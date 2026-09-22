Capcom logra con ‘Resident Evil’ el mejor debut cinematográfico de la franquicia

Zach Cregger apostó por una historia original que transcurre dentro del universo de Resident Evil, sin adaptar directamente uno de los videojuegos (IMDb)

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La nueva película de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, recaudó 108,3 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana y consiguió la mayor apertura en los 24 años de historia cinematográfica de la franquicia. Según los datos publicados por Box Office Mojo, 60 millones llegaron desde Estados Unidos y más de 48 millones correspondieron a los mercados internacionales.

Un estreno por encima de las previsiones

El resultado superó las expectativas que Sony había fijado para el lanzamiento. Resident Evil fue el único gran estreno de la semana y ocupó el primer puesto de la taquilla, con una ventaja amplia sobre las demás películas en cartelera.

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La mejor marca anterior de la saga pertenecía a Resident Evil: Afterlife, estrenada en 2010 y protagonizada por Milla Jovovich, con una apertura informada de 26 millones de dólares. La comparación publicada presenta cifras de distinto alcance: los 108,3 millones de la nueva entrega corresponden a todo el mundo, mientras que el dato de Afterlife aparece sin una división territorial. De cualquier manera, los 60 millones obtenidos ahora únicamente en Estados Unidos también superan aquella cifra.

El presupuesto informado para la película fue de 75 millones de dólares. La recaudación inicial quedó 33,3 millones por encima de ese costo de producción, aunque eso no implica que la película ya haya generado ganancias por esa cantidad. Las fuentes no detallan los gastos de promoción, distribución ni el porcentaje de la venta de entradas que reciben los cines.

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El debut representa también la mayor apertura comercial en la carrera de Cregger. El director llegó al proyecto después de trabajar en títulos de terror como Barbarian y Weapons, y volvió a colaborar con uno de los actores de esta última película para encabezar la adaptación.

Austin Abrams frente al brote de Raccoon City

Austin Abrams interpreta al protagonista, descrito como un mensajero médico y transportista de órganos que queda atrapado durante el comienzo de un brote viral. La infección transforma a la población de Raccoon City en criaturas hostiles y obliga al personaje a buscar una forma de sobrevivir mientras la ciudad queda fuera de control.

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La película cuenta una historia nueva y prescinde de los personajes centrales de los videojuegos de Capcom, según la información difundida sobre su argumento. En lugar de trasladar directamente una de las tramas conocidas por los jugadores, sigue a un civil durante la expansión inicial del desastre.

La propuesta mezcla terror, comedia y slapstick, un tipo de humor físico basado en golpes, caídas y movimientos exagerados. Abrams carga con esa combinación mientras su personaje atraviesa situaciones violentas y encuentros con infectados. Cregger ya había dirigido al actor en Weapons antes de elegirlo como figura principal de Resident Evil.

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Este enfoque marca otra variación dentro de una saga que ha pasado por varias adaptaciones cinematográficas desde comienzos de la década de 2000. La nueva entrega mantiene elementos reconocibles, como Raccoon City, el brote viral y las criaturas infectadas, pero los presenta desde la experiencia de un protagonista creado para la película.

Director Zach Cregger attends the premiere of the film Weapons in Los Angeles, California, U.S., July 31, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Así quedó el resto de la taquilla

Hechizo de amor: La magia continúa cayó al segundo lugar con 12 millones de dólares obtenidos en 4.163 salas. La cifra representa un descenso del 60% frente a su estreno de 30 millones. La secuela protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock acumula 50 millones en Estados Unidos y algo más de 26 millones en otros mercados, para un total mundial de 76,8 millones.

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En el tercer puesto quedó Spider-Man: Un Nuevo Día, que añadió 6,5 millones durante su octavo fin de semana. La película encabezada por Tom Holland y Zendaya alcanzó una recaudación global de 2.478 millones de dólares. De esa cantidad, 944 millones proceden del mercado que reúne a Estados Unidos y Canadá.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ocupó el cuarto lugar con 4,9 millones en su décimo fin de semana en salas. La producción suma 609 millones en Norteamérica y 1.720 millones en todo el mundo. Su reparto incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, además de Holland y Zendaya.

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El quinto puesto fue para Coyote vs. Acme, con 4,3 millones durante su cuarta semana. La película animada de Looney Tunes lleva recaudados 54,6 millones de dólares en Estados Unidos y otros 25 millones en los mercados internacionales.