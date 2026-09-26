La crisis cubana llega a las guías de viaje: Londres eleva su alerta ante el colapso de los servicios básicos en la isla

El Reino Unido actualizó su advertencia de viaje a Cuba y recomendó evitar los desplazamientos que no sean esenciales. (Imagen de cortesía)

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El Reino Unido actualizó su advertencia para viajar a Cuba y mantiene la recomendación de evitar desplazamientos que no sean esenciales ante los apagones, la escasez de combustible, las dificultades en los servicios básicos, el aumento de las protestas y una situación económica que puede alterar los planes de los visitantes sin previo aviso. La alerta fue difundida el viernes 25 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, según Periódico Cubano.

La actualización incorpora nuevas referencias a un deterioro económico que afecta tanto a la población como a la actividad turística. Entre los problemas señalados figuran las interrupciones del suministro eléctrico, la falta de agua y las limitaciones para acceder a necesidades básicas.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones indicó que las dificultades económicas han derivado en protestas frecuentes en distintas zonas de la Isla. Aunque la mayoría de las manifestaciones se mantuvieron pacíficas hasta ahora, las autoridades británicas advirtieron que podrían ganar intensidad.

A los ciudadanos británicos les aconsejaron evitar las concentraciones numerosas, mantenerse informados a través de los medios de comunicación y obedecer las indicaciones de las autoridades locales. Londres también alertó sobre un aumento de la delincuencia oportunista asociado a la situación económica y social.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de La Habana, Cuba, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Cortes eléctricos, agua y combustible bajo presión

La crisis energética ocupa un lugar central en las recomendaciones para los viajeros. El FCDO, sigla en inglés del organismo británico, recordó que las autoridades cubanas aplicaron racionamientos de combustible, reducciones de servicios públicos y ajustes en los sectores de salud, educación, transporte y turismo para afrontar la falta de energía.

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La advertencia pidió a los visitantes prepararse para cortes eléctricos prolongados: “Prepárate para interrupciones significativas”. También recomendó ahorrar combustible, agua, alimentos y batería en los teléfonos móviles.

Las restricciones energéticas pueden dificultar los traslados internos y limitar la capacidad de los turistas para desplazarse entre destinos. El organismo británico alertó además sobre problemas de acceso al agua potable y de gestión de aguas residuales.

Las condiciones del país pueden deteriorarse “rápidamente y sin previo aviso”, por lo que los viajeros deben contemplar cambios repentinos en sus itinerarios. La recomendación alcanza a quienes ya están en Cuba y deben evaluar si su permanencia continúa siendo necesaria.

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Las dificultades económicas y la falta de servicios básicos derivaron en protestas frecuentes en distintas zonas de Cuba. REUTERS/Ricardo Arduengo

Menos conexiones aéreas y pagos solo en efectivo

Las conexiones aéreas hacia Cuba también enfrentan interrupciones. Varias aerolíneas redujeron o suspendieron operaciones hacia la Isla, una situación que podría reducir todavía más las opciones de salida si las condiciones empeoran.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana registró operaciones limitadas durante este año. Los viajeros deben seguir las actualizaciones de las aerolíneas y los operadores turísticos antes de modificar sus planes.

El aviso incluyó una advertencia sobre los medios de pago: las tarjetas internacionales Visa y Mastercard ya no son aceptadas en Cuba, tras un anuncio del Banco Central de Cuba. Las autoridades británicas aconsejaron llevar suficiente dinero en efectivo para cubrir todos los gastos de la estancia, incluidas emergencias médicas o demoras en la salida del país.

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