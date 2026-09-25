Economía

Los argentinos compraron USD 2.853 millones en agosto, el segundo monto más alto del año

El total de personas que adquirió divisas en el mercado oficial alcanzó los 1,7 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. La cifra marcó una desaceleración respecto a julio

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González
Guardar

La demanda de dólares experimentó una leve baja en agosto: los argentinos compraron más de USD 2.800 millones, lo que se traduce en una reducción de casi USD 500 millones respecto al monto registrado en julio. Así se desprende del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En agosto, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.463 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 2.853 millones), mientras que unos 734 mil vendieron (ventas brutas por USD 390 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 469 millones”, detalló el reporte Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que en julio, las compras brutas de personas físicas habían ascendido a USD 3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, un mes en el que se adquirieron USD 4.731 millones en un contexto de turbulencia previo a los comicios.

Tras el máximo registrado en septiembre del año anterior, la demanda de divisas por parte de los argentinos inició un camino descendente que más tarde se estabilizó cerca de los USD 2.200 millones por mes, aunque en agosto se ubicó por encima de ese promedio.

De los aproximadamente USD 2.600 millones en billetes y divisas sin destino específico que salieron del sistema en el octavo mes del año, cerca de USD 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales. Al mismo tiempo, unos USD 700 millones pasaron a engrosar la tenencia de activos en el exterior y los USD 900 millones restantes se utilizaron para saldar gastos con tarjetas y débitos en cuentas vinculados a servicios, turismo y otros pagos corrientes.

PUBLICIDAD

Desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, la compra de dólares mostró oscilaciones pronunciadas. Ese primer mes, las operaciones totalizaron USD 2.077 millones y superaron el millón de compradores. El movimiento ganó impulso en el trimestre siguiente: alcanzó USD 2.283 millones en mayo, USD 2.468 millones en junio y USD 3.473 millones en julio.

La incertidumbre previa a las elecciones legislativas de septiembre de 2025 elevó la presión sobre el mercado cambiario. La demanda tocó entonces un máximo de USD 5.130 millones. En octubre, las compras se mantuvieron en niveles elevados, con USD 4.731 millones, aunque en noviembre cayeron a USD 1.597 millones. Ese mes, algo más de 1,1 millones de personas adquirieron divisas, tras el triunfo oficialista en las elecciones.

En diciembre, el volumen volvió a crecer: alrededor de 1,5 millones de compradores demandaron USD 2.186 millones. La recuperación se extendió a los primeros meses de 2026. En enero, 1,6 millones de personas compraron USD 2.613 millones; en febrero, las adquisiciones sumaron USD 2.368 millones, y en marzo llegaron a USD 2.363 millones.

Abril registró el mayor monto de 2026 hasta ese momento, con USD 2.727 millones. En mayo, la demanda se redujo a USD 2.212 millones, antes de repuntar en junio, cuando las compras alcanzaron USD 2.443 millones. En julio, marcaron el punto más elevado del año al ubicarse en 3.319 millones de dólares.

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, los argentinos adquirieron USD 47.290 millones en términos brutos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

DólaresCompraDólarDivisasAtesoramientoBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Martín Lousteau cuestionó la medición de la pobreza: cómo se calcula y qué puede distorsionar el resultado

El diputado nacional analizó en Infobae a la Tarde la metodología utilizada para calcular la pobreza, cuestionó la forma de relevar ingresos y planteó diferencias entre la medición oficial y estimaciones del CEDLAS

Martín Lousteau cuestionó la medición de la pobreza: cómo se calcula y qué puede distorsionar el resultado

Ante la suba del dólar, el Banco Central evitó comprar divisas por tercera vez en el año

La autoridad monetaria optó por no intervenir en el mercado frente a la suba del tipo de cambio, que marcó un nuevo récord nominal

Ante la suba del dólar, el Banco Central evitó comprar divisas por tercera vez en el año

YPF confirmó un aumento de 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país

La empresa aseguró que continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas

YPF confirmó un aumento de 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país

El dólar subió por tercer día consecutivo, pero todavía está 25% debajo del techo de la banda cambiaria

La divisa cerró a $1.525,50 en el segmento mayorista. Al público avanzó a $1.545 para la venta en el Banco Nación

El dólar subió por tercer día consecutivo, pero todavía está 25% debajo del techo de la banda cambiaria

La pobreza entre los menores de 14 años llegó al 44,5% en el primer semestre del año

La incidencia fue mayor entre los niños que en el resto de los grupos etarios, mientras que la indigencia también mostró un fuerte peso entre los menores

La pobreza entre los menores de 14 años llegó al 44,5% en el primer semestre del año

DEPORTES

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

La AFA rechazó la apelación de Vélez y confirmó que Boca Juniors jugará ante Racing por Copa Argentina

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

TELESHOW

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

El conflicto entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky por el nombre del nuevo programa del conductor

Luciana Rubinska acompañará a Luis Novaresio en la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026

Melody Luz arremetió contra Fio Giménez y la desafió a resolver sus conflictos sobre un ring: "Me caés mal porque sos falsa"

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El Ministerio de Agricultura reorientará sus programas hacia productores expuestos a la sequía mediante el registro agrícola

Guatemala: El Ministerio de Agricultura reorientará sus programas hacia productores expuestos a la sequía mediante el registro agrícola

Sin fármacos en Cuba: El drama de una madre que cuida a su hija con esquizofrenia mediante la ayuda del exterior

El calor amenaza la producción de arroz en Japón y puso en alerta a los científicos, que ya buscan una solución

Paralizan la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras un accidente laboral

La hija de Brooklyn Rivera pide medidas diplomáticas firmes contra el régimen de Nicaragua