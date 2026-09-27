El Salvador

Delegaciones internacionales llegaron a El Salvador previo al Día Mundial del Turismo

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, encabezó la recepción de delegaciones internacionales y de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwai en la BINAES

ONU Turismo, El Salvador, Gabriela de Bukele, Día Mundial del Turismo
Las hijas del presidente Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, acompañaron la visita oficial a la biblioteca y participaron en las actividades de integración con los visitantes. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, recibió este sábado a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, y a una delegación internacional que llegó al país en la víspera del Día Mundial del Turismo 2026, cuya celebración central tendrá lugar este domingo 27 de septiembre en San Salvador.

La jornada de recepción incluyó un recorrido por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde la representante de ONU Turismo conoció las áreas destinadas a niños, familias y estudiantes. La Presidencia a través de su Secretaría informó que el espacio fue presentado como una propuesta que reúne actividades de lectura, investigación, tecnología y entretenimiento.

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Además, participaron Layla y Aminah, hijas del presidente Nayib Bukele y de la primera dama. Ambas recorrieron la BINAES y participaron de las propuestas disponibles para los visitantes. Layla Bukele también compartió un momento con niños que se encontraban en la biblioteca.

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Gabriela de Bukele recibió a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, previo a las actividades del Día Mundial del Turismo 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La presencia de Al Nuwais marca su primera visita al territorio salvadoreño, según destacó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante las actividades de recepción. De igual manera, la funcionaria señaló que la llegada de autoridades y delegados de distintas partes del mundo forma parte de la preparación para la jornada internacional.

Valdez añadió que la cita internacional posiciona al país como anfitrión de eventos vinculados con el sector turístico. “Este evento nos está posicionando como ese buen anfitrión, esa sede a escala internacional de eventos”, sostuvo.

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La comitiva internacional recorrió la Biblioteca Nacional de El Salvador para conocer sus instalaciones dedicadas a la lectura y la tecnología. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

San Salvador albergará el Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo se conmemora cada 27 de septiembre en los Estados Miembros de ONU Turismo desde 1980. Para el año 2026, El Salvador será la sede de la celebración, que pondrá el foco en la transformación del turismo ante el avance de la Inteligencia artificial (IA).

ONU Turismo plantea que las herramientas digitales y los sistemas de IA ya intervienen en la forma en que los viajeros eligen alojamiento, destinos y actividades. En un documento, el organismo internacional advierte que esa transformación abre preguntas sobre quién define la visibilidad de los destinos y quién obtiene los beneficios de esa nueva dinámica.

El Salvador albergará la sede central del Día Mundial del Turismo con un enfoque en el avance de la Inteligencia Artificial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Salvador albergará la sede central del Día Mundial del Turismo con un enfoque en el avance de la Inteligencia Artificial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La organización prevé un programa en San Salvador con demostraciones sobre el uso de IA para Gobiernos, empresas, trabajadores y viajeros. La agenda buscará mostrar aplicaciones vinculadas con decisiones de gestión, capacitación laboral y promoción de destinos.

ONU Turismo también anticipó una campaña pública global para que sus Estados Miembros participen de la conmemoración el mismo 27 de septiembre. A su vez, el organismo especializado de las Naciones Unidas espera que la jornada permita avanzar hacia una primera posición común del sector turístico sobre el uso de tecnologías que inciden en la planificación y promoción de los viajes.

La celebración ocurrirá semanas después de que El Salvador copresidiera en Ginebra el primer Diálogo mundial de las Naciones Unidas sobre la gobernanza de la IA, de acuerdo con ONU Turismo. El domingo, San Salvador concentrará las actividades oficiales de una jornada que buscará abordar el impacto de esa tecnología en la actividad turística.

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