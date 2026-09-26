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Se casaron Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: del 'sí, quiero' a la intimidad de los votos matrimoniales

La conductora y el empresario dieron el paso en una ceremonia realizada en Palermo, donde compartieron promesas de amor, recuerdos de su propuesta en el Caribe y la emoción de sus familiares y amigos

Los románticos votos matrimoniales de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini
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Fabiana Araujo y Marcelo Dimini eligieron una fecha cargada de significado para formalizar su relación: este sábado 26 de septiembre, día del cumpleaños de la conductora y exmodelo, celebran su casamiento en SOMMA, el rooftop ubicado frente al Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia está prevista para las 18:30 y contará con familiares, amigos y colegas de la novia vinculados a la moda y el espectáculo.

La pareja se conoció en 2025 y resolvió avanzar con el proyecto de vida en común. En la invitación que enviaron a sus allegados, anticiparon el tono de la jornada: “Fabiana y Marcelo se casan y quieren que seas parte de este día único”.

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Las promesas de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini antes del sí

Antes de dar el sí, Marcelo Dimini puso el foco en la duración de la relación y en la promesa que le hizo a Fabiana Araujo. “Más allá de cuánto hace, cuánto vamos a ser pareja. Yo le prometí mil años, sin importar en qué momento, ni en qué estado ni cuándo, y ella me dijo mil vidas”, afirmó durante la ceremonia.

El momento en que Fabiana Araujo y Marcelo Dimini se colocan sus anillos

El empresario siguió con una cuenta que despertó risas entre los presentes: “A un promedio de setenta y cinco, ochenta años, son ochenta mil años. Es mucho”. Luego explicó el motivo de su respuesta: “Todas las mañanas me cuesta mucho despegarme de vos y vuelvo a casa contento porque te vuelvo a ver”.

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“Mil vidas”: las promesas de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini antes de su boda
“Mil vidas”: las promesas de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini antes de su boda

Consultada sobre si su pareja es romántica, Araujo respondió que Dimini combina ese rasgo con una personalidad expresiva. “No solo es romántico, sino que también es como épico. Le encanta el drama, las novelas, sufrir; es dramático. Siente todo mucho”, sostuvo. Él intervino con una referencia a uno de sus personajes preferidos: “Me encanta Batman”.

La propuesta fue en una playa del Caribe bajo la luna llena

La conductora recordó que la propuesta de matrimonio ocurrió en una playa del Caribe, durante la primera luna llena de febrero. “Todo estuvo a la altura desde el minuto cero. La propuesta fue muy romántica”, dijo sobre el momento en que definieron que la boda sería el día 26, una fecha que coincidía con su cumpleaños y que, además, era capicúa.

La alegría de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini al casarse

Dimini completó el relato con una imagen que vinculó a su esposa con la estación que comenzaba cuando se conocieron. “Lo primero que me impactó fue que tenía olor a primavera, era la primavera para mí. Y estábamos empezando el otoño”, expresó. “Apuesto por mil veranos, mil primaveras llenas de ese perfume hermoso que tenés, que sos vos y que me hacés tan bien”, agregó antes del intercambio de votos.

El casamiento reúne este sábado a los invitados de la pareja en Ciudad de Buenos Aires, donde Araujo y Dimini sellarán una relación que comenzó en 2025.

De una burrata a los mensajes por Instagram

El primer cruce entre Fabiana Araujo y Marcelo Dimini ocurrió de manera casual en un restaurante próximo a la casa de la conductora. Esa noche, Araujo había participado en el ciclo de Susana Roccasalvo y decidió salir a cenar sola. Se instaló en una mesa y eligió burrata, uno de los platos del menú que también había pedido Dimini.

Marcelo Dimini le dedicó a Fabiana Araujo unas palabras sobre las “mil primaveras” que espera compartir junto a ella
La invitación de Marcelo Dimini y Fabiana Araujo

La coincidencia llevó al empresario a acercarse para iniciar la conversación. “¿La mejor burrata del condado o del país?”, le preguntó. El comentario dio paso a un intercambio breve, con sonrisas y algunas palabras, aunque la situación no se extendió más allá de esa cena. Ambos continuaron con sus respectivos planes y el encuentro quedó, en principio, como una anécdota.

Se casaron Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: del ‘sí, quiero’ a la intimidad de los votos matrimoniales
La pareja se conoció tras un encuentro casual en un restaurante y retomó el contacto por Instagram (Crédito: RSFOTOS)
Se casaron Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: del ‘sí, quiero’ a la intimidad de los votos matrimoniales
Fabiana Araujo y Marcelo Dimini sellaron su vínculo con una ceremonia en Palermo (Crédito: RSFOTOS)
Se casaron Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: del ‘sí, quiero’ a la intimidad de los votos matrimoniales
Daniel Rinaldi, Alejandro Veroutis y Mario Massaccesi en el casamiento de Fabiana Araujo y Marcelo Dimini (Crédito: RSFOTOS)
Se casaron Fabiana Araujo y Marcelo Dimini: del ‘sí, quiero’ a la intimidad de los votos matrimoniales
La boda coincidió con el cumpleaños de Fabiana Araujo, una fecha que ambos eligieron para formalizar su historia (Crédito: RSFOTOS)

Meses después, las redes sociales volvieron a conectarlos. Araujo vio una publicación de Dimini en Instagram, reconoció al hombre con quien había hablado en el restaurante y descubrió que él ya la seguía. “Ahí lo reconocí por la foto. Me di cuenta de que me seguía”, contó sobre ese segundo contacto.

A partir de entonces comenzaron a conversar por mensajes privados. Con el correr de los días, el diálogo pasó a WhatsApp y permitió que retomaran aquella charla que había quedado interrumpida en el restaurante. Finalmente, Dimini la invitó a salir y esa nueva cena marcó el inicio de la relación.

La despedida de aquel encuentro también permaneció entre los recuerdos de la pareja. Él acompañó a Araujo hasta su casa y, antes de separarse, se abrazaron. Desde ese momento, el vínculo tomó continuidad y ambos comenzaron a compartir su vida cotidiana, hasta llegar al compromiso que Dimini le propuso durante el viaje al Caribe.

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