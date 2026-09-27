Medio Ambiente

Ciclogénesis en camino: el fenómeno que marcará un cierre de septiembre con alertas en gran parte del país

La inestabilidad se extenderá desde Cuyo hasta el noreste argentino, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires podría registrar chaparrones, tormentas aisladas y un marcado descenso de temperatura. En algunas zonas, los acumulados podrían superar los 100 milímetros

Mapa satelital de Sudamérica y el Océano Atlántico Sur con una gran formación nubosa en espiral, flechas de viento y líneas de presión.
La ciclogénesis avanzará sobre gran parte de Argentina entre el domingo 27 y el martes 29 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las temperaturas elevadas que se registran en el centro y norte de Argentina darán paso a varios días de lluvias, tormentas y viento. Una ciclogénesis afectará a gran parte del país entre el domingo 27 y el martes 29 de septiembre, con precipitaciones abundantes, ráfagas intensas y un descenso marcado de la temperatura.

El sistema tendrá mayor impacto en la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. De acuerdo con las proyecciones de Meteored, elaboradas a partir del modelo europeo ECMWF, podrían acumularse más de 100 milímetros de lluvia en sectores del Litoral y la región Centro.

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También se prevén ráfagas de hasta 75 km/h en la costa bonaerense y superiores a 60 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El alcance y la intensidad de los fenómenos pueden variar según la evolución del sistema, por lo que será necesario seguir las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino
Las lluvias y tormentas afectarán con mayor intensidad a la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino

Qué es una ciclogénesis y por qué cambiará el tiempo en Argentina

La ciclogénesis es el proceso de formación o profundización de un centro de baja presión en la atmósfera. En términos simples, se trata de un sistema que favorece el encuentro de masas de aire con temperaturas y características diferentes. Ese contraste puede generar nubosidad extensa, tormentas, lluvias abundantes y vientos intensos.

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“Lo más relevante del fin de semana va a ser el comienzo de un proceso muy lento de ciclogénesis, que va a empezar el domingo y va a culminar recién el martes”, adelantó la meteoróloga Cindy Fernández.

Esa posición del sistema concentraría las precipitaciones y tormentas de mayor relevancia sobre Uruguay, el sur de Brasil y el Litoral argentino. La rama madura de la baja presión también alcanzaría el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se prevén lluvias y viento con características de temporal en sectores costeros.

El proceso abrirá un período de al menos 72 horas de marcada inestabilidad en buena parte del territorio nacional. El cambio será notorio luego de varios días de temperaturas elevadas, cielo despejado y condiciones secas en zonas del centro y norte.

El modelo europeo ECMWF prevé acumulados superiores a 100 milímetros en sectores del Litoral y la región Centro
El modelo europeo ECMWF prevé acumulados superiores a 100 milímetros en sectores del Litoral y la región Centro

Lluvias de hasta 100 milímetros y tormentas en el Litoral y la región Centro

Los mayores acumulados previstos se ubican en áreas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el centro del Litoral. Las estimaciones del modelo ECMWF ubican las lluvias entre 50 y 100 milímetros en sectores puntuales de esas provincias, aunque los valores podrían ser mayores de manera localizada.

El domingo 27, las primeras tormentas se concentrarían en el este de Entre Ríos y el norte de Uruguay. Durante la jornada, la inestabilidad avanzaría hacia toda la provincia entrerriana, el noroeste bonaerense, el sudeste de Santa Fe, el sur de Córdoba y La Pampa.

Para esas zonas, se esperan precipitaciones en lapsos breves, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas. Los acumulados iniciales podrían ubicarse entre 20 y 50 mm, con registros superiores en forma puntual.

Pronóstico de ciclogénesis para fin de agosto
El contraste entre masas de aire favorecerá tormentas, lluvias abundantes y vientos intensos

El lunes 28 sería el día con mayor extensión territorial de la inestabilidad. Las lluvias y tormentas podrían abarcar más del 65% del país, con foco en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

La situación se extendería luego hacia las provincias de Cuyo y buena parte del norte argentino, a medida que avance el frente frío. En esas regiones, las tormentas podrían incluir ráfagas fuertes, abundante caída de agua en poco tiempo y granizo.

El AMBA tendrá chaparrones, tormentas aisladas y ráfagas del sudoeste

El Área Metropolitana de Buenos Aires atravesaría un período de tiempo variable desde el domingo 27 hasta el martes 29. El pronóstico indica chaparrones y tormentas aisladas, de intensidad irregular, con posibilidad de eventos puntualmente fuertes.

La influencia de la ciclogénesis se haría más visible el martes, cuando el centro de bajas presiones se encuentre sobre Uruguay. En ese escenario, las ráfagas del sudoeste podrían superar los 60 km/h en el AMBA, según las proyecciones difundidas por Meteored.

El proceso de baja presión comenzará el domingo y alcanzará su etapa más intensa el martes
El proceso de baja presión comenzará el domingo y alcanzará su etapa más intensa el martes

El viento también será uno de los aspectos a seguir en la costa atlántica bonaerense. Allí se esperan ráfagas del sudeste de entre 70 y 75 km/h, junto con una crecida del mar y olas que podrían superar los dos metros.

Es decir, el impacto no quedaría limitado a las lluvias. La combinación entre viento, oleaje y precipitaciones sostenidas puede generar inconvenientes en áreas costeras, anegamientos urbanos y dificultades para la circulación en los sectores más afectados.

Patagonia y cordillera, con lluvias, nieve y alertas por viento

Mientras el centro y el norte del país esperan el desarrollo de la baja presión, la Patagonia ya transita condiciones inestables por el ingreso de sistemas desde el Pacífico. Durante este sábado 26 se reactivaron las alertas por lluvias persistentes en la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén.

En esas áreas se prevén acumulados de hasta 30 mm, aunque podrían superarse en algunos sectores. La advertencia adquiere relevancia porque la zona estuvo bajo alerta roja durante la semana, con cortes de rutas, anegamientos en parajes y crecidas de cursos de agua.

Las precipitaciones también alcanzarán zonas de Chubut, Río Negro y Neuquén. En la cordillera de Mendoza, San Juan, el norte neuquino, La Rioja y Catamarca podrían registrarse nevadas tardías, con acumulados de hasta 25 centímetros durante el lunes 28.

En Cuyo, el cambio se producirá después de jornadas de calor intenso. El contraste entre las altas temperaturas previas, el avance del frente frío y la llegada de aire más húmedo formará parte de las condiciones que alimentarán las tormentas previstas para el inicio de la semana.

El sistema comenzaría a alejarse hacia el sudeste sobre el Mar Argentino y el océano Atlántico tras el martes 29. Aun así, la nubosidad persistiría en una amplia porción del país y las precipitaciones continuarían sobre Córdoba y el noroeste argentino.

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