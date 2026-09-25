Los argentinos compraron USD 2.853 millones en agosto, el segundo monto más alto del año

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra un billete de cien dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

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La demanda de dólares experimentó una leve baja en agosto: los argentinos compraron más de USD 2.800 millones, lo que se traduce en una reducción de casi USD 500 millones respecto al monto registrado en julio. Así se desprende del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En agosto, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.463 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 2.853 millones), mientras que unos 734 mil vendieron (ventas brutas por USD 390 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 469 millones”, detalló el reporte Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

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Cabe destacar que en julio, las compras brutas de personas físicas habían ascendido a USD 3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, un mes en el que se adquirieron USD 4.731 millones en un contexto de turbulencia previo a los comicios.

Tras el máximo registrado en septiembre del año anterior, la demanda de divisas por parte de los argentinos inició un camino descendente que más tarde se estabilizó cerca de los USD 2.200 millones por mes, aunque en agosto se ubicó por encima de ese promedio.

De los aproximadamente USD 2.600 millones en billetes y divisas sin destino específico que salieron del sistema en el octavo mes del año, cerca de USD 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales. Al mismo tiempo, unos USD 700 millones pasaron a engrosar la tenencia de activos en el exterior y los USD 900 millones restantes se utilizaron para saldar gastos con tarjetas y débitos en cuentas vinculados a servicios, turismo y otros pagos corrientes.

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Desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, la compra de dólares mostró oscilaciones pronunciadas. Ese primer mes, las operaciones totalizaron USD 2.077 millones y superaron el millón de compradores. El movimiento ganó impulso en el trimestre siguiente: alcanzó USD 2.283 millones en mayo, USD 2.468 millones en junio y USD 3.473 millones en julio.

La incertidumbre previa a las elecciones legislativas de septiembre de 2025 elevó la presión sobre el mercado cambiario. La demanda tocó entonces un máximo de USD 5.130 millones. En octubre, las compras se mantuvieron en niveles elevados, con USD 4.731 millones, aunque en noviembre cayeron a USD 1.597 millones. Ese mes, algo más de 1,1 millones de personas adquirieron divisas, tras el triunfo oficialista en las elecciones.

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En diciembre, el volumen volvió a crecer: alrededor de 1,5 millones de compradores demandaron USD 2.186 millones. La recuperación se extendió a los primeros meses de 2026. En enero, 1,6 millones de personas compraron USD 2.613 millones; en febrero, las adquisiciones sumaron USD 2.368 millones, y en marzo llegaron a USD 2.363 millones.

Abril registró el mayor monto de 2026 hasta ese momento, con USD 2.727 millones. En mayo, la demanda se redujo a USD 2.212 millones, antes de repuntar en junio, cuando las compras alcanzaron USD 2.443 millones. En julio, marcaron el punto más elevado del año al ubicarse en 3.319 millones de dólares.

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Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, los argentinos adquirieron USD 47.290 millones en términos brutos.

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