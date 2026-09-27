Martín Lousteau: “Si revisamos la metodología, lo que queda no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza”

Martín Lousteau, en los estudios de Infobae en vivo

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El economista y diputado nacional del bloque Provincias Unidas, Martín Lousteau, volvió a cuestionar que el gobierno de Javier Milei haya sacado a millones de personas de la pobreza, y alertó que, tras el deterioro de esos indicadores, se podría incluso “empeorar el problema”.

La pobreza oficial del primer semestre del año llegó a 32,3%, luego de subir 4,1 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad del año anterior, cuando había sido de 28,2%. Para Lousteau, ese dato erosiona la mejora que otros cálculos habían detectado luego del pico posterior a la devaluación.

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Ante las nuevas cifras que exponen el deterioro de los ingresos, Lousteau realizó una clara advertencia. “La dinámica más reciente empieza a mostrar que, quizás, todo el costo del cambio de régimen no alcance para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, y hasta termine empeorando el problema”, expone según su análisis publicado en su blog Rumbo en disputa.

Los tres límites de la medición de pobreza

Lousteau sostuvo que la medición de la pobreza en Argentina enfrenta tres problemas metodológicos. El primero es el uso de una Canasta Básica Total (CBT) “vieja” elaborada con valores de 2004 y 2005, que, según su evaluación, subestima la incidencia de los servicios en los gastos de los hogares.

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Pobreza en Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El segundo problema está vinculado con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y que impacta durante períodos de inflación elevada, como el que atravesó el gobierno del Frente de Todos. El diputado consideró que la metodología empleada entonces sobreestimó la pobreza.

La tercera limitación afecta a los ingresos de los trabajadores informales. La encuesta no puede ponderar con precisión cuánto gana una persona que desarrolla actividades fuera del sector formal, ya que depende de las respuestas de los entrevistados.

Ante esas dificultades, Lousteau citó una investigación del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) que recalibra las mediciones para corregir esos desajustes. Sin embargo, señaló que la cifra difundida para el primer semestre alcanza para “erosionar la ganancia real” estimada por ese trabajo.

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Un gráfico de líneas compara la evolución de la tasa de pobreza en Argentina entre 2018 y 2025 según estimaciones del INDEC y la corrección del CEDLAS.

Su planteo es que la reducción registrada de pobreza durante 2024 y 2025 debe analizarse a la luz de las correcciones metodológicas y de la evolución más reciente de la pobreza. En ese marco, reconoció que el indicador descendió en 2024 y 2025 respecto del máximo posterior a la devaluación de diciembre de 2023. “Eso no está en discusión”, escribió, aunque planteó que el debate debe centrarse en cuánto de esa baja representó una mejora efectiva y si podía sostenerse en el tiempo.

Según su interpretación, la trayectoria favorable “primero se estancó y luego se revirtió”. El diputado describió que toda la secuencia de deterioro afecta la recuperación para modificar el régimen económico. “Estamos, otra vez, en el punto de partida”, afirmó el legislador. “Y, a juzgar por los últimos datos, hasta eso está en riesgo”, alertó.

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Personas intercambian productos en un club de trueque (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Si revisamos cuidadosamente la metodología y se corrigen los tres problemas mencionados, lo que queda ciertamente no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza”, remarcó.

En otro punto de su artículo, Lousteau recuerda que la medición de pobreza por ingresos fue introducida en Estados Unidos recién en la primera mitad de 1960. Y parafrasea el libro Agenda for the Nation (1968), del premio Nobel James Tobin, quien reflexionó sobre ello al señalar que “las administraciones serán juzgadas por el éxito o fracaso en reducir la medida oficial de incidencia de la pobreza”. “Lo que quería decir es que no hay evidencia más contundente de que una política pública funciona que cuando logra “mejorar el ingreso de los pobres” (así se llamaba el capítulo que escribió) en forma sostenida. Y que esa debe ser la vara para aprobar o desaprobar una gestión", afirmó el diputado nacional.

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“Con los datos oficiales, se ve que Milei pensaba algo parecido. Porque hizo un enorme hincapié en este tema, incluso exagerando las cifras”, sostuvo Lousteau. Y traza un paralelismo de la gestión libertaria con “La Farolera”, una canción española. “En España farolear significa “presumir de algo sin fundamento”. Hay cosas que lamentablemente parecen a propósito. “A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal…”, ironizó el economista en el texto.