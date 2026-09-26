Cuba

La crisis cubana llega a las guías de viaje: Londres eleva su alerta ante el colapso de los servicios básicos en la isla

La actualización del aviso oficial británico refleja un deterioro acelerado que ya afecta tanto a la población local como a los visitantes extranjeros, con cortes eléctricos, escasez de agua y un sistema de pagos internacionales fracturado

El Reino Unido actualizó su advertencia de viaje a Cuba y recomendó evitar los desplazamientos que no sean esenciales. (Imagen de cortesía)
El Reino Unido actualizó su advertencia de viaje a Cuba y recomendó evitar los desplazamientos que no sean esenciales. (Imagen de cortesía)
Guardar

El Reino Unido actualizó su advertencia para viajar a Cuba y mantiene la recomendación de evitar desplazamientos que no sean esenciales ante los apagones, la escasez de combustible, las dificultades en los servicios básicos, el aumento de las protestas y una situación económica que puede alterar los planes de los visitantes sin previo aviso. La alerta fue difundida el viernes 25 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, según Periódico Cubano.

La actualización incorpora nuevas referencias a un deterioro económico que afecta tanto a la población como a la actividad turística. Entre los problemas señalados figuran las interrupciones del suministro eléctrico, la falta de agua y las limitaciones para acceder a necesidades básicas.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones indicó que las dificultades económicas han derivado en protestas frecuentes en distintas zonas de la Isla. Aunque la mayoría de las manifestaciones se mantuvieron pacíficas hasta ahora, las autoridades británicas advirtieron que podrían ganar intensidad.

A los ciudadanos británicos les aconsejaron evitar las concentraciones numerosas, mantenerse informados a través de los medios de comunicación y obedecer las indicaciones de las autoridades locales. Londres también alertó sobre un aumento de la delincuencia oportunista asociado a la situación económica y social.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de La Habana, Cuba, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de La Habana, Cuba, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Cortes eléctricos, agua y combustible bajo presión

La crisis energética ocupa un lugar central en las recomendaciones para los viajeros. El FCDO, sigla en inglés del organismo británico, recordó que las autoridades cubanas aplicaron racionamientos de combustible, reducciones de servicios públicos y ajustes en los sectores de salud, educación, transporte y turismo para afrontar la falta de energía.

PUBLICIDAD

La advertencia pidió a los visitantes prepararse para cortes eléctricos prolongados: “Prepárate para interrupciones significativas”. También recomendó ahorrar combustible, agua, alimentos y batería en los teléfonos móviles.

Las restricciones energéticas pueden dificultar los traslados internos y limitar la capacidad de los turistas para desplazarse entre destinos. El organismo británico alertó además sobre problemas de acceso al agua potable y de gestión de aguas residuales.

Las condiciones del país pueden deteriorarse “rápidamente y sin previo aviso”, por lo que los viajeros deben contemplar cambios repentinos en sus itinerarios. La recomendación alcanza a quienes ya están en Cuba y deben evaluar si su permanencia continúa siendo necesaria.

Las dificultades económicas y la falta de servicios básicos derivaron en protestas frecuentes en distintas zonas de Cuba. REUTERS/Ricardo Arduengo
Las dificultades económicas y la falta de servicios básicos derivaron en protestas frecuentes en distintas zonas de Cuba. REUTERS/Ricardo Arduengo

Menos conexiones aéreas y pagos solo en efectivo

Las conexiones aéreas hacia Cuba también enfrentan interrupciones. Varias aerolíneas redujeron o suspendieron operaciones hacia la Isla, una situación que podría reducir todavía más las opciones de salida si las condiciones empeoran.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana registró operaciones limitadas durante este año. Los viajeros deben seguir las actualizaciones de las aerolíneas y los operadores turísticos antes de modificar sus planes.

El aviso incluyó una advertencia sobre los medios de pago: las tarjetas internacionales Visa y Mastercard ya no son aceptadas en Cuba, tras un anuncio del Banco Central de Cuba. Las autoridades británicas aconsejaron llevar suficiente dinero en efectivo para cubrir todos los gastos de la estancia, incluidas emergencias médicas o demoras en la salida del país.

Temas Relacionados

CubaReino Unidoapagones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El discurso más largo de la ONU: El día que Fidel Castro desafió a EE. UU. en su propio suelo

Lo que comenzó como una serie de expropiaciones y sanciones económicas tras el triunfo de la Revolución en 1959 tuvo su estallido público ante la comunidad internacional en septiembre de 1960

El discurso más largo de la ONU: El día que Fidel Castro desafió a EE. UU. en su propio suelo

Cuba fija en USD 200 el pasaporte para adultos en el exterior y en USD 1.000 la renuncia a la ciudadanía desde el 1 de octubre

La Resolución 37/2026 del MINREX actualiza la tabla de aranceles diplomáticos debido a la inflación global. La norma deroga el marco vigente desde 2025 y modifica los cobros de trámites académicos, legalizaciones de documentos y certificaciones del Registro Civil en todas las sedes consulares

Cuba fija en USD 200 el pasaporte para adultos en el exterior y en USD 1.000 la renuncia a la ciudadanía desde el 1 de octubre

Reportan el feminicidio número 53 en Cuba: “Yusy” murió tras un ataque atribuido a su exyerno durante un apagón

La mujer de 41 años fue atacada el 19 de septiembre en su vivienda, según el conteo de la organización independiente Alas Tensas

Reportan el feminicidio número 53 en Cuba: “Yusy” murió tras un ataque atribuido a su exyerno durante un apagón

El policía cubano que perdió su trabajo por creer en Dios: tres décadas de persecución, multas y una familia vigilada

Carlos Alberto Montoya tenía 20 años cuando le comunicó a sus superiores que había abrazado la fe pentecostal. Desde entonces, el régimen convirtió su vida en un asedio permanente que no respetó ni a sus hijos.

El policía cubano que perdió su trabajo por creer en Dios: tres décadas de persecución, multas y una familia vigilada

Matanzas desplaza a La Habana como la provincia con más asesinatos, asaltos y robos de Cuba

El informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 18 homicidios y 21 atracos en ese territorio durante enero y junio, mientras contabilizó 155 sustracciones, frente a una reducción nacional de esa modalidad del 17.9%

Matanzas desplaza a La Habana como la provincia con más asesinatos, asaltos y robos de Cuba

TECNO

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma sentirse “fantástico” pese a los despidos masivos y venta de estudios de XBOX

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma sentirse “fantástico” pese a los despidos masivos y venta de estudios de XBOX

La mujer que fue despedida por Steve Jobs hasta cinco veces: “Siempre estaré agradecida”

Anthropic pagará a Akamai USD 11.600 millones por servicios de computación en la nube

Tesla arrancó la producción masiva de su camión eléctrico Semi: apunta a 50 mil unidades por año

El desempleo de los graduados universitarios en EE. UU. no empeora a pesar de la IA

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

MUNDO

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Alemania exigió a Rusia un “diálogo constructivo” para terminar la guerra en Ucrania: “El futuro no se construye sobre cadáveres en pueblos”

Las pulgas de mar desplazan hasta 50 kilogramos de arena por metro de playa cada día

El misterio de los túneles hexagonales fósiles: pequeños crustáceos serían sus constructores

El papa León XIV pidió una Francia “libre de violencia y odio” durante una oración en la ciudad de Lourdes