completó la cuenta para el conjunto local. El descuento de Martinica no alteró el resultado ni el estreno ganador de El Salvador, que quedó al frente del Grupo B de la Liga A con tres puntos y mejor diferencia de gol que Surinam y Jamaica.

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La afición salvadoreña cumplió en la primera fecha de la Liga de Naciones de Concacaf, mostrando su apoyo de distintas formas a La Selecta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Entre binchas, rostros pintados y un ánimo positivo, esta vez la afición salió feliz del encuentro al celebrar la victoria salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Uno de los momentos de mayor entusiasmo, cuando los salvadoreños cantan su himno. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En un encuentro disputado, El Salvador mostró mayor peligrosidad en sus llegadas a marco caribeño. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Rafael Tejada (d) disputa el balón ante el defensor de Martinica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En 30 minutos, El Salvador hizo 3 goles que encaminaron el encuentro. Los primeros dos, del atacante nacionalizado salvadoreño Brayan Gil. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador tenía un dato negativo: nunca había ganado en el Estadio Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf. Este viernes 25, el dato quedó atrás. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Constantemente, El Salvador buscó ampliar su ventaja en el marcador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Un momento de tensión. Roces, discusiones y algunos empujones fueron participes entre los cuerpos técnicos de El Salvador y Martinica durante el encuentro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Harold Osorio puso la cereza al pastel con el tercer gol de La Selecta. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador mostró un rostro distinto en este primer encuentro. Fue la única selección de Centroamérica que ganó su partido por Liga de Naciones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Al finalizar el encuentro, los chicos buscan una foto con los jugadores de la selección. En la imagen, Styven Vásquez se toma una "selfie" con unos aficionados. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La afición salvadoreña hizo sentir su apoyo, a pesar de no haber logrado la clasificación al mundial United 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La barra "Bichos Unidos", que ha sido organizada por miembros de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, también se hizo presente al estadio a brindar su apoyo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Luego de su resultado favorable 3-1, El Salvador viajará a Guatemala para enfrentar a la selección chapina el próximo lunes 28 de septiembre. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)